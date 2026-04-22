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Poncho de Nigris desata furia en redes sociales al “destapar” a Karely Ruiz para el Supernova Génesis 2026

La polémica crece tras la baja médica de Lupita Villalobos y un comentario que incendió las redes

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Las declaraciones anticipadas de Poncho de Nigris desatan críticas y cuestionamientos sobre su profesionalismo en redes sociales. (RS)
Las declaraciones anticipadas de Poncho de Nigris desatan críticas y cuestionamientos sobre su profesionalismo en redes sociales. (RS)

La conversación digital estalló luego de que Poncho de Nigris fuera señalado por usuarios tras sugerir públicamente la posible participación de Karely Ruiz en el evento Supernova: Génesis 2026. La controversia surge en un momento clave, luego de que Lupita Villalobos quedara fuera por un diagnóstico médico que la obligó a abandonar la cartelera.

El evento, programado para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México, enfrenta ahora una reconfiguración urgente. La salida de Villalobos, tras presentar fuertes dolores de cabeza y ser evaluada por autoridades médicas, dejó vacante el lugar para enfrentar a Kim Shantal, lo que encendió especulaciones.

En medio del silencio oficial de la promotora, las declaraciones de De Nigris en redes sociales fueron suficientes para detonar críticas, mientras el público espera que este miércoles 22 de abril se confirme la sustitución durante la conferencia de prensa.

La baja médica que cambió el rumbo

Imagen doble: Mujer de cabello oscuro y guantes rojos sobre fondo vibrante, con un inserto circular de ella en bata hospitalaria y equipos médicos
La promotora del evento destaca la importancia de la salud tras el diagnóstico de hematoma subdural que obliga a Villalobos a abandonar la cartelera. - (RS)

La salida de Lupita Villalobos no solo alteró la programación, también abrió un debate sobre la seguridad en este tipo de eventos. El diagnóstico de hematoma subdural obligó a cancelar su participación de inmediato.

La promotora enfatizó que la salud de los involucrados es prioritaria, lo que llevó a buscar una nueva rival para Kim Shantal. Sin embargo, no se ha hecho un anuncio oficial sobre quién ocupará ese lugar.

Este vacío informativo provocó una avalancha de teorías en redes, donde el nombre de Karely Ruiz comenzó a ganar fuerza entre los seguidores del espectáculo.

El comentario que encendió la polémica

Captura de pantalla de un tuit de Poncho De Nigris. Muestra su foto de perfil, nombre de usuario y un mensaje sobre Karely Ruiz en Supernova con emojis de corona y guante de boxeo
Poncho De Nigris anuncia la participación de Karely Ruiz como representante de Ring Royale en la función Supernova: Génesis 2026. (X: @_PonchoDeNigris)

Poncho de Nigris intervino en la conversación digital al asegurar que Karely Ruiz podría ser la nueva representante de Ring Royale en Supernova, lo que muchos interpretaron como una filtración anticipada.

Además, el conductor propuso a su esposa, Marcela Mistral, como otra posible opción, lo que intensificó aún más la discusión en línea. Para varios usuarios, esto fue visto como un intento de protagonismo.

La reacción no se hizo esperar. Comentarios como “¿Por qué tu necesidad de revelar las cosas?” o “Qué poco profesional eres” dominaron las respuestas dirigidas al regiomontano.

Redes sociales: entre el rumor y el ataque

Kim Shantal, con cabello oscuro y guante de boxeo rojo, hace un gesto de beso, con una imagen circular de Karely Ruiz en perfil a la derecha
Karely Ruiz emerge como posible nueva rival para la función Supernova: Génesis 2026 tras la baja de Lupita Villalobos. (Netflix / Ring Royale)

Las críticas hacia De Nigris escalaron rápidamente, con cientos de mensajes que lo califican de “ridículo” y “desleal” por adelantarse a un anuncio que aún no ha sido confirmado por la organización.

Algunos usuarios incluso cuestionaron sus intenciones, acusándolo de buscar atención en medio de la incertidumbre del evento. Otros, en tono burlón, pusieron en duda su credibilidad.

Mientras tanto, la expectativa sigue creciendo. La posible aparición de Karely Ruiz frente a Kim Shantal mantiene al público atento, a la espera de una confirmación oficial que podría llegar en cualquier momento.

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