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¿Cómo sigue Camila Fernández tras sufrir apendicitis? Su hermano Alex da el estado de salud

La hija del Potrillo tuvo que someterse a una intervención de emergencia en días recientes

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Primer plano de Camila Fernández con cabello oscuro y sombrero vaquero beige, mirando hacia arriba. Viste pendientes de aro dorados con perlas y el cielo azul de fondo
Camila Fernández ha revelado detalles sobre su hospitalización de emergencia tras una cirugía de apendicitis. (Instagram: @camifdzoficial)

Camila Fernández se está recuperando de una cirugía de apendicitis que obligó a suspender sus actividades y permanecer bajo observación médica.

Hace unos días, la artista, hija de Alejandro Fernández, relató en redes sociales el episodio que la llevó al hospital y compartió imágenes desde la cama donde permaneció internada.

Ahora, su hermano, Alex Fernández, actualizó el estado de salud y dio más detalles al respecto.

Alex Fernández explicó cómo se enteró Camila de la apendicitis

Durante un encuentro con reporteros, Alex Fernández narró el inicio del malestar de su hermana:

“Ella pensaba que tenía una infección en la orina tal vez, y entonces se fue a chequear y le dijeron: ‘No, pues los leucocitos o algo así, este, estaban elevados’, y eso quiere decir cuando, normalmente cuando está empezando, pues puede ser el apéndice, no sé qué. La chequearon y al parecer sí era el apéndice y pues ya mejor se lo, se lo quitaron”.

Camila Fernández acostada en una cama de hospital, vistiendo una bata estampada y un brazalete amarillo, acompañada por una mujer sonriente
Camila Fernández, hospitalizada de emergencia tras una cirugía de apendicitis, comparte una imagen desde su cama junto a su madre mientras se recupera. (Instagram: @camifdzoficial)

El episodio comenzó después de una comida con integrantes de Río Roma. Camila Fernández publicó en Instagram:

“Típico, un día estás en una comida con Río Roma y en esa misma noche te da apendicitis”. La cirugía fue confirmada por su madre, América Guinart, quien escribió en redes sociales:

“Ya cuidando a mi bebé. Cirugía de apendicitis de emergencia”.

“Perfecta, perfecta”: la recuperación de Camila Fernández, según Alex

Al preguntarle sobre el estado actual de su hermana, Alex Fernández respondió: “Perfecta, perfecta”.

Camila Fernández, con cabello largo oscuro y detalles trenzados, sonríe a la cámara mientras forma un corazón con las manos frente a un micrófono morado y luces de escenario
Camila Fernández forma un corazón con sus manos durante el debut de "Juego de Voces: Hermanos y Rivales", donde comparte escenario con Alex Fernández y otras personalidades. (Instagram: @camifdzoficial)

El intérprete reiteró que la familia vivió un susto por el diagnóstico inicial y agradeció el apoyo recibido: “Sí, ya, ya está superbién. Sí, gracias a Dios”.

Camila Fernández mostró imágenes en las que aparece junto a su madre después de la intervención quirúrgica y aseguró a sus seguidores que el procedimiento fue exitoso. La artista permanece en reposo y continúa bajo supervisión médica, mientras los seguidores celebran su mejoría.

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