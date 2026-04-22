Dólar hoy en México: extensión de alto al fuego en Medio Oriente impulsa al peso este 22 de abril

Conoce cómo se cotiza el dólar en México este miércoles 22 de abril del 2026. (Isaac Esquivel Monroy/Cuartoscuro)

Tras el inicio de la jornada de este miércoles 22 de abril, el dólar estadounidense se cotiza en torno a 17,29 pesos mexicanos en promedio, lo que implica una baja de 0,18% frente a los 17,32 pesos de la sesión previa, según datos de Dow Jones.

Durante la operación overnight, el tipo de cambio osciló entre un mínimo de $17.28 y un máximo de $17.34 en el mercado spot. En este contexto, y de acuerdo con el Grupo Financiero Monex, el peso mexicano arranca la sesión americana con ganancias, posicionándose como la quinta moneda emergente con mejor desempeño frente al dólar.

En cuanto a la dinámica intradía, el par USD/MXN se mueve dentro de un rango lateral con un leve sesgo bajista. Este comportamiento se da en medio de una agenda económica relativamente ligera tanto en México como en Estados Unidos, además de una moderación en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Si bien la extensión de la tregua entre Estados Unidos e Irán ha contribuido a reducir el nerviosismo de los inversionistas, la incertidumbre no desaparece. El presidente Donald Trump anunció una prórroga indefinida del alto al fuego con Teherán con el objetivo de facilitar negociaciones de paz, señalando que no se prevén nuevos ataques por ahora, aunque persiste el bloqueo en el Estrecho de Ormuz.

Aun así, el entorno sigue siendo frágil ante reportes de incidentes contra embarcaciones y la ausencia de un calendario claro para retomar el diálogo formal, especialmente después de que Irán decidiera no participar en las conversaciones previstas con Estados Unidos en Pakistán.

En términos de desempeño reciente, el dólar acumula un avance de 0,17% en los últimos siete días; sin embargo, en el balance anual aún registra una caída de 10,11% frente al peso mexicano.

La variación de este miércoles contrasta con el alza de 0,22% observada en la jornada anterior, lo que refleja un mercado sin una dirección definida. En línea con ello, la volatilidad semanal se mantiene por debajo del promedio anual, evidenciando un periodo de menor agitación en la cotización del tipo de cambio.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más cotizadas del mercado. (Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.