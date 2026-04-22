¿Cómo sigue Camila Fernández tras sufrir apendicitis? Su hermano Alex da el estado de salud

Camila Fernández ha revelado detalles sobre su hospitalización de emergencia tras una cirugía de apendicitis. (Instagram: @camifdzoficial)

Camila Fernández se está recuperando de una cirugía de apendicitis que obligó a suspender sus actividades y permanecer bajo observación médica.

Hace unos días, la artista, hija de Alejandro Fernández, relató en redes sociales el episodio que la llevó al hospital y compartió imágenes desde la cama donde permaneció internada.

Ahora, su hermano, Alex Fernández, actualizó el estado de salud y dio más detalles al respecto.

Alex Fernández explicó cómo se enteró Camila de la apendicitis

Durante un encuentro con reporteros, Alex Fernández narró el inicio del malestar de su hermana:

“Ella pensaba que tenía una infección en la orina tal vez, y entonces se fue a chequear y le dijeron: ‘No, pues los leucocitos o algo así, este, estaban elevados’, y eso quiere decir cuando, normalmente cuando está empezando, pues puede ser el apéndice, no sé qué. La chequearon y al parecer sí era el apéndice y pues ya mejor se lo, se lo quitaron”.

Camila Fernández, hospitalizada de emergencia tras una cirugía de apendicitis, comparte una imagen desde su cama junto a su madre mientras se recupera. (Instagram: @camifdzoficial)

El episodio comenzó después de una comida con integrantes de Río Roma. Camila Fernández publicó en Instagram:

“Típico, un día estás en una comida con Río Roma y en esa misma noche te da apendicitis”. La cirugía fue confirmada por su madre, América Guinart, quien escribió en redes sociales:

“Ya cuidando a mi bebé. Cirugía de apendicitis de emergencia”.

“Perfecta, perfecta”: la recuperación de Camila Fernández, según Alex

Al preguntarle sobre el estado actual de su hermana, Alex Fernández respondió: “Perfecta, perfecta”.

Camila Fernández forma un corazón con sus manos durante el debut de "Juego de Voces: Hermanos y Rivales", donde comparte escenario con Alex Fernández y otras personalidades. (Instagram: @camifdzoficial)

El intérprete reiteró que la familia vivió un susto por el diagnóstico inicial y agradeció el apoyo recibido: “Sí, ya, ya está superbién. Sí, gracias a Dios”.

Camila Fernández mostró imágenes en las que aparece junto a su madre después de la intervención quirúrgica y aseguró a sus seguidores que el procedimiento fue exitoso. La artista permanece en reposo y continúa bajo supervisión médica, mientras los seguidores celebran su mejoría.