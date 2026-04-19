Bebé muere en hospital del IMSS por omisiones médicas y violencia obstétrica; CNDH exige reparación del daño

Foto del pie de un bebé, en DHR Health, el 29 de julio de 2020, en McAllen, Texas. (Foto AP/Eric Gay, Archivo)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó graves irregularidades y violencia obstétrica en el Hospital de Gineco Pediatría 3-A (HGP) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que derivaron en la muerte de un recién nacido en septiembre de 2024. A través de la Recomendación 14/2026, el organismo exigió al IMSS reparar integralmente el daño y brindar atención psicológica y tanatológica a la víctima y su familia.

El caso: una urgencia ignorada paso a paso

El 23 de septiembre de 2024, una mujer con 36.4 semanas de gestación acudió a una consulta particular donde le detectaron disminución de líquido amniótico y cordón umbilical enrollado alrededor del cuello fetal. El médico le indicó trasladarse de inmediato a un hospital para practicarle una cesárea de urgencia.

Al llegar al HGP, en la Ciudad de México, el personal la rechazó: no era derechohabiente del IMSS y le informaron que la atención tendría costo. Una vez que ingresó al hospital, notificaron a su madre que el trabajo de parto “se encontraba estable”.

Sin embargo, no se le permitió ver a su hija sino hasta el 25 de septiembre. Ese día recibió la peor noticia: su bebé estaba en terapia intensiva, en estado crítico y sin esperanzas de sobrevivir porque “no había respirado al nacer”. Esa misma noche, el recién nacido falleció a las 20:10 horas tras tres paros cardiorrespiratorios.

Un reporte del organismo detalló omisiones y deficiencias por parte de cuatro médicos en la atención a una mujer embarazada, lo que derivó en el fallecimiento de un recién nacido durante septiembre de 2024 en la Ciudad de México.

Cuatro médicos, múltiples omisiones

La investigación de la CNDH identificó que cuatro médicos del HGP incurrieron en omisiones graves, entre ellas:

No investigar el origen de la cantidad anormal de líquido amniótico

Ignorar los factores de riesgo obstétrico del binomio madre-hijo

Omitir el antecedente de infección del tracto urinario

No verificar la ubicación del cordón umbilical ni las condiciones del cuello uterino

Decidir el parto vaginal en lugar de la cesárea indicada por la literatura médica

Para la CNDH, negar atención médica a una mujer embarazada en urgencia constituye violencia obstétrica y una acción sin perspectiva de género, al margen de su condición de derechohabiencia.

Un bebé o niño pequeño con síntomas de enfermedad, como cansancio y un gesto de dolor, descansa en una almohada con una manta amarilla en un ambiente doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué le ordenó la CNDH al IMSS

El organismo emitió diversas medidas para evitar casos similares. El IMSS deberá:

Colaborar con el Órgano Interno de Control para iniciar procedimientos administrativos contra los cuatro médicos señalados

Implementar formación continua en derechos humanos para todo el personal de Ginecología y Obstetricia del HGP

Emitir una circular que instruya al personal médico a respetar y garantizar los derechos a la salud, la vida y el interés superior de la niñez

Difundir el Modelo de Atención Materna Integral (AMIIMS) y su Decálogo entre pacientes y trabajadores de salud