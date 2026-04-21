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T-MEC: Secretaría de Economía y representante de Estados Unidos se reúnen por segunda vez

El encuentro entre autoridades comerciales de ambas naciones revisa temas vinculados a barreras comerciales y condiciones arancelarias

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El encuentro entre autoridades comerciales de ambas naciones revisa temas vinculados a barreras comerciales y condiciones arancelarias
Luis Rosendo Gutiérrez Romano y Jeffrey Goettman lideraron los trabajos técnicos enfocados en acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos. Crédito: X/@SE_mx

La Secretaría de Economía informó que este 21 de abril tuvo lugar la segunda reunión bilateral con la Representación Comercial de Estados Unidos en la Ciudad de México, como parte del Proceso de Revisión del T-MEC programado antes del 1 de julio de 2026.

El subsecretario de Comercio Exterior de México, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, y el subsecretario de la Representación estadounidense, Jeffrey Goettman, encabezan los trabajos técnicos.

Durante las mesas técnicas, ambos gobiernos evaluaron los avances y pendientes sobre barreras comerciales, el Informe Especial 301 sobre Derechos de Propiedad Intelectual, reglas de origen y aranceles al acero, aluminio y cobre bajo la denominada medida 232.

La agenda prioriza el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la reducción de la dependencia de importaciones externas a la región.

Equipos técnicos de ambas naciones mantendrán las discusiones hasta el próximo jueves 23 de abril en la Ciudad de México, con el compromiso de aumentar la profundidad técnica sobre cada punto.

Esta agenda forma parte de los ajustes previos a la siguiente etapa de revisión del T-MEC, según el comunicado oficial compartido por la secretaría este 21 de abril.

De acuerdo con Sheinbaum, tanto México como Estados Unidos buscan mantener el T-MEC

Una declaración conjunta posterior al encuentro prevé iniciar el análisis conjunto en temas comerciales y económicos
El gobierno mexicano plantea la reducción de aranceles al acero, vehículos y aluminio como prioridad en las negociaciones del T-MEC. Crédito: X/@Claudiashein

Claudia Sheinbaum afirmó que México y Estados Unidos coinciden en la necesidad de preservar el T-MEC, a pocos días de iniciar la revisión formal del acuerdo comercial trilateral programada para el 1 de julio.

La declaración ocurre tras una reunión con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, celebrada el pasado lunes 20 de abril en Palacio Nacional, donde ambas partes abordaron la reducción de aranceles al acero, vehículos y aluminio, así como el fortalecimiento de reglas de origen.

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