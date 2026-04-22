Gobierno de Canadá califica como un día triste la muerte de turista en Teotihuacán

Mark Carney califica como 'circunstancia terrible' el fallecimiento de una ciudadana canadiense en México. REUTERS/Luis Cortes

Mark Carney, primer ministro de Canadá, expresó este 21 de abril su agradecimiento a la presidenta Sheinbaum por la atención al caso de una ciudadana canadiense que murió en México por una balacera en Teotihuacán.

El primer ministro canadiense declaró: “Nuestros pensamientos están con su esposa, la familia y los amigos de la persona que perdió la vida trágicamente. Es una circunstancia terrible. Agradezco la atención personal de la presidenta Sheinbaum al tema y colaboramos con las autoridades mexicanas en la situación. Es un día triste.”

La declaración ocurrió tras el ataque el pasado 20 de abril en Teotihuacán donde murió una ciudadana canadiense así como el presunto agresor, suceso que Carney describió como “una circunstancia terrible”, enfatizando la cooperación entre autoridades canadienses y mexicanas para esclarecer el caso, de acuerdo con información compartida por Juno News.

La balacera en la Zona Arqueológica de Teotihuacán dejó dos muertos, entre ellos una turista canadiense, y siete personas lesionadas. REUTERS/Luis Cortes

La balacera registrada el pasado lunes 20 de abril en la Zona Arqueológica de Teotihuacán dejó como saldo dos personas fallecidas, entre ellas una turista canadiense, y 13 personas lesionadas; el hecho provocó la activación inmediata de protocolos consulares, operativos de seguridad y presión internacional sobre la capacidad de respuesta de las autoridades mexicanas, que coordinaron acciones con las embajadas de Canadá y Colombia, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El organismo informó que estableció contacto directo con las representaciones diplomáticas de los países de las personas afectadas. En el caso de Canadá, la embajada participó tras confirmarse la muerte de una ciudadana canadiense. Colombia también recibió acompañamiento consular, pues dos mujeres colombianas resultaron heridas durante el ataque.

Atacante de Teotihuacán tenía un desorden psicológico severo

Julio César Jasso Ramírez, identificado como el autor del tiroteo en Teotihuacán, aseguraba recibir órdenes de una entidad sobrenatural según reportes oficiales. (Jesús Avilés / Infobae México)

Un análisis de la Fiscalía del Estado de México indica que Julio César Jasso Ramírez, quien perpetró el ataque en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, presentaba un desorden psicológico severo y aseguraba recibir órdenes de una entidad sobrenatural. La agresión dejó una turista canadiense muerta y 13 heridos; tras enfrentar a la Guardia Nacional, el atacante se quitó la vida.

En conferencia de prensa ofrecida junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal José Luis Cervantes Martínez afirmó que, de acuerdo con las pruebas reunidas por la fiscalía y los testimonios de las víctimas, Jasso Ramírez decía recibir órdenes de “una entidad que no es de esta tierra”.

El funcionario precisó: “Esa motivación sale de lo normal y se podría considerar un sujeto con alguna perturbación, pero es responsable esperar los dictámenes profesionales”.

Cervantes Martínez subrayó que los peritajes psicológicos aún no concluyen, pero algunos trastornos cuyos síntomas incluyen escuchar voces ajenas a la realidad, como la esquizofrenia, son considerados como posibles diagnósticos.

El fiscal agregó que se analiza si Jasso Ramírez actuó bajo la influencia de la masacre de Columbine de 1999 en Estados Unidos, al considerarse un copycat, es decir, un imitador de aquel tiroteo. La investigación reveló evidencias de que el agresor pudo inspirarse en relatos o materiales relacionados con el caso estadounidense.

Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, llegó armado a la pirámide, tomó como rehenes a varios turistas y efectuó los disparos en la cima. Personas presentes relataron que el agresor mostró comportamientos erráticos y hacía alusiones constantes a obedecer fuerzas sobrenaturales.