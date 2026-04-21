México

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 20 de abril

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información es de tu interés

Guardar
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de América Latina y el más importante de México, el aeropuerto capitalino da a conocer el estado en en tiempo real de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del lunes 20 de abril.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Vuelo: Y4262

Destino: Tuxtla

Aerolínea: Volaris

Hora: 05:05

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1120

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 05:35

Estado: Demorado

Vuelo: NH179

Destino: Tokio-Nrt

Aerolínea: All Nippon Airways

Hora: 06:05

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4100

Destino: Cancun

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:45

Estado: Demorado

Vuelo: Y4302

Destino: Sj. D Cabo

Aerolínea: Volaris

Hora: 09:00

Estatus: Demorado

Vuelo: CM137

Destino: Panama

Aerolínea: Copa Airlines

Hora: 09:50

Estado: Demorado

Vuelo: Y4282

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:05

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4242

Destino: Monterrey

Aerolínea: Volaris

Hora: 18:20

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

Más Noticias

EEUU lanza alerta por balacera en Teotihuacán y pide extremar precauciones

El tiroteo en uno de los destinos más visitados del país dejó víctimas extranjeras y movilizó a embajadas

EEUU lanza alerta por balacera en Teotihuacán y pide extremar precauciones

La Corte invalida ley de Tamaulipas que criminalizaba el aborto y protegía la vida “desde la fecundación”

El máximo tribunal resuelve que las disposiciones estatales que protegen la vida desde la fecundación contravienen diversos derechos fundamentales

La Corte invalida ley de Tamaulipas que criminalizaba el aborto y protegía la vida “desde la fecundación”

Qué comer para rejuvenecer la piel: alimentos que favorecen una apariencia más fresca

La alimentación diaria puede marcar la diferencia en la apariencia y salud de la piel

Qué comer para rejuvenecer la piel: alimentos que favorecen una apariencia más fresca

IPN busca lograr la regeneración de huesos y cartílago con el uso de células madre

Una colaboración entre científicos mexicanos está acercando terapias innovadoras a quienes requieren reparar tejidos dañados mediante células obtenidas de la médula ósea

IPN busca lograr la regeneración de huesos y cartílago con el uso de células madre

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de abril?: estación El Caballito del MB afectado por manifestaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de abril?: estación El Caballito del MB afectado por manifestaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

Sujetos armados amenazan a madres buscadoras durante labores en presunta casa de seguridad en Jalisco

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Patricia Reyes Spíndola acepta papel en cine ‘gore’ para retarse como actriz a sus 72 años: “Muy fuerte, mucha sangre”

Patricia Reyes Spíndola acepta papel en cine ‘gore’ para retarse como actriz a sus 72 años: “Muy fuerte, mucha sangre”

Ozuna, Paulo Londra, Manuel Turizo y más en Dale Mixx 2026: sede y fechas de venta de boletos

Zoraida Gómez narra por primera vez cómo encontró a su hermano al quitarse la vida a los 18 años: “Decidió irse”

Bruno Espino decide abandonar La Mansión VIP tras la eliminación de Niurka

Lupita Villalobos se pierde el Supernova Génesis por razones médicas

DEPORTES

Lupita Villalobos se pierde el Supernova Génesis por razones médicas

Lupita Villalobos se pierde el Supernova Génesis por razones médicas

Selección Mexicana de Waterpolo hace historia al conseguir el oro y clasificar invicta a los Juegos Centroamericanos 2026

Querétaro vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver el partido entre la Máquina y los Gallos Blancos de la jornada 16 en vivo

Ronaldinho se rinde ante México tras el Juego de Leyendas: “Vive en mi corazón”

José Ramón Fernández se disculpa por llamar dictadura al país: “Usé mal el término”