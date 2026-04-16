Prometen servicio de recolección más eficiente en la alcaldía Cuauhtémoc con la entrega de nuevos camiones de basura

La alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó la entrega de nuevos camiones recolectores de basura como parte de una estrategia para mejorar el servicio de limpia en la demarcación.

Durante el evento, la edil destacó que invertir en servicios públicos es fundamental para el funcionamiento diario de la ciudad, al asegurar que estas unidades permitirán una recolección más eficiente, constante y cercana a la ciudadanía.

¿Cuántas familias se benefician con los nuevos camiones de basura?

Con la incorporación de estas unidades, se fortalecerá la cobertura del servicio de limpia en las 33 colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, beneficiando de manera directa a más de 44 mil familias.

Entre las colonias que verán mejoras en la recolección de residuos destacan Obrera, Roma, Buenavista y Santa María la Ribera, donde se espera un impacto positivo en la limpieza urbana, el orden y la calidad de vida de habitantes y visitantes.

La alcaldesa explicó que la adquisición de los vehículos fue posible gracias a una combinación de recursos: dos unidades se compraron con presupuesto propio de la alcaldía y otras dos mediante coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México.

“Así es como se gobierna: con seriedad, sumando, coordinando, resolviendo”, afirmó Alessandra Rojo de la Vega, al subrayar la importancia del trabajo conjunto entre niveles de gobierno.

Reconocen labor del personal de limpia en la Cuauhtémoc

En el evento también estuvo presente Hugo Alonso Ortiz, secretario general de la Sección I del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, con quien se destacó que esta inversión no solo mejora el servicio, sino también las condiciones laborales del personal.

La alcaldesa agradeció el esfuerzo diario de los trabajadores de limpia, al reconocer que su labor es clave para mantener en funcionamiento la alcaldía.

Durante su mensaje, la alcaldesa afirmó que la entrega de estos camiones representa un cambio en la forma de gobernar, enfocado en resolver problemas y mantener presencia constante en las calles.

Finalmente, reiteró el compromiso de su administración de seguir invirtiendo en servicios públicos que impacten directamente en la calidad de vida de la población, al señalar que una ciudad limpia es resultado de decisiones claras y trabajo constante.