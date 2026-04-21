México

Tiroteo en Teotihuacán: paso a paso de cómo se vivieron los minutos de terror en la Pirámide de la Luna

El ataque armado pudo ser reconstruido gracias a testigos y personal de seguridad, que apuntaron al fallecimiento de al menos dos turistas

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El violento incidente sembró el pánico entre los presentes, en un contexto actual marcado por los grandes eventos internacionales realizados en el país. (REUTERS/Luis Cortés - Itzallana/Infobae México)
El violento incidente sembró el pánico entre los presentes, en un contexto actual marcado por los grandes eventos internacionales realizados en el país. (REUTERS/Luis Cortés - Itzallana/Infobae México)

La mañana del lunes 20 de abril de 2026, la zona arqueológica de Teotihuacán se transformó, en cuestión de minutos, en el escenario de uno de los episodios más trágicos de su historia reciente.

Un ataque armado en la Pirámide de la Luna dejó como saldo dos personas muertas, entre ellas una turista canadiense, y al menos seis heridos, la mayoría turistas extranjeros.

El ataque armado en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán dejó dos muertos, entre ellos una turista canadiense, y al menos seis heridos de diversas nacionalidades. REUTERS
El ataque armado en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán dejó dos muertos, entre ellos una turista canadiense, y al menos seis heridos de diversas nacionalidades. REUTERS

Los hechos generaron pánico entre cientos de visitantes y reavivaron el debate sobre la seguridad en uno de los principales destinos turísticos de México.

¿Cómo inició el ataque en la Pirámide de la Luna?

El ambiente en Teotihuacán era el habitual de un día de alta afluencia, hasta que, cerca del mediodía, las detonaciones rompieron esa armonía:

  • Un hombre armado subió hasta uno de los niveles superiores de la Pirámide de la Luna, donde sostuvo una discusión con algunos turistas.
  • Testigos relatan que el agresor vestía camisa de cuadros y cubrebocas. Durante varios minutos realizó más de 20 disparos.
  • El atacante disparó contra visitantes nacionales y extranjeros; permitió descender a algunas personas, mientras que a otras les disparó directamente.
  • El pánico se apoderó del lugar: turistas y guías intentaron evacuar la zona, algunos huyeron por las escalinatas y otros se resguardaron en la estructura.
El atacante subió a los niveles superiores de la Pirámide de la Luna y discutió con varios turistas antes de disparar. (REUTERS/Barack)
El atacante subió a los niveles superiores de la Pirámide de la Luna y discutió con varios turistas antes de disparar. (REUTERS/Barack)

La rápida sucesión de disparos quedó registrada en videos difundidos en redes, donde se observa a los presentes agachados o corriendo para ponerse a salvo.

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