Cuándo saldrán los precios oficiales para Karol G en el Estadio GNP Seguros y cuántos conciertos podría dar

Karol G anuncia su nueva gira Tropitour: estas son las fechas y países que visitará con sus presentaciones - crédito montaje Europa Press @karolg / Instagram

Karol G confirma su regreso a México con dos conciertos dentro de la gira Viajando Por El Mundo Tropitour durante noviembre de 2026.

Las presentaciones serán en recintos de gran capacidad:

Viernes 6 de noviembre en el Estadio BBVA (Monterrey)

Viernes 13 de noviembre en el Estadio GNP Seguros (Ciudad de México)

La venta de boletos iniciará con una preventa exclusiva para tarjetahabientes Mastercard el 29 de abril a las 14:00 horas, seguida de la venta general el 30 de abril a la misma hora.

El anuncio de estas fechas ha provocado alta expectativa entre seguidores que buscan reencontrarse con la intérprete de Mañana será bonito y asistir a un espectáculo de gran formato.

Es altamente probable que los precios oficiales estén disponibles poco antes del inicio de la primer venta, es decir, el día 29 de abril, así que anota la fecha.

En febrero de 2024, Karol G realizó conciertos en el entonces Estadio Azteca, actual Estadio Banorte. Hoy, la colombiana llevará el espectáculo que presentó en Coachella al Estadio GNP Seguros.

No habrá una sola fecha en el recinto de CDMX. Es inminente que, ante la inevitable demanda, anuncien al menos un par de fechas más.

El posible setlist del tour de Karol G

El cierre de Coachella 2026 dejó como principal novedad el anuncio de la gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’ de Karol G - crédito captura de video Coachella

Aún no hay nada confirmado, pero por los mapas que aparecen en los sitios de compra de boletos, lo más probable es que la colombiana lleve el mismo espectáculo que presentó en Coachella, tal como lo hizo Lady Gaga en México.

Este es el setlist de Coachella que probablemente se presentará en el Estadio GNP Seguros:

LATINA FOREVA

Un Gatito Me Llamó

OKI DOKI

Tá OK (Remix)

QLONA con Peso Pluma

S91

Tropicoqueta

Papasito

Ese Hombre Es Malo

MAMIII con Becky G

A Su Boca La Amo (Interlude)

GATÚBELA/Rompe

EL BARCO

Bandida Entrenada

OJOS FERRARI

J Balvin & Ryan Castro Medley

Ivonny Bonita

TQG

AMARGURA

Tusa

BICHOTA

Mi Tierra

Si Antes Te Hubiera Conocido

PROVENZA