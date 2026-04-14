México

IMSS Michoacán contrata a más de 400 especialistas que atenderán en Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro

El personal médico cubrirá 29 especialidades e impactará en la cobertura médica y en la reducción del tiempo de espera para los derechohabientes

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Un amplio grupo de médicos y funcionarios posa para una foto en un salón con arcos de piedra. Muchos llevan batas blancas; al fondo, un cartel dice 'Michoacán es MEJOR'
El director general del IMSS, Zoé Robledo, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezan la ceremonia de incorporación de más de 400 médicos especialistas para fortalecer la atención médica en Michoacán. (IMSS)

Más de 400 especialistas en áreas clave como Medicina Interna, Traumatología, Pediatría, Imagenología, Nefrología y Oftalmología, Cirugía, Ginecología se incorporaron este 14 de abril al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán.

La medida, lograda gracias a una colaboración entre el IMSS y el gobierno de la entidad, permitirá reforzar la capacidad en hospitales y unidades médicas.

Además impactará en la cobertura médica y en la reducción del tiempo de espera para los derechohabientes.

La medida responde a una estrategia que prioriza la universalidad en la atención médica. El IMSS y el gobierno estatal presentaron este nuevo esquema durante una ceremonia en Palacio de Gobierno, encabezada por Zoé Robledo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Dos hombres, uno en traje y otro en chamarra blanca, bajan una escalera con barandales de hierro forjado y pasamanos de madera. Un mural adorna la pared trasera
El director general del IMSS, Zoé Robledo, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, caminan por el Palacio de Gobierno tras anunciar la contratación de más de 400 especialistas médicos para la entidad. (IMSS)

El fortalecimiento institucional del IMSS en Michoacán se apoya en tres pilares: inversión en infraestructura, formación de personal médico y mejora de condiciones laborales. Según el director general, la expansión de plazas de residencia médica y el incremento en el número de especialistas egresados en los últimos años son parte esencial de este cambio de ruta.

El hospital regional de especialidades en Villas del Pedregal, en Morelia, representa uno de los proyectos emblemáticos de esta etapa. Con 260 camas y 54 especialidades, el centro contará con equipamiento de alta tecnología y se suma a la modernización de unidades médicas en otros municipios, así como a la adquisición de equipos diagnósticos avanzados.

El estado de Michoacán refuerza la atención médica pública con la contratación de más de 400 especialistas que se integran a distintas unidades y hospitales del IMSS. Este avance forma parte de un plan nacional para mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud, mediante la modernización de instalaciones y la asignación de personal altamente calificado.

Grupo de profesionales de la salud con camisas blancas sostiene documentos blancos y amarillos, mirando hacia arriba en un evento. Algunos llevan cordones de identificación
Personal médico del IMSS celebra la contratación de más de 400 especialistas en Michoacán, fortaleciendo la atención médica pública y el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. (IMSS)

La incorporación de especialistas se da en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. El titular del IMSS subrayó que el proceso, antes de carácter interno, ahora se ha transformado en un hecho de alto impacto público, sobre todo por el refuerzo en siete hospitales rurales que anteriormente formaban parte del programa IMSS-Coplamar.

La visión detrás de estas acciones, según Zoé Robledo, implica abandonar el rezago en inversión y apostar por un sistema público robusto y eficiente. El funcionario recordó la labor del IMSS durante la pandemia y la importancia de garantizar acceso a servicios médicos de calidad a la población.

El gobernador Ramírez Bedolla detalló que el nuevo hospital regional de especialidades, ubicado en el poniente de Morelia, se construirá sobre una superficie de 60 mil metros cuadrados, con terreno donado tanto por el gobierno estatal como por el ayuntamiento local. “Dejó de ser un proyecto en papel para convertirse en una realidad que salvará vidas”, sostuvo el mandatario.

Durante la ceremonia, el representante del IMSS en Michoacán, José Miguel Ángel Van Dick Puga, puntualizó que de los 407 nuevos especialistas, 62 se integrarán específicamente a los siete hospitales rurales, mejorando así la atención en comunidades que antes formaban parte del esquema IMSS-Coplamar.

Un grupo de al menos ocho médicos y médicas con batas blancas posa de pie en un patio de piedra, bajo un toldo blanco, con un edificio de piedra de fondo
Un grupo de médicos especialistas recién contratados para el IMSS en Michoacán posa durante la ceremonia en el Palacio de Gobierno, simbolizando el fortalecimiento de la atención médica pública en el estado. (IMSS)

El personal médico cubrirá 29 especialidades y será asignado a unidades en municipios como Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, así como en zonas rurales. De ese modo, la red de atención se fortalece no solo en las ciudades principales, sino también en áreas menos urbanizadas.

La doctora Diana Flores Preciado, especialista en Medicina del Trabajo y Ambiental, expresó el sentir del personal de nuevo ingreso: “Al final no solo se trata de donde trabajamos, sino de la huella que dejamos en cada lugar y persona”.

Por su parte, el doctor Jorge Adalberto Joaquín Antonio, originario de la meseta purépecha y formado en la Ciudad de México, agradeció al IMSS por la formación recibida: “Nos han permitido desarrollarnos intelectual, ética, cultura y socialmente”. A nombre de su comunidad, valoró el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para llevar justicia social a la región.

Como parte simbólica del evento, se entregaron tres bases definitivas a personal de Afiliación y Cobranza, además de siete nombramientos para médicas y médicos especialistas que reforzarán la atención en las unidades y hospitales del IMSS en Michoacán.

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