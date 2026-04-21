México

Jorge D’Alessio revela que ha tomado terapia con Marichelo muchas veces antes de separarse y admite: “Soy el culpable”

El líder de Matute revela que, pese a intentos en terapia psicológica de pareja, no lograron evitar el distanciamiento y optaron por proteger a sus hijos del entorno mediático

Guardar
Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
Jorge D’Alessio asume públicamente la culpa de su separación con Marichelo tras varios intentos de salvar la relación en terapia de pareja (Instagram/@jorgedalessio)

Jorge D’Alessio reconoce públicamente su papel central en la reciente separación con Marichelo y admite: “soy el único culpable”. El músico comparte que ambos asistieron a terapia de pareja en múltiples ocasiones antes de tomar la decisión final, subrayando que fue un proceso buscado con honestidad, alejado del escándalo y enfocado en el respeto familiar.

Jorge D’Alessio y Marichelo intentaron salvar su relación en terapia

El relato de D’Alessio enfatiza que la decisión de acudir a terapia de pareja fue constante y no un solo intento. “Lo hemos hecho muchas veces (tomar terapia)”, explicó el músico en un reciente encuentro con la prensa acerca de los esfuerzos realizados junto a Marichelo para fortalecer la relación. Pese a este trabajo conjunto, la pareja decidió terminar y “dejar las cosas al tiempo”.

Actualmente, Jorge y Marichelo, quienes siguen legalmente casados, mantienen una postura abierta respecto al futuro. Cuando le preguntaron si podrían darse otra oportunidad, el músico respondió: “No lo sabemos (si volvemos o nos separamos para siempre), dejemos que el tiempo hable solito”.

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
La pareja de Jorge D’Alessio y Marichelo priorizó la asistencia profesional a través de múltiples sesiones de terapia matrimonal antes de decidir separarse (Instagram/@jorgedalessio)

Durante el proceso, ambos priorizaron hablar con sus hijos —Ana Paula, Santiago y Patricio— para explicarles la nueva etapa que afrontan y diferenciar la verdad familiar de lo que circula públicamente. El objetivo es evitar confusiones y proteger a los menores de la exposición mediática.

Como pasos clave que han tomado para sobrellevar la separación destacan:

  • Acudir juntos a terapia de pareja en diversas ocasiones.
  • Mantener comunicación abierta y sincera entre ambos.
  • Explicar la situación a sus hijos para evitar malentendidos.
  • Preservar la privacidad familiar frente a rumores y comentarios externos.

Un proceso doloroso para ambos

El hijo mayor de Lupita D’Alessio declara que vive el presente con calma, pero reconoce que la situación ha sido compleja. “Estamos ahorita con una muy buena comunicación, va todo bien”, señaló sobre su trato con Marichelo Puente. Ambos mantienen una relación centrada en sus hijos y en el respeto mutuo.

Ambos subrayan que la principal preocupación después de la separación es el bienestar de sus hijos Ana Paula, Santiago y Patricio (RS)
Ambos subrayan que la principal preocupación después de la separación es el bienestar de sus hijos Ana Paula, Santiago y Patricio (RS)

El músico expresó su deseo de conservar “una bonita relación con la madre de mis hijos, que aún es mi mujer, y con mis hijos, y eso es todo”. La ruptura no ha traído conflictos públicos, sino que ha sido procesada con discreción, evitando enfrentamientos y con el propósito de generar una atmósfera estable para su familia.

Ernesto D’Alessio, hermano de Jorge, optó por no entrar en detalles sobre la separación y se limitó a brindar apoyo, reafirmando el lazo familiar y la intención de que los niños sigan cercanos. La prioridad compartida entre los miembros de la familia es mantener el entorno lo más armonioso posible.

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
Jorge D’Alessio y Marichelo mantienen una comunicación cordial y abierta, enfocada en la estabilidad emocional de la familia (Instagram/@jorgedalessio)

“Soy el único culpable”: la autocrítica de Jorge D’Alessio

En sus declaraciones, Jorge D’Alessio asume la total responsabilidad de la separación y, al mismo tiempo, subraya el respeto por Marichelo: “Ella absolutamente es una reina, el único culpable de esto fui yo, esa es la realidad, pero lo sabemos ella y yo y lo vamos a manejar ella y yo”. El músico de Matute evita cualquier reproche y recalca que solo entre ellos queda el conocimiento de los motivos de su distanciamiento.

Temas Relacionados

Jorge D'AlessioMarichelomexico-entretenimiento

Más Noticias

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 21 de abril: cierre de carriles en Calzada Ignacio Zaragoza, Iztapalapa

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 21 de abril: cierre de carriles en Calzada Ignacio Zaragoza, Iztapalapa

Victoria Ruffo reacciona a la supuesta fortuna millonaria de Eugenio Derbez: “Pásame algo”

La ‘Queen de las telenovelas’, madre de su hijo, evitó las polémicas y optó por destacar la tenacidad del actor para construir su patrimonio**

Victoria Ruffo reacciona a la supuesta fortuna millonaria de Eugenio Derbez: “Pásame algo”

Senado recibe a Alto Comisionado de la ONU: PRI y PAN entregan documentos sobre desapariciones

Legisladores de oposición expusieron cifras y preocupaciones en materia de seguridad durante la visita de Volker Türk

Senado recibe a Alto Comisionado de la ONU: PRI y PAN entregan documentos sobre desapariciones

Senado podría llamar a fiscal de Chihuahua a comparecer por caso de los dos agentes de EEUU

El senador Javier Corral aclaró que aún no se ha presentado una petición formal, mas se debe impulsar

Senado podría llamar a fiscal de Chihuahua a comparecer por caso de los dos agentes de EEUU

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de abril? Retrasos en la Línea 6 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de abril? Retrasos en la Línea 6 del MB
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

No hay repunte de violencia en Jalisco a dos meses del operativo contra “El Mencho”, asegura Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Victoria Ruffo reacciona a la supuesta fortuna millonaria de Eugenio Derbez: “Pásame algo”

Victoria Ruffo reacciona a la supuesta fortuna millonaria de Eugenio Derbez: “Pásame algo”

Jorge D’Alessio desmiente estar divorciado de Marichelo, asegura que su separación aún no es definitiva

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 21 de abril

Enjambre anuncia segunda fecha en el Estadio GNP: preventa y precios por sección para ‘Daños Luz Tour’

Bárbara Torres cuenta por qué se desmayó y fue hospitalizada tras obra de teatro ‘Brujas’ en Tamaulipas

DEPORTES

Atlas ya tendría nuevo dueño: reportan el nombre que tomó la delantera en la negociación

Atlas ya tendría nuevo dueño: reportan el nombre que tomó la delantera en la negociación

México vs Serbia en el Estadio Nemesio Diez: estos son los precios de boletos

Es oficial, Cruz Azul regresa al Estadio Azteca como local ante Necaxa este Clausura 2026

Guerreros de Oaxaca: estos los precios para el juego inaugural en el Estadio Yu’Va

Arena México celebra 70 años con cartel de alto impacto encabezado por lucha de campeonato universal