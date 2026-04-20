Quiénes eran las víctimas y los heridos por balacera en Teotihuacán

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán. REUTERS/Luis Cortes

Un ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán dejó como saldo una turista canadiense muerta, cuatro personas heridas por arma de fuego —entre ellas un menor— y al menos dos más lesionadas por caídas durante el pánico, en un hecho que conmocionó a visitantes nacionales y extranjeros.

Víctimas de la balacera en Teotihuacán: una turista canadiense fallecida

La agresión ocurrió el 20 de abril de 2026 en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, donde un hombre abrió fuego contra turistas antes de quitarse la vida.

Las autoridades confirmaron que entre las víctimas mortales se encuentra una mujer de nacionalidad canadiense, cuya identidad no ha sido revelada al cierre de los reportes. El segundo fallecido es el propio agresor.

Balacera en zona Arqueológica de Teotihuacán deja dos muertos y cinco heridos: una víctima es canadiense. (Redes sociales)

El ataque generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y emergencia, además de reacciones a nivel nacional e internacional debido a que las víctimas eran en su mayoría extranjeras.

Lista de heridos por la balacera en Teotihuacán: nombres y nacionalidades

Entre las personas lesionadas por impactos de arma de fuego se identificó a cuatro turistas extranjeros:

Dayana Paola Castro Calderón (37 años, Colombia): herida en la rótula y glúteo con perforación

Gerónimo González Castro (6 años, Colombia): lesiones en tibia y peroné

Maikol Michelle Mictrocil (32 años, Rusia): impacto en fémur

Telicia Lith (29 años, Canadá): herida en la zona supraescapular derecha

Además de estos casos, se reportaron al menos dos personas más lesionadas por caídas mientras intentaban resguardarse de los disparos en las escaleras de la pirámide.

Menor de edad y heridos graves: estado de salud tras el ataque

Entre los lesionados se encuentra un menor de seis años, lo que elevó la preocupación de las autoridades y equipos médicos.

El video muestra la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán. Se observan personas en la base y escalinatas de la pirámide. Las imágenes corresponden a momentos posteriores a una balacera que dejó dos muertos y cinco heridos en el sitio.

De acuerdo con reportes de emergencia, al menos uno de los heridos se encuentra en estado grave y tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital de alta especialidad.

Otros pacientes fueron llevados a hospitales cercanos, como el de Axapusco, donde permanecen bajo observación.

En total, servicios de salud atendieron a siete personas: cuatro con heridas de bala, una con fractura, otra con esguince y una más por crisis de ansiedad.

Ataque en la Pirámide de la Luna: así ocurrió la balacera

El tiroteo se registró cerca del mediodía, cuando el agresor comenzó a disparar desde la parte alta de la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más visitados del sitio arqueológico.

Testigos relataron escenas de confusión inicial, ya que algunos visitantes pensaron que las detonaciones eran cohetes.

Un hombre es observado en la parte superior de la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán. Las imágenes corresponden a los eventos del 20 de abril de 2026, fecha en que se reportó una balacera en el lugar. En la estructura piramidal, otras personas se encuentran en posición de resguardo. Este video es una cobertura de evento.

Sin embargo, rápidamente el pánico se extendió cuando se percataron del ataque.

Una turista aseguró que el agresor mantuvo a varias personas como rehenes durante algunos minutos, permitiendo después que descendieran. Mientras tanto, otras personas resultaron heridas al intentar huir o protegerse.

Operativo y respuesta de autoridades tras balacera en Teotihuacán

Tras los hechos, elementos de seguridad estatal, Guardia Nacional y servicios de emergencia desplegaron un operativo en la zona, logrando controlar la situación minutos después.

Tras el ataque, se desplegó un operativo de seguridad que permitió controlar la situación en la zona arqueológica. REUTERS/Luis Cortes

Las autoridades aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles en el lugar.

El caso es investigado como un posible ataque directo, aunque las indagatorias continúan.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con las víctimas y confirmó que el gobierno mantiene contacto con la embajada de Canadá para brindar apoyo a los familiares de la persona fallecida.

Turistas extranjeros, las principales víctimas del ataque

Un elemento que marcó este hecho fue la nacionalidad de las víctimas: turistas provenientes de Colombia, Canadá y Rusia, lo que generó atención internacional.

El sitio, considerado Patrimonio Mundial y uno de los destinos más visitados del país, se convirtió en escenario de caos y miedo en cuestión de minutos.

Los turistas fueron los principales afectados durante el ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán. REUTERS/Luis Cortes

Visitantes de otros países, como Austria, también fueron testigos del ataque, aunque no resultaron heridos.

Saldo del ataque armado en Teotihuacán

1 turista canadiense fallecida

1 agresor muerto (suicidio)

4 personas heridas por arma de fuego (Colombia, Rusia y Canadá)

2 personas lesionadas por caídas 1 menor de edad entre los heridos

7 personas atendidas en hospitales

El ataque en Teotihuacán no solo dejó víctimas físicas, sino también una fuerte sacudida en uno de los principales símbolos turísticos de México.

Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del agresor y determinar si hubo algún tipo de planeación previa en este hecho que impactó a visitantes de distintas partes del mundo.