Victoria Ruffo reacciona a la supuesta fortuna millonaria de Eugenio Derbez: “Pásame algo”

Victoria Ruffo destaca la perseverancia y el éxito profesional de Eugenio Derbez, recordando sus inicios antes de figurar como millonario. (Foto: Instagram)

La difusión del supuesto patrimonio de Eugenio Derbez por el portal Celebrity Net Worth, que lo sitúa en 30 millones de dólares, provocó reacciones diversas en su círculo cercano.

Victoria Ruffo, actriz y madre de su hijo José Eduardo, respondió a la noticia durante una entrevista con el programa Despierta América, pero no fue la única en hablar al respecto, también generó preocupación en Alessandra Rosaldo, actual esposa del comediante.

La publicación de Celebrity Net Worth sobre el supuesto patrimonio de Eugenio Derbez de 30 millones de dólares genera polémica en redes sociales y entre sus allegados. REUTERS/Caroline Brehman

La voz de Victoria Ruffo: entre la admiración y el humor

En la entrevista concedida a Despierta América, Victoria Ruffo relató cómo percibía a Eugenio Derbez cuando lo conoció, antes de que su nombre figurara en listas de millonarios.

“Mira, no de que sea millonario o no sea millonario. Yo cuando lo conocí tenía muchos sueños, muchas metas, muchas ilusiones, que creo que las ha logrado. Y eso habla de una persona tenaz y persistente y con ganas de cumplir sus sueños, ¿no?”, expresó la actriz.

La madre de José Eduardo Derbez fue clara al asegurar su interés porque a las personas les vaya bien, especialmente si se trata del papá de su primogénito.

“El papá de mi hijo me interesa también que esté bien y que mi hijo lo admire y esté con él, ¿no?”, dijo con seriedad. Sin embargo, no pudo evitar bromear al escuchar la cifra de treinta millones de dólares: “Ya pásame algo, caray. ¿No? No es cierto”.

Victoria Ruffo habló en Despierta América sobre la cifra que apareció en Celebrity Net Worth referente a Eugenio Derbez, asegurando que le desea lo mejor. Crédito: @victoriaruffo31, X

La cifra que incomoda al círculo cercano de Eugenio Derbez

La estimación del portal estadounidense considera el patrimonio neto del actor y comediante tras su trabajo durante décadas en televisión y cine en México y Estados Unidos.

Alessandra Rosaldo, su actual esposa, calificó de falsa y peligrosa la idea de que esa cantidad esté disponible en el banco. “Cualquier persona puede pensar: ‘Ah, eso es lo que tiene en el banco’, y absolutamente no, es absolutamente falso”, señaló.

La cantante de Sentidos Opuestos advirtió que la publicación de cifras tan altas incrementa los riesgos para la seguridad de la familia y distorsiona la percepción sobre el verdadero acceso a esos recursos.

Alessandra Rosaldo desmiente que Eugenio Derbez tenga los 30 millones de dólares en el banco y advierte sobre los riesgos de divulgar cifras erróneas. (Instagram: @alexrosaldo)

Consuelo Duval respalda advertencias y bromea sobre Federica P. Luche

Entre los colegas de Eugenio Derbez, la actriz Consuelo Duval compartió la inquietud sobre la exposición de cifras millonarias. En entrevista con Ventaneando, afirmó: “Sea poco o mucho, se lo ha ganado trabajando” por más de tres décadas.

De igual forma, advirtió que la publicación de montos elevados puede generar expectativas irreales y poner en riesgo la seguridad del comediante y su familia. “Si la fortuna fuera real y líquida, que al menos me toque un poquito por ser Federica”, agregó.

La controversia en torno al supuesto patrimonio de Eugenio Derbez exhibió la vulnerabilidad que enfrentan figuras públicas cuando se difunden estimaciones no verificadas sobre su fortuna.