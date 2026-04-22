México

Gobierno de Canadá califica como un día triste la muerte de turista en Teotihuacán

Igualmente, el primer ministro canadiense agradeció a Sheinbaum la atención al caso

Guardar
Mark Carney califica como 'circunstancia terrible' el fallecimiento de una ciudadana canadiense en México. REUTERS/Luis Cortes
Mark Carney califica como 'circunstancia terrible' el fallecimiento de una ciudadana canadiense en México. REUTERS/Luis Cortes

Mark Carney, primer ministro de Canadá, expresó este 21 de abril su agradecimiento a la presidenta Sheinbaum por la atención al caso de una ciudadana canadiense que murió en México por una balacera en Teotihuacán.

El primer ministro canadiense declaró: “Nuestros pensamientos están con su esposa, la familia y los amigos de la persona que perdió la vida trágicamente. Es una circunstancia terrible. Agradezco la atención personal de la presidenta Sheinbaum al tema y colaboramos con las autoridades mexicanas en la situación. Es un día triste.”

La declaración ocurrió tras el ataque el pasado 20 de abril en Teotihuacán donde murió una ciudadana canadiense así como el presunto agresor, suceso que Carney describió como “una circunstancia terrible, enfatizando la cooperación entre autoridades canadienses y mexicanas para esclarecer el caso, de acuerdo con información compartida por Juno News.

Luego de la balacera, la SRE se puso en contacto con embajadas de Canadá y Colombia

La balacera en la Zona Arqueológica de Teotihuacán dejó dos muertos, entre ellos una turista canadiense, y siete personas lesionadas. REUTERS/Luis Cortes
La balacera en la Zona Arqueológica de Teotihuacán dejó dos muertos, entre ellos una turista canadiense, y siete personas lesionadas. REUTERS/Luis Cortes

La balacera registrada el pasado lunes 20 de abril en la Zona Arqueológica de Teotihuacán dejó como saldo dos personas fallecidas, entre ellas una turista canadiense, y 13 personas lesionadas; el hecho provocó la activación inmediata de protocolos consulares, operativos de seguridad y presión internacional sobre la capacidad de respuesta de las autoridades mexicanas, que coordinaron acciones con las embajadas de Canadá y Colombia, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El organismo informó que estableció contacto directo con las representaciones diplomáticas de los países de las personas afectadas. En el caso de Canadá, la embajada participó tras confirmarse la muerte de una ciudadana canadiense. Colombia también recibió acompañamiento consular, pues dos mujeres colombianas resultaron heridas durante el ataque.

Atacante de Teotihuacán tenía un desorden psicológico severo

Ente la información, ampliamente difundida, el fiscal mencionó que una de las hipótesis que se estudia es que se trató de un copycat.
Julio César Jasso Ramírez, identificado como el autor del tiroteo en Teotihuacán, aseguraba recibir órdenes de una entidad sobrenatural según reportes oficiales. (Jesús Avilés / Infobae México)

Un análisis de la Fiscalía del Estado de México indica que Julio César Jasso Ramírez, quien perpetró el ataque en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, presentaba un desorden psicológico severo y aseguraba recibir órdenes de una entidad sobrenatural. La agresión dejó una turista canadiense muerta y 13 heridos; tras enfrentar a la Guardia Nacional, el atacante se quitó la vida.

En conferencia de prensa ofrecida junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal José Luis Cervantes Martínez afirmó que, de acuerdo con las pruebas reunidas por la fiscalía y los testimonios de las víctimas, Jasso Ramírez decía recibir órdenes de “una entidad que no es de esta tierra.

El funcionario precisó: “Esa motivación sale de lo normal y se podría considerar un sujeto con alguna perturbación, pero es responsable esperar los dictámenes profesionales”.

Cervantes Martínez subrayó que los peritajes psicológicos aún no concluyen, pero algunos trastornos cuyos síntomas incluyen escuchar voces ajenas a la realidad, como la esquizofrenia, son considerados como posibles diagnósticos.

El fiscal agregó que se analiza si Jasso Ramírez actuó bajo la influencia de la masacre de Columbine de 1999 en Estados Unidos, al considerarse un copycat, es decir, un imitador de aquel tiroteo. La investigación reveló evidencias de que el agresor pudo inspirarse en relatos o materiales relacionados con el caso estadounidense.

Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, llegó armado a la pirámide, tomó como rehenes a varios turistas y efectuó los disparos en la cima. Personas presentes relataron que el agresor mostró comportamientos erráticos y hacía alusiones constantes a obedecer fuerzas sobrenaturales.

Temas Relacionados

TeotihuacánCanadáMark CarneyClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Poncho de Nigris asegura que Karely Ruiz será la rival de Kim Shantal en Supernova Génesis 2026

La salida de Lupita Villalobos reconfigura la pelea estelar del evento en la Arena Ciudad de México y aumenta la presión sobre el nombre de la nueva rival

Poncho de Nigris asegura que Karely Ruiz será la rival de Kim Shantal en Supernova Génesis 2026

Morena propone aplazar elección judicial a 2028 y rediseñar todo el proceso de votación

La falta de acuerdos mantiene el calendario original, aunque el gobierno evalúa ajustes por costos y carga electoral

Morena propone aplazar elección judicial a 2028 y rediseñar todo el proceso de votación

Feria Turística del Mundo Maya 2026, “K’íiwik” impulsará el multidestino cultural

La feria permitirá la promoción de experiencias reales ante operadores turísticos internacionales, así como la integración de comunidades locales a la dinámica turística global

Feria Turística del Mundo Maya 2026, “K’íiwik” impulsará el multidestino cultural

¿Se canceló tu vuelo? Checa el estado de las operaciones del AICM

Con millones de pasajeros al mes, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

¿Se canceló tu vuelo? Checa el estado de las operaciones del AICM

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 21 de abril: precaución vial por choque en Avenida Luis Cabrera

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 21 de abril: precaución vial por choque en Avenida Luis Cabrera
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

No hay repunte de violencia en Jalisco a dos meses del operativo contra “El Mencho”, asegura Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Aitana en México: esta es lista completa de precios, ciudades y fechas para el “Cuarto Azul World Tour”

Aitana en México: esta es lista completa de precios, ciudades y fechas para el “Cuarto Azul World Tour”

Poncho de Nigris asegura que Karely Ruiz será la rival de Kim Shantal en Supernova Génesis 2026

Cuándo saldrán los precios oficiales para Karol G en el Estadio GNP Seguros y cuántos conciertos podría dar

Una serie que inicia con un funeral, amantes y un pueblo dividido por la verdad: “Los Encantos del Sinvergüenza”

Jorge D’Alessio revela que ha tomado terapia con Marichelo muchas veces antes de separarse y admite: “Soy el culpable”

DEPORTES

Revelan el equipo al que llegaría el capitán de la Selección Checa tras descenso del Wolverhampton en la Premier

Revelan el equipo al que llegaría el capitán de la Selección Checa tras descenso del Wolverhampton en la Premier

Caso Helinho: abren investigación por los insultos racistas y amenazas que recibió el jugador de Toluca

El fin de una era: Mazatlán se despide la Liga MX con estos números

Atlas ya tendría nuevo dueño: reportan el nombre que tomó la delantera en la negociación

México vs Serbia en el Estadio Nemesio Diez: estos son los precios de boletos