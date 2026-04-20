Una turista canadiense muere en un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán

El hombre armado abrió fuego en el yacimiento arqueológico de Teotihuacán, a las afueras de Ciudad de México, antes de quitarse la vida.

Al menos una turista canadiense murió en una balacera y varias personas resultaron heridas, dijeron las autoridades, cuando un hombre abrió fuego el lunes en uno de los destinos turísticos más populares de México, las pirámides de Teotihuacán, a las afueras de Ciudad de México.

Después, el hombre se mató de un disparo, dijeron las autoridades.

Las fuerzas de seguridad estatales y federales acudieron al yacimiento arqueológico tras recibir una llamada de emergencia, según un comunicado de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, que colinda con Ciudad de México, la capital del país.

Se encontraron dos personas muertas, de las cuales, según un comunicado, "una de ellas, el probable agresor". Otras seis personas resultaron heridas, cuatro de ellas por heridas de bala y otras dos al caer de las pirámides. Fueron trasladadas a hospitales, decía el comunicado.

Se cree que el tiroteo en las pirámides de Teotihuacán es el primero de este tipo en la historia moderna del lugar.

El gabinete de seguridad de México afirmó en un comunicado que una mujer canadiense había muerto durante el tiroteo, pero no la identificó. Una portavoz de la embajada de Canadá en Ciudad de México señaló que no podían compartir información personal sobre la víctima debido a las leyes canadienses de protección de datos.

Videos que circularon por internet el lunes muestran a turistas agachándose al pie de la Pirámide de la Luna, la segunda más grande de Teotihuacán, mientras se oyen disparos. Se oye gritar a una mujer: "¡Llamen a la policía!". Se ve una figura solitaria en la pirámide junto a lo que parece ser un grupo de personas que yacían cerca.

Laura Torres, una turista que visitaba Teotihuacán, dijo a los periodistas en el lugar de los hechos que había entrado caminando cuando oyó los disparos.

"Vi al chico que estaba disparando arriba en la pirámide, y sí, había mucha gente", dijo Torres, quien afirmó haber oído hasta 20 disparos.

Los guías turísticos que habían llevado a grupos de personas al lugar empezaron a conducirlos fuera, dijo. Entonces, Torres vio cómo le disparaban a una turista.

"Estaba como a mitad de la pirámide, acostada", dijo. "No debió haber pasado esto".

No se dio a conocer de inmediato la identidad del atacante, y no estaban claros sus motivos para disparar.

Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, declaró a la prensa el lunes que todas las turistas heridas de bala eran mujeres. Dos eran de Colombia, una de Rusia y otra de Canadá, dijo.

"Pareciera una agresión directa, pero no podemos especular", dijo Castañeda, y añadió que se había recuperado al menos un arma de fuego. El tirador parecía haber actuado solo, dijo.

Anita Anand, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, confirmó que una ciudadana canadiense había muerto durante el tiroteo y dijo que otra había resultado herida. Dijo que los funcionarios consulares estaban prestando asistencia a sus familias.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en las redes sociales: "Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente". Añadió que el gobierno mexicano había estado en contacto con la embajada de Canadá. "He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos", dijo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que sus funcionarios también estaban en contacto con las embajadas de los otros turistas que habían resultado heridos. Un portavoz de la fiscalía del Estado de México dijo que se había abierto una investigación.

Teotihuacán, una antigua ciudad de pirámides y palacios anterior a los aztecas, llegó a tener hasta 125.000 habitantes en su época de mayor esplendor. El lugar atrae cada año a miles de turistas, tanto extranjeros como nacionales, atraídos por sus tres titánicas pirámides. Al día de hoy, los investigadores siguen haciendo descubrimientos allí.

En 2025, Teotihuacán fue el segundo yacimiento arqueológico más visitado de México, con 722.000 visitantes ese año. Con motivo de la próxima Copa Mundial, el gobierno del Estado de México anunció que estaba preparando un espectáculo nocturno inmersivo para los turistas que acudan allí. Las autoridades mexicanas esperan que el torneo de fútbol atraiga a casi 5,5 millones de aficionados. Para salvaguardar los partidos, México tiene previsto desplegar 10.000 fuerzas de seguridad por todo el país.

El mes pasado, el gobierno canadiense instó a sus ciudadanos, en un aviso periódico de seguridad, a "ejercer un alto grado de precaución" al visitar México.

A pesar de los altos índices de violencia en todo México, la zona arqueológica de Teotihuacán se considera generalmente segura para los visitantes. Han muerto turistas en el yacimiento, a menudo tras caídas o por otros problemas de salud.

Emiliano Rodríguez Mega es reportero e investigador del Times que cubre México, Centroamérica y el Caribe. Radica en Ciudad de México.