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Licuado de avena y moras: antioxidantes, fibra y energía en cada vaso

Te decimos lar eceta paso a paso para que lo prepares desde casa

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Licuado cremoso de color violeta intenso en un vaso alto, adornado con moras frescas y avena espolvoreada, sobre una superficie clara con fondo verde difuminado.
Un licuado cremoso de color violeta intenso se presenta en un vaso alto, decorado con moras frescas y avena espolvoreada, ofreciendo una opción nutritiva y refrescante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada mejor que arrancar el día o recargar energía con una bebida fresca, saciante y llena de antioxidantes.

El licuado de avena y moras es cremoso, naturalmente dulce y aporta fibra, vitaminas y antioxidantes, ideal para el desayuno, la merienda o como snack antes de entrenar.

La avena suma saciedad y energía de liberación lenta, mientras que las moras aportan vitamina C, color y sabor vibrante.

Este licuado se puede preparar en minutos y adaptar a tus gustos o necesidades (agregar leche vegetal, endulzante o semillas). Es una excelente opción para chicos y grandes.

Un licuado cremoso violeta intenso en vaso alto, adornado con cuatro moras frescas y copos de avena, sobre un fondo desenfocado claro.
Un licuado cremoso de color violeta intenso se presenta en un vaso alto, decorado con moras frescas y avena espolvoreada, contra un fondo luminoso y natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de licuado de avena y moras

La base es avena arrollada, moras frescas o congeladas y leche vegetal (o agua), con un toque de miel o stevia si se desea.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 5 minutos

Ingredientes

  1. 1 taza de moras (frescas o congeladas)
  2. 3 cucharadas de avena arrollada
  3. 200 ml de leche vegetal (avena, almendra, coco, etc.) o agua fría
  4. 1-2 cucharaditas de miel, azúcar mascabo o stevia (opcional)
  5. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  6. Cubos de hielo (opcional, si quieres más espeso y fresco)
Un vaso de licuado de avena y moras con avena y moras, dos tostadas con mantequilla y un plato de fresas, arándanos, frambuesas y plátano.
Un desayuno balanceado con un refrescante licuado de avena y moras, acompañado de tostadas con mantequilla y una selección vibrante de frutas frescas, todo bajo una agradable luz natural en un ambiente hogareño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer licuado de avena y moras, paso a paso

  1. Colocar las moras, la avena, la leche vegetal, el endulzante y la vainilla en la licuadora.
  2. Licuar 1-2 minutos, hasta conseguir una mezcla bien cremosa y homogénea.
  3. Agregar hielo si se desea una bebida más fría y espesa, y volver a licuar unos segundos.
  4. Servir inmediatamente en vaso grande. Si quieres, decora con moras frescas y avena.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 vasos medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 90
  • Grasas: 1,5 g
  • Carbohidratos: 18 g
  • Proteínas: 2 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 8 horas en frasco tapado. Lo ideal es tomarlo recién hecho para aprovechar la textura y los nutrientes.

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