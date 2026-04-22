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Pumas pierde a Alan Medina todo el torneo tras sufrir fractura: así fue la brutal entrada que recibió

El mediocampista auriazul será operado tras la lesión sufrida ante FC Juárez

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(Emmanuel Martínez / EMX imageStudio)
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El buen momento que atravesaba Alan Medina con Pumas de la UNAM se vio abruptamente interrumpido tras una jugada desafortunada durante el duelo ante FC Juárez. El mediocampista auriazul, quien se había consolidado como uno de los jugadores más productivos del equipo, sufrió una fractura en el tobillo izquierdo que lo dejará fuera el resto del torneo.

El incidente ocurrió en la segunda mitad del encuentro disputado en el Estadio Olímpico Universitario, justo cuando el partido se desarrollaba bajo una intensa lluvia. Medina avanzaba por el costado derecho con el balón controlado, cuando Eder López intentó cortar la jugada con una barrida que terminó impactando de lleno al futbolista universitario.

(Emmanuel Martínez / EMX imageStudio)
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La acción encendió las alarmas de inmediato. El jugador quedó tendido sobre el césped, visiblemente afectado, mientras el cuerpo médico ingresaba para atenderlo. Minutos más tarde, el panorama se aclaró con un diagnóstico contundente por parte del club.

“Durante el transcurso del encuentro entre Pumas y FC Juárez, el mediocampista Alan Medina sufrió una fractura en el tobillo izquierdo, por lo que será intervenido quirúrgicamente el día de mañana”, informó la institución mediante un comunicado oficial.
(Emmanuel Martínez / EMX imageStudio)
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Posteriormente, se confirmó que el futbolista será operado el jueves 22 de abril, iniciando así un proceso de recuperación que lo marginará de lo que resta de la campaña. La noticia representa un duro golpe para el equipo dirigido por Efraín Juárez, ya que Medina venía teniendo un rendimiento destacado.

Con cuatro asistencias en el torneo, el mediocampista se había colocado entre los jugadores más efectivos en la generación ofensiva, además de consolidarse como titular indiscutible. Su entendimiento con el resto del plantel lo convirtió en una pieza clave dentro del esquema táctico del entrenador.

(Emmanuel Martínez / EMX imageStudio)
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Tras la revisión de la jugada en el VAR, el árbitro determinó la expulsión de Eder López, lo que dejó a FC Juárez con un hombre menos y abrió una ventana de oportunidad para los universitarios, quienes en ese momento se encontraban en desventaja 2-0.

Ante la situación, el cuerpo técnico reaccionó de inmediato. Efraín Juárez optó por modificar su planteamiento y dio ingreso a Uriel Antuna para cubrir la ausencia de Medina y reforzar el ataque.

(Emmanuel Martínez / EMX imageStudio)
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El contexto del partido hacía aún más relevante el resultado, ya que Pumas buscaba asegurar su lugar entre los primeros cuatro puestos de la tabla. Sin embargo, la lesión del mediocampista deja un vacío importante que obligará al equipo a recurrir a su plantel para mantenerse competitivo en la recta final del torneo.

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