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Jacky Ramírez se deslinda de su relación con operador del CJNG asesinado en Querétaro: “No puedo estar sabiendo quiénes son”

En entrevista exclusiva con Infobae México, la famosa habló sobre su presunto amorío con “La Flaca”

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Jacky Ramírez se deslinda de su relación con operador del CJNG asesinado en Querétaro: “No puedo estar sabiendo quiénes son” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Jacky Ramírez se deslinda de su relación con operador del CJNG asesinado en Querétaro: “No puedo estar sabiendo quiénes son” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La influencer y ex participante de reality shows Jacky Ramírez se deslinda de cualquier vínculo directo con Fernando González Núñez, conocido como “La Flaca”, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinado en Querétaro en 2024.

En entrevista exclusiva con Infobae México el pasado martes 21 de abril de 2026, Ramírez asegura: “Yo no puedo estar sabiendo quiénes son”, luego de que su nombre fuera relacionado con el operador criminal tras la masacre en el bar Los Cantaritos.

La muerte de González Núñez, identificado por autoridades como miembro activo del CJNG, dejó un saldo de 10 muertos y 13 heridos, según reportes oficiales.

El ataque, ocurrido en un bar de Querétaro, tuvo como presunto objetivo a “La Flaca”, quien presumía lujos y viajes en redes sociales. Su asesinato detonó la difusión de imágenes donde aparece junto a Jacky Ramírez, lo que generó especulaciones sobre una relación entre ambos.

Fotografías y coincidencias en viajes reactivan controversia

A raíz del crimen, circularon fotografías que muestran a Ramírez y González Núñez en escenarios coincidentes. Una de las imágenes los retrata sonrientes en una playa, mientras otra serie evidencia su presencia en la Plaza de Bolívar de Bogotá, Colombia, durante el mismo periodo. Ella porta un bikini estampado, él gafas oscuras y tatuajes visibles. Ambas fotos coinciden con fechas y lugares compartidos en sus perfiles de Instagram y Threads.

Jacky Rodríguez y La Flaca. (Captura de pantalla)
Jacky Rodríguez y La Flaca. (Captura de pantalla)

En videos publicados por la influencer en sus historias de Instagram, se observa un ambiente romántico en un restaurante de Colombia, con pétalos de rosa y un saxofonista interpretando “Ella baila sola” de Peso Pluma. Estas coincidencias alimentaron las versiones sobre una posible relación personal con el operador del CJNG.

“No tengo control sobre quiénes están cerca de mí”: Jacky Ramírez

Durante la entrevista con Infobae MéxicoJacky Ramírez sostiene: “Yo me hago responsable de lo que hago y no de lo que dicen de mí. No puedo estar cuidando ni sabiendo realmente quiénes son las personas que están alrededor de mí”. Asegura que ha continuado su camino “sin voltear a ver a nadie”, concentrándose en sus proyectos profesionales y en cumplir sus metas.

La influencer, de 25 años, aclara que la polémica no ha frenado su carrera. “La gente que está alrededor de mí, yo no puedo estar sabiendo quiénes son”, reitera. Señala que no puede hacerse responsable de las acciones o antecedentes de terceros, y que su prioridad sigue siendo el trabajo en redes sociales y colaboraciones con marcas internacionales.

Del reality show a los escándalos mediáticos

Jacky Ramírez alcanzó notoriedad en 2019 como participante de Enamorándonos, de TV Azteca, y después en Acapulco Shore de MTV, donde su presencia generó polémicas y críticas en redes sociales. La exposición mediática la llevó a incursionar en plataformas como OnlyFans, donde comparte contenido exclusivo, y a protagonizar portadas como la de Playboy México.

A lo largo de los últimos años, la modelo ha viajado a destinos como Cuba, Dubái y Perú, documentando su estilo de vida en redes y consolidándose como figura pública. La controversia por su presunto vínculo con “La Flaca” se suma a una serie de episodios que han marcado su carrera, desde la expulsión de un reality show hasta acusaciones de imitación hacia otras figuras del medio.

Jacky Rodríguez en Colombia. (Captura de pantalla)
Jacky Rodríguez en Colombia. (Captura de pantalla)
La Flaca, CJNG
La Flaca posando en Colombia. (Captura de pantalla)

Mensaje a detractores y proyectos en puerta

Sobre las críticas tras la difusión de las imágenes, Ramírez responde: “Para toda esa gente que estuvo haciendo notas falsas, las noticias son súper amarillistas. Deberían tener un poco más de tacto porque hay momentos complicados para la gente y que jueguen con eso para utilizarlo como información tergiversada, no es tan honorable”.

En cuanto a sus próximos pasos, la influencer señala que continuará monetizando su presencia en redes y colaborando con marcas de moda como Fashion Nova. “Creo que yo nací para esto”, dice sobre su éxito en plataformas digitales. También deja abierta la posibilidad de volver a los reality shows, “si me llegan al precio”.

La relación de Jacky Ramírez con “La Flaca” permanece como un episodio más en su historial de controversias públicas. A pesar de las especulaciones, la influencer insiste en que no tiene control sobre el pasado o las actividades de quienes la rodean.

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