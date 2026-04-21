Jorge D’Alessio revela que ha tomado terapia con Marichelo muchas veces antes de separarse y admite: “Soy el culpable”

Jorge D’Alessio asume públicamente la culpa de su separación con Marichelo tras varios intentos de salvar la relación en terapia de pareja (Instagram/@jorgedalessio)

Jorge D’Alessio reconoce públicamente su papel central en la reciente separación con Marichelo y admite: “soy el único culpable”. El músico comparte que ambos asistieron a terapia de pareja en múltiples ocasiones antes de tomar la decisión final, subrayando que fue un proceso buscado con honestidad, alejado del escándalo y enfocado en el respeto familiar.

Jorge D’Alessio y Marichelo intentaron salvar su relación en terapia

El relato de D’Alessio enfatiza que la decisión de acudir a terapia de pareja fue constante y no un solo intento. “Lo hemos hecho muchas veces (tomar terapia)”, explicó el músico en un reciente encuentro con la prensa acerca de los esfuerzos realizados junto a Marichelo para fortalecer la relación. Pese a este trabajo conjunto, la pareja decidió terminar y “dejar las cosas al tiempo”.

Actualmente, Jorge y Marichelo, quienes siguen legalmente casados, mantienen una postura abierta respecto al futuro. Cuando le preguntaron si podrían darse otra oportunidad, el músico respondió: “No lo sabemos (si volvemos o nos separamos para siempre), dejemos que el tiempo hable solito”.

La pareja de Jorge D’Alessio y Marichelo priorizó la asistencia profesional a través de múltiples sesiones de terapia matrimonal antes de decidir separarse (Instagram/@jorgedalessio)

Durante el proceso, ambos priorizaron hablar con sus hijos —Ana Paula, Santiago y Patricio— para explicarles la nueva etapa que afrontan y diferenciar la verdad familiar de lo que circula públicamente. El objetivo es evitar confusiones y proteger a los menores de la exposición mediática.

Como pasos clave que han tomado para sobrellevar la separación destacan:

Acudir juntos a terapia de pareja en diversas ocasiones.

Mantener comunicación abierta y sincera entre ambos.

Explicar la situación a sus hijos para evitar malentendidos.

Preservar la privacidad familiar frente a rumores y comentarios externos.

Un proceso doloroso para ambos

El hijo mayor de Lupita D’Alessio declara que vive el presente con calma, pero reconoce que la situación ha sido compleja. “Estamos ahorita con una muy buena comunicación, va todo bien”, señaló sobre su trato con Marichelo Puente. Ambos mantienen una relación centrada en sus hijos y en el respeto mutuo.

Ambos subrayan que la principal preocupación después de la separación es el bienestar de sus hijos Ana Paula, Santiago y Patricio (RS)

El músico expresó su deseo de conservar “una bonita relación con la madre de mis hijos, que aún es mi mujer, y con mis hijos, y eso es todo”. La ruptura no ha traído conflictos públicos, sino que ha sido procesada con discreción, evitando enfrentamientos y con el propósito de generar una atmósfera estable para su familia.

Ernesto D’Alessio, hermano de Jorge, optó por no entrar en detalles sobre la separación y se limitó a brindar apoyo, reafirmando el lazo familiar y la intención de que los niños sigan cercanos. La prioridad compartida entre los miembros de la familia es mantener el entorno lo más armonioso posible.

Jorge D’Alessio y Marichelo mantienen una comunicación cordial y abierta, enfocada en la estabilidad emocional de la familia (Instagram/@jorgedalessio)

“Soy el único culpable”: la autocrítica de Jorge D’Alessio

En sus declaraciones, Jorge D’Alessio asume la total responsabilidad de la separación y, al mismo tiempo, subraya el respeto por Marichelo: “Ella absolutamente es una reina, el único culpable de esto fui yo, esa es la realidad, pero lo sabemos ella y yo y lo vamos a manejar ella y yo”. El músico de Matute evita cualquier reproche y recalca que solo entre ellos queda el conocimiento de los motivos de su distanciamiento.