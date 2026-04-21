Una serie que inicia con un funeral, amantes y un pueblo dividido por la verdad: “Los Encantos del Sinvergüenza”

El actor se integra a la esperada serie que inicia con la muerte del personaje central y explora confesiones y recuerdos de quienes le rodearon, mostrando el drama y misterios que rodean a San Vicente

Una nueva serie llega a la televisión mexicana: ViX estrena Los Encantos del Sinvergüenza este viernes 24 de abril. Y el elenco estará formado por dos reconocidos galanes de telenovelas, Erick Elías y Daniela Álvarez.

¿Cuándo y cómo ver Los Encantos del Sinvergüenza?

La producción consta de 20 episodios de 45 minutos, que estarán disponibles semanalmente en bloques: los capítulos 1 al 5 el 24 de abril, del 6 al 10 el 1 de mayo, del 11 al 15 el 8 de mayo y del 16 al 20 el 15 de mayo.

La televisora apuesta por esta producción de veinte capítulos centrados en las confesiones y secretos de Francisco Valiente. El lanzamiento por bloques comienza el viernes 24 de abril y seguirá en mayo con el desenlace

¿De qué trata la serie?

La serie Los Encantos del Sinvergüenza narra la historia de Francisco Valiente, interpretado por Manolo Cardona, cuya muerte repentina sacude al pueblo de San Vicente. Valiente, conocido por ser un seductor y estafador, deja tras de sí una estela de secretos y amores contrariados. La trama comienza en su funeral, donde su espíritu observa cómo su viuda y su principal amante, papel a cargo de Carolina Miranda, enfrentan la noticia de su fallecimiento.

A lo largo de la serie, el público accede a los recuerdos y confesiones de quienes rodearon a Francisco. Sus relaciones, entre la admiración y el rencor, permiten reconstruir su vida y entender el peso de sus decisiones. La historia explora cómo el protagonista busca redimirse desde el más allá, enfrentando las consecuencias de sus actos mientras observa el desmoronamiento de su mundo.

La actriz interpreta a la viuda de Francisco Valiente y asegura que la serie mezcla misterio con pasión y engaños, involucrando a un elenco de reconocidos talentos. El estreno arranca este 24 de abril en la plataforma mexicana

Un elenco de primera en Los Encantos del Sinvergüenza

El elenco incluye a Carolina Miranda, Erick Elías y Daniela Álvarez, junto a Alfonso Borbolla, Silverio Palacios, Roberto Duarte, Patricia Bernal, Odiseo Bichir, Elena Medina, Javier Delguidice, Carmen Beato, Michell Olvera, Ian Couttolenc, Juliana Gil, Juan Fe Samper, Lisa Owen, Mauricio Cujar, María Elisa Camargo, Laura Osma y Cielo Anais.

La plataforma presenta la serie basada en la novela de Ángela Becerra, protagonizada por Manolo Cardona y Carolina Miranda. El estreno abarca los primeros cinco episodios y el resto irá liberándose cada semana en abril y mayo

Durante la presentación a medios, Manolo Cardona, Carolina Miranda y Erick Elías compartieron a Infobae México su entusiasmo por participar en la adaptación televisiva del libro Memorias de un sinvergüenza de siete suelas de la escritora colombiana Ángela Becerra. “Estamos muy emocionados con este nuevo proyecto. Todos sentimos una conexión especial con la obra original y creemos que les va a encantar”, señalaron.