Nicolás Larcamón muestra sarcasmo por el regreso de Cruz Azul al Estadio Banorte: “Volvieron antes las leyendas de México y Brasil”

Larcamón habló sobre el regreso de la Máquina al Estadio Banorte (REUTERS)

Cruz Azul regresará al Estadio Banorte para la última jornada del Clausura 2026 cuando se enfrente al Necaxa en lo que será la fecha número 17.

La directiva cementera metió presión y el equipo por fin podrá disputar un partido como local en el ahora renovado Estadio Azteca.

Cabe recordar que el conjunto de la Noria ha disputado todos sus partidos de local esta temporada en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla tras no renovar para seguir rentando en el Estadio Olímpico.

Comunicado de Cruz Azul sobre el regreso al Estadio Azteca (X/ @CruzAzul)

Larcamón muestra sarcasmo por el regreso de Cruz Azul al Estadio Banorte

En conferencia de prensa posterior al partido entre Cruz Azul y Querétaro, Nicolás Larcamón mostró su alegría, pero también su sarcasmo por el regreso al Estadio Azteca. El entrenador argentino destacó que es una buena noticia, pero también señaló que llega demasiado tarde y mencionó que hasta las leyendas de México y Brasil regresaron antes que ellos.

“Es una excelente noticia que llega muy tarde, el dejar de viajar. Luego, en las mesas de debate se habla de excusas, pero el que estuvo en una delegación sabe de la exigencia propia que suponen estos viajes. Volvieron antes (al Estadio Banorte) las leyendas de México y Brasil que nosotros, pero bueno, hay que enfocarse en lo que nos compete porque hoy las respuestas inmediatas que tenemos que dar son en lo deportivo”, comentó el entrenador.

Cabe recordar que las leyendas de la Selección Mexicana y de la Verdeamarela se vieron las caras el pasado fin de semana en el Coloso de Santa Úrsula en un partido dónde el Tricolor terminó por imponerse 3 goles a 2.

Cruz Azul vive un mal momento y no ha podido ganar sus últimos 8 partidos (X@CruzAzul)

El mal momento de la Máquina

La situación se agrava por la expectativa generada en torno al futuro del entrenador. Según la información disponible, la dirigencia de Cruz Azul tiene previsto reunirse hoy para evaluar el presente deportivo. Todo apunta a que la continuidad de Larcamón estaría condicionada al resultado en la Liguilla: si el equipo no conquista el título, el ciclo del técnico llegaría a su fin.

Jugadores del Cruz Azul reaccionan este martes, en un juego por los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Cruz Azul y LAFC en el estadio Cuauhtémoc en Puebla (México). EFE/Hilda Ríos

Actualmente, la Máquina ocupa la cuarta posición en la tabla con 30 puntos. A pesar de la racha sin triunfos, el club todavía puede asegurar su lugar entre los primeros cuatro de la fase regular, lo que le permitiría un mejor escenario de cara a la Liguilla del Clausura 2026.

La última jornada frente a Necaxa será clave en varios sentidos: no solo representa el retorno al Azteca, sino también una oportunidad para que el equipo recupere confianza y para que Larcamón intente revertir una tendencia que amenaza su permanencia al frente del plantel.