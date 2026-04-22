¿Cómo sigue Camila Fernández tras sufrir apendicitis? Su hermano Alex da el estado de salud

Camila Fernández se está recuperando de una cirugía de apendicitis que obligó a suspender sus actividades y permanecer bajo observación médica.
Hace unos días, la artista, hija de Alejandro Fernández, relató en redes sociales el episodio que la llevó al hospital y compartió imágenes desde la cama donde permaneció internada.
Ahora, su hermano, Alex Fernández, actualizó el estado de salud y dio más detalles al respecto.
Alex Fernández explicó cómo se enteró Camila de la apendicitis
Durante un encuentro con reporteros, Alex Fernández narró el inicio del malestar de su hermana:
“Ella pensaba que tenía una infección en la orina tal vez, y entonces se fue a chequear y le dijeron: ‘No, pues los leucocitos o algo así, este, estaban elevados’, y eso quiere decir cuando, normalmente cuando está empezando, pues puede ser el apéndice, no sé qué. La chequearon y al parecer sí era el apéndice y pues ya mejor se lo, se lo quitaron”.
El episodio comenzó después de una comida con integrantes de Río Roma. Camila Fernández publicó en Instagram:
“Típico, un día estás en una comida con Río Roma y en esa misma noche te da apendicitis”. La cirugía fue confirmada por su madre, América Guinart, quien escribió en redes sociales:
“Ya cuidando a mi bebé. Cirugía de apendicitis de emergencia”.
“Perfecta, perfecta”: la recuperación de Camila Fernández, según Alex
Al preguntarle sobre el estado actual de su hermana, Alex Fernández respondió: “Perfecta, perfecta”.
El intérprete reiteró que la familia vivió un susto por el diagnóstico inicial y agradeció el apoyo recibido: “Sí, ya, ya está superbién. Sí, gracias a Dios”.
Camila Fernández mostró imágenes en las que aparece junto a su madre después de la intervención quirúrgica y aseguró a sus seguidores que el procedimiento fue exitoso. La artista permanece en reposo y continúa bajo supervisión médica, mientras los seguidores celebran su mejoría.