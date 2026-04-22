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Sheinbaum recibirá a Maru Campos por fallecimiento de agentes de la CIA en Chihuahua: “Es un tema de seguridad nacional”

Estas declaraciones fueron hechas durante la mañanera del pueblo de este 22 de abril

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Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó que recibirá a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos para esclarecer el caso del fallecimiento de los agentes de la CIA en un accidente automovilístico, durante la mañanera del pueblo de este 22 de abril en Palacio Nacional.

“Sí vamos hablar con ella, ayer Rosa Icela, la secretaría de Gobernación platicó con ella. También vamos a buscarla, siempre es necesario el diálogo y la comunicación”, expresó la mandataria mexicana.

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