Una opción ligera y reconfortante que nutriólogos recomiendan gracias a su equilibrio entre proteína, minerales y bajo aporte calórico, perfecta para una comida que reconforta sin culpas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caldo de camarón forma parte de la gastronomía tradicional en varias regiones de México y suele servirse en hogares, fondas y mercados, especialmente durante la temporada de Cuaresma.

Más allá de su sabor característico, este platillo aporta nutrientes clave para el organismo y puede integrarse fácilmente a una dieta balanceada.

Nutriólogos destacan que el consumo regular de caldo de camarón contribuye a mantener una buena salud gracias a su contenido de proteína, vitaminas, minerales y antioxidantes.

El caldo de camarón es un platillo tradicional mexicano, especialmente popular en Cuaresma y valorado por su aporte nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios a la salud de comer caldo de camarón

Comer caldo de camarón puede aportar varios beneficios a la salud, principalmente por los nutrientes presentes tanto en el camarón como en los vegetales y especias que suelen acompañar este platillo tradicional mexicano.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, estos son algunos de sus principales beneficios:

Alto contenido de proteínas: El camarón es una fuente magra de proteína, lo que contribuye a la formación y reparación de tejidos en el cuerpo.

Bajo en grasas saturadas: El camarón contiene poca grasa y la mayoría es insaturada, lo que ayuda a mantener niveles adecuados de colesterol si se consume con moderación.

Rico en minerales: Contiene yodo, zinc, selenio, fósforo y magnesio, minerales esenciales para el funcionamiento del metabolismo, el sistema inmune y la salud ósea.

Fuente de vitaminas: Aporta vitaminas del complejo B (B12, niacina, B6), necesarias para la producción de energía y el buen funcionamiento del sistema nervioso.

Omega 3: Aunque en menor cantidad que el pescado azul, el camarón aporta ácidos grasos omega 3, asociados a la salud cardiovascular.

Bajo aporte calórico: El caldo de camarón, al prepararse principalmente con agua y verduras, es bajo en calorías y puede incluirse en planes de alimentación para control de peso.

Propiedades antioxidantes: El camarón contiene astaxantina, un antioxidante natural que puede ayudar a proteger las células del daño oxidativo.

Su consumo aporta proteína que ayuda a la formación de masa muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo comer caldo de camarón de manera saludable para obtener sus beneficios

Para aprovechar al máximo los beneficios del caldo de camarón y consumirlo de forma saludable, considera las siguientes recomendaciones:

Evita agregar exceso de sal: Usa cantidades moderadas de sal y condimenta con hierbas frescas como cilantro o perejil para realzar el sabor.

Incluye más verduras: Añade zanahoria, apio, papa, calabaza o espinaca para aumentar el aporte de fibra, vitaminas y minerales.

Reduce el uso de grasas: Prefiere sofreír los ingredientes con poco aceite o usa aceite vegetal en vez de manteca o mantequilla.

Utiliza camarón fresco o congelado sin procesar: Evita camarones empanizados o preparados con conservadores para reducir sodio y grasas añadidas.

Sirve porciones adecuadas: Una porción de caldo (aproximadamente un plato hondo) es suficiente como entrada o plato principal ligero.

Acompaña con alimentos frescos: Puedes agregar jugo de limón natural y servir con tortillas de maíz o pan integral en vez de pan blanco o frituras.

Evita añadir cubos de caldo industrializados: Estos suelen contener sodio y aditivos; usa el caldo natural de las cáscaras para intensificar el sabor.

Un plato humeante de caldo de camarón con papas y zanahorias, ideal para disfrutar un sabor auténtico y reconfortante. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siguiendo estas sugerencias, el caldo de camarón puede formar parte de una alimentación equilibrada y brindar todos sus beneficios nutricionales.