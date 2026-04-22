Licuado de avena y moras: antioxidantes, fibra y energía en cada vaso

Un licuado cremoso de color violeta intenso se presenta en un vaso alto, decorado con moras frescas y avena espolvoreada, ofreciendo una opción nutritiva y refrescante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada mejor que arrancar el día o recargar energía con una bebida fresca, saciante y llena de antioxidantes.

El licuado de avena y moras es cremoso, naturalmente dulce y aporta fibra, vitaminas y antioxidantes, ideal para el desayuno, la merienda o como snack antes de entrenar.

La avena suma saciedad y energía de liberación lenta, mientras que las moras aportan vitamina C, color y sabor vibrante.

Este licuado se puede preparar en minutos y adaptar a tus gustos o necesidades (agregar leche vegetal, endulzante o semillas). Es una excelente opción para chicos y grandes.

Un licuado cremoso de color violeta intenso se presenta en un vaso alto, decorado con moras frescas y avena espolvoreada, contra un fondo luminoso y natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de licuado de avena y moras

La base es avena arrollada, moras frescas o congeladas y leche vegetal (o agua), con un toque de miel o stevia si se desea.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 5 minutos

Ingredientes

1 taza de moras (frescas o congeladas) 3 cucharadas de avena arrollada 200 ml de leche vegetal (avena, almendra, coco, etc.) o agua fría 1-2 cucharaditas de miel, azúcar mascabo o stevia (opcional) 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) Cubos de hielo (opcional, si quieres más espeso y fresco)

Un desayuno balanceado con un refrescante licuado de avena y moras, acompañado de tostadas con mantequilla y una selección vibrante de frutas frescas, todo bajo una agradable luz natural en un ambiente hogareño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer licuado de avena y moras, paso a paso

Colocar las moras, la avena, la leche vegetal, el endulzante y la vainilla en la licuadora. Licuar 1-2 minutos, hasta conseguir una mezcla bien cremosa y homogénea. Agregar hielo si se desea una bebida más fría y espesa, y volver a licuar unos segundos. Servir inmediatamente en vaso grande. Si quieres, decora con moras frescas y avena.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 vasos medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 90

Grasas: 1,5 g

Carbohidratos: 18 g

Proteínas: 2 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 8 horas en frasco tapado. Lo ideal es tomarlo recién hecho para aprovechar la textura y los nutrientes.