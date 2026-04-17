Este será el tiempo de viaje de Buenavista hasta el AIFA en el nuevo tren suburbano

Así luce el Tren Suburbano a días de su apertura (X/ @andreslajous)

La secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez informó el día de hoy, 17 de abril, que el Tren Interurbano Buenavista-AIFA podría inaugurarse el 25 o 26 de abril de este año. El anuncio se realizó en la conferencia matutina, en la que representó a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien actualmente se encuentra de viaje en Barcelona, España.

La puesta en operación de este tramo ha enfrentado demoras por la espera en la certificación de seguridad exigida por Sheinbaum, así como por la reciente licitación de las pólizas de seguro tanto para la infraestructura del tren como para los pasajeros, según la información proporcionada por Andrés Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, y leída públicamente por Rodríguez.

La conexión ferroviaria entre Lechería y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha sido identificada como prioritaria para el transporte metropolitano, por lo que la fecha tentativa de inauguración queda sujeta a la finalización de estos procesos técnicos y administrativos.

Por su parte, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado y la Secretaría de Gobernación mantienen la coordinación para asegurar la entrada en funcionamiento del tren en el plazo anunciado, siempre que la jefa del Ejecutivo federal haya retornado al país.

Las autoridades están realizando las últimas supervisiones antes de que se inaugure la obra (X/ @andreslajous)

¿Cuánto tiempo es de Buenavista al AIFA?

Para planear el viaje desde la capital al AIFA, se deberá tener en cuenta los siguientes datos:

Tiempo de viaje: 43 minutos exactos (trayecto completo desde Buenavista hasta el AIFA).

Frecuencia de paso: Un tren cada 15 minutos.

Velocidad promedio: 65 kilómetros por hora.

Capacidad por tren: 719 pasajeros por convoy.

Aforo estimado: 82 mil pasajeros diarios.

Flota disponible: 10 trenes asignados a esta ruta

Si bien este medio de transporte será de apoyo para aquellas personas que deseen desplazarse hacia el aeropuerto de Santa Lucía, también se prevé que en los siguientes meses aumente porcentualmente el flujo de pasajeros debido al Mundial 2026, que recibirá a miles de viajeros extranjeros y de otras partes del país.

AIFA se prepara para recibir a integrantes de la FIFA

Durante la celebración de la Copa Mundial 2026, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) recibirá a selecciones nacionales y jefes de Estado, de acuerdo con un contrato comercial suscrito con la FIFA, anunció el general brigadier en retiro Isidoro Pastor Román, titular de la terminal aeroportuaria.

El responsable del AIFA anticipó que las operaciones en el aeropuerto podrían aumentar entre 5 % y 10 % durante el evento deportivo más relevante del año. Pastor Román explicó que este crecimiento no será mayor, ya que “la masa principal de los pasajeros que lleguen al Mundial será en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el número de rutas internacionales que tienen”.

En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la protección y escolta de los jefes de Estado y de gobierno estará a cargo de esta dependencia federal, afirmó el general. El AIFA actualmente atiende a 22 mil pasajeros diarios, cifra que podría modificarse por el flujo especial derivado de la alineación con la FIFA, señaló su titular.