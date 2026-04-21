Canelo Álvarez muestra respaldo para Jaime Munguía previo a la pelea contra Toro Reséndiz: “Confiamos 100% en la victoria”

Canelo Álvarez mostró su respaldo a Jaime Munguía previo a la pelea que sostendrá contra Armando “Toro” Reséndiz el próximo 2 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. (Ilustración: Jesús Avilés)

Canelo Álvarez mostró su respaldo a Jaime Munguía previo a la pelea que sostendrá contra Armando “Toro” Reséndiz el próximo 2 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Reséndiz pondrá en juego su cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de las 168 libras ante Munguía en una cartelera que será protagonizada por el combate entre David Benavidez y Zurdo Ramírez por los títulos OMB y AMB de peso crucero.

Jaime Munguía y Toro Reséndiz se enfrentarán el próximo 2 de mayo (Instagram - Armando Reséndiz |REUTER )

Canelo y su apoyo para Jaime Munguía

En entrevista para Azteca Deportes, Saúl Álvarez destacó la preparación y disciplina de Jaime Munguía rumbo a su próximo combate ante Reséndiz. El tapatío afirmó que ha observado a su compañero de trabajo entrenar con seriedad y aseguró que el equipo confía plenamente en que el tijuanense puede salir victorioso.

“Jaime ha estado, lo que a mí me corresponde decirte, lo que he visto de Jaime, que ha entrenado muy bien, ha entrenado a conciencia, ha aprendido muchísimo. Y confiamos 100% en la victoria de Jaime. La verdad es que es una pelea muy buena. Su rival es un peleador muy aguerrido que tiene hambre también, Jaime también… es una pelea buena”.

El campeón mexicano también subrayó la calidad del rival, y señaló que Reséndiz es un peleador aguerrido y con hambre de triunfo, al igual que Munguía. Canelo también reconoció que el combate genera expectativa entre la afición, ya que enfrenta a dos boxeadores mexicanos en ascenso.

El jalisciense buscará retener sus cetros como el mejor libra por libra al batallar contra el tijuanense. (Instagram @jaimemunguiaoficial)

Canelo y Munguía: de rivales a compañeros de trabajo

Cabe recordar que Saúl “Canelo” Álvarez derrotó a Jaime Munguía por decisión unánime el 4 de mayo de 2024 en Las Vegas y mantuvo sus títulos indiscutidos de peso supermediano.

Aunque Munguía tomó la delantera en los primeros asaltos, Canelo pasó a controlar la pelea después de enviarlo a la lona en el cuarto round, asegurando la victoria con puntuaciones de 117-110, 116-111 y 115-112.

El siguiente paso de Saúl Álvarez

A falta de un anuncio oficial, Saúl Álvarez peleará el próximo12 de septiembre contra Christian Mbilli por el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo(CMB) en Riad, Arabia Saudita.

Después de meses de incertidumbre, este será el regreso de la figura del boxeo mexicano tras haber perdido sus cuatro títulos (AMB, AMB, OMB y FIB) de los supermedianos el año pasado ante Terence Crawford y ser operado del codo, situación que postergó su actividad boxística.