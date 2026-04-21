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Alito Moreno afirma que el PRI apoya operaciones conjuntas entre México y EEUU contra el narco

La declaración se da luego del accidente registrado luego de un despliegue conjunto contra la delincuencia que provocó la muerte de personal tanto estadounidense como local

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El accidente en Chihuahua involucró a dos agentes de la CIA y dos de la Agencia Estatal de Investigación, según el PRI. Crédito: CEN del PRI
El accidente en Chihuahua involucró a dos agentes de la CIA y dos de la Agencia Estatal de Investigación, según el PRI. Crédito: CEN del PRI

El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, afirmó que en un accidente ocurrido el pasado domingo 19 de abril en Chihuahua murieron cuatro personas: dos agentes de la CIA de Estados Unidos y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación local.

Los fallecidos regresaban de un operativo coordinado contra el crimen organizado cuando ocurrió el accidente en una carretera mexicana, según la información de Moreno y de la Fiscalía de Chihuahua.

Estados Unidos, destacó el presidente del PRI, ya confirmó que el despliegue correspondía a un operativo antinarcóticos en el que participó la CIA. De acuerdo con Moreno, la información difundida por el gobierno mexicano durante la conferencia matutina del lunes 20 de abril fue, en sus palabras, incompleta o presentada “entre evasivas, lo que a su juicio afecta la credibilidad y la confianza de la población.

El PRI apoya operaciones entre México y EEUU para combatir al crimen organizado

Así eran los laboratorios clandestinos hallados en Chihuahua
El PRI respalda la cooperación binacional en inteligencia para combatir a los cárteles del narcotráfico en México. (Especial)

El dirigente del PRI expresó el respaldo de su partido a la cooperación binacional y al intercambio de información e inteligencia para combatir los cárteles. Según Moreno, la coordinación entre ambos países resulta clave debido a que la amenaza del crimen organizado “cuesta la vida a miles de mexicanos”.

“Desde el PRI respaldamos las operaciones conjuntas, la amplia cooperación y el intercambio de información e inteligencia para acabar con los cárteles del crimen organizado, afirmó Alito Moreno en su mensaje en redes sociales este 21 de abril

Moreno señaló que, con frecuencia, las operaciones conjuntas terminan por establecerse solo con los gobiernos estatales, ya que “no hay confianza en el gobierno de Morena ni certeza de resultados". Destacó que entidades como Chihuahua buscan resolver la seguridad en sus propios territorios cuando la coordinación federal se percibe débil.

En palabras de Moreno: “Hoy hay muchas preguntas y no hay ninguna respuesta. En un tema de seguridad nacional no caben silencios ni versiones a medias. La confianza se construye con verdad y con resultados. México merece ambas“.

Sheinbaum confirma alianza entre autoridades de EEUU y gobierno de Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó revisar la legalidad de la colaboración entre el gobierno de Chihuahua y personal estadounidense tras el operativo fatal.(Captura de pantalla | Gobierno de México)
La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó revisar la legalidad de la colaboración entre el gobierno de Chihuahua y personal estadounidense tras el operativo fatal.(Captura de pantalla | Gobierno de México)

La muerte de cuatro agentes, incluidas dos personas vinculadas a la Embajada de Estados Unidos y funcionarios del gobierno de Chihuahua, durante un operativo en la zona serrana de ese estado, genera investigaciones al más alto nivel.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó que el Gobierno Federal revisa las condiciones de la colaboración entre autoridades estatales y personal estadounidense tras el accidente ocurrido la madrugada del 19 de abril.

La mandataria explicó que, hasta este 21 de abril, la información recabada apunta a que los agentes estadounidenses trabajaban coordinadamente con autoridades del estado. A pesar de esto, reitera que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal deben confirmar, con detalle y documentos formales, “si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional”.

Sheinbaum solicitó a las autoridades de Chihuahua entregar información veraz. Además, recalcó la importancia de esclarecer el papel de cada uno en el operativo. Sheinbaum advirtió: “Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora, la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así”.

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