Licuado de avena y moras: antioxidantes, fibra y energía en cada vaso

Nada mejor que arrancar el día o recargar energía con una bebida fresca, saciante y llena de antioxidantes.
El licuado de avena y moras es cremoso, naturalmente dulce y aporta fibra, vitaminas y antioxidantes, ideal para el desayuno, la merienda o como snack antes de entrenar.
La avena suma saciedad y energía de liberación lenta, mientras que las moras aportan vitamina C, color y sabor vibrante.
Este licuado se puede preparar en minutos y adaptar a tus gustos o necesidades (agregar leche vegetal, endulzante o semillas). Es una excelente opción para chicos y grandes.
Receta de licuado de avena y moras
La base es avena arrollada, moras frescas o congeladas y leche vegetal (o agua), con un toque de miel o stevia si se desea.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 5 minutos
Ingredientes
- 1 taza de moras (frescas o congeladas)
- 3 cucharadas de avena arrollada
- 200 ml de leche vegetal (avena, almendra, coco, etc.) o agua fría
- 1-2 cucharaditas de miel, azúcar mascabo o stevia (opcional)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Cubos de hielo (opcional, si quieres más espeso y fresco)
Cómo hacer licuado de avena y moras, paso a paso
- Colocar las moras, la avena, la leche vegetal, el endulzante y la vainilla en la licuadora.
- Licuar 1-2 minutos, hasta conseguir una mezcla bien cremosa y homogénea.
- Agregar hielo si se desea una bebida más fría y espesa, y volver a licuar unos segundos.
- Servir inmediatamente en vaso grande. Si quieres, decora con moras frescas y avena.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 vasos medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 90
- Grasas: 1,5 g
- Carbohidratos: 18 g
- Proteínas: 2 g
Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En heladera, hasta 8 horas en frasco tapado. Lo ideal es tomarlo recién hecho para aprovechar la textura y los nutrientes.