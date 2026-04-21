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Cuáles son los beneficios a la salud de comer caldo de camarón

Una receta tradicional mexicana puede aportar más que sabor, pues los especialistas señalan cómo sus ingredientes benefician al organismo sin olvidar el placer de un buen plato

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Tazón de caldo con camarones, papas y zanahorias en un caldo especiado, perfecto para una comida cálida y nutritiva. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una opción ligera y reconfortante que nutriólogos recomiendan gracias a su equilibrio entre proteína, minerales y bajo aporte calórico, perfecta para una comida que reconforta sin culpas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caldo de camarón forma parte de la gastronomía tradicional en varias regiones de México y suele servirse en hogares, fondas y mercados, especialmente durante la temporada de Cuaresma.

Más allá de su sabor característico, este platillo aporta nutrientes clave para el organismo y puede integrarse fácilmente a una dieta balanceada.

Nutriólogos destacan que el consumo regular de caldo de camarón contribuye a mantener una buena salud gracias a su contenido de proteína, vitaminas, minerales y antioxidantes.

Tazón de caldo con camarones, papas y zanahorias en un caldo especiado, perfecto para una comida cálida y nutritiva. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El caldo de camarón es un platillo tradicional mexicano, especialmente popular en Cuaresma y valorado por su aporte nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios a la salud de comer caldo de camarón

Comer caldo de camarón puede aportar varios beneficios a la salud, principalmente por los nutrientes presentes tanto en el camarón como en los vegetales y especias que suelen acompañar este platillo tradicional mexicano.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, estos son algunos de sus principales beneficios:

  • Alto contenido de proteínas: El camarón es una fuente magra de proteína, lo que contribuye a la formación y reparación de tejidos en el cuerpo.
  • Bajo en grasas saturadas: El camarón contiene poca grasa y la mayoría es insaturada, lo que ayuda a mantener niveles adecuados de colesterol si se consume con moderación.
  • Rico en minerales: Contiene yodo, zinc, selenio, fósforo y magnesio, minerales esenciales para el funcionamiento del metabolismo, el sistema inmune y la salud ósea.
  • Fuente de vitaminas: Aporta vitaminas del complejo B (B12, niacina, B6), necesarias para la producción de energía y el buen funcionamiento del sistema nervioso.
  • Omega 3: Aunque en menor cantidad que el pescado azul, el camarón aporta ácidos grasos omega 3, asociados a la salud cardiovascular.
  • Bajo aporte calórico: El caldo de camarón, al prepararse principalmente con agua y verduras, es bajo en calorías y puede incluirse en planes de alimentación para control de peso.
  • Propiedades antioxidantes: El camarón contiene astaxantina, un antioxidante natural que puede ayudar a proteger las células del daño oxidativo.
Un hombre entrena de día en una máquina de pecho en un gimnasio luminoso, mientras que otro hombre musculoso sostiene una barra con pesas en un gimnasio oscuro.
Su consumo aporta proteína que ayuda a la formación de masa muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo comer caldo de camarón de manera saludable para obtener sus beneficios

Para aprovechar al máximo los beneficios del caldo de camarón y consumirlo de forma saludable, considera las siguientes recomendaciones:

  • Evita agregar exceso de sal: Usa cantidades moderadas de sal y condimenta con hierbas frescas como cilantro o perejil para realzar el sabor.
  • Incluye más verduras: Añade zanahoria, apio, papa, calabaza o espinaca para aumentar el aporte de fibra, vitaminas y minerales.
  • Reduce el uso de grasas: Prefiere sofreír los ingredientes con poco aceite o usa aceite vegetal en vez de manteca o mantequilla.
  • Utiliza camarón fresco o congelado sin procesar: Evita camarones empanizados o preparados con conservadores para reducir sodio y grasas añadidas.
  • Sirve porciones adecuadas: Una porción de caldo (aproximadamente un plato hondo) es suficiente como entrada o plato principal ligero.
  • Acompaña con alimentos frescos: Puedes agregar jugo de limón natural y servir con tortillas de maíz o pan integral en vez de pan blanco o frituras.
  • Evita añadir cubos de caldo industrializados: Estos suelen contener sodio y aditivos; usa el caldo natural de las cáscaras para intensificar el sabor.
Tazón de caldo con camarones, papas y zanahorias en un caldo especiado, perfecto para una comida cálida y nutritiva. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un plato humeante de caldo de camarón con papas y zanahorias, ideal para disfrutar un sabor auténtico y reconfortante. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siguiendo estas sugerencias, el caldo de camarón puede formar parte de una alimentación equilibrada y brindar todos sus beneficios nutricionales.

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