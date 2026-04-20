José Ramón Fernández se disculpa por llamar dictadura al país: “Usé mal el término”

Al borde del llanto, José Ramón Fernández honró a André Marín (X/@ESPNmx)

El periodista José Ramón Fernández rectificó sus declaraciones sobre la situación política de México, luego de generar una fuerte controversia al afirmar que el país se maneja “de una forma dictatorial”.

Dos días después de la difusión de la entrevista, el comunicador ofreció una disculpa pública y aclaró el sentido de sus palabras.

Durante una conversación con Carmen Aristegui, el analista de ESPN estableció un paralelismo entre el futbol mexicano y el entorno político nacional. “¿Por qué? Porque el país se maneja de una forma dictatorial. Y el futbol se maneja dictatorialmente”, expresó en ese momento, lo que detonó reacciones divididas en redes sociales.

El señalamiento colocó a Fernández en el centro del debate digital. Mientras algunos respaldaron su postura crítica, otros cuestionaron la ligereza del término. La conversación creció en plataformas como X, donde el fragmento se viralizó.

José Ramón Fernández es entrevistado por Carmen Aristegui, ambos sentados frente a una estantería llena de libros. (Carmen Aristegui: YouTube)

Se disculpa públicamente

Ante el impacto, el periodista publicó un mensaje para matizar su postura y reconocer un error en su elección de palabras. “Sobre la entrevista con Carmen Aristegui: utilicé el término ‘dictadura’ de forma incorrecta y ofrezco una disculpa”, escribió.

En el mismo mensaje, precisó el enfoque real de su crítica. “Mi crítica va por otro lado: la inseguridad que viven millones de personas en México y, en el fútbol, la falta de contrapesos, concentración del poder y transparencia que he señalado desde hace años”, explicó.

Fernández también subrayó la importancia de la precisión en el debate público: “Ser crítico es necesario, pero también lo es ser preciso. Por eso hago esta aclaración”.

José Ramón Fernández emite una disculpa pública en Twitter por usar de forma incorrecta el término "dictadura" durante una entrevista con Carmen Aristegui. (José Ramón Fernández: X)

La polémica surgió en el contexto de la promoción de su libro biográfico, donde abordó distintos episodios de su trayectoria, incluida su salida de TV Azteca y su visión sobre el estado actual del futbol mexicano. Su postura crítica hacia las estructuras de poder en la Liga MX ha sido constante a lo largo de su carrera.

Protagonista de polémicas

Con más de cinco décadas en los medios, José Ramón Fernández se mantiene como una de las voces más influyentes del periodismo deportivo en México, pero también en una de las más controversiales.

Cronología de polémicas recientes

Abril 2026 - Crítica a la FIFA y “dictadura” en México: Durante la promoción de su libro El Protagonista , afirmó que la FIFA elitizó el Mundial 2026, alejando al aficionado real. Además, generó controversia al asegurar que en México existe una “dictadura” en temas de libertad de expresión.

Abril 2026 - Arremetida contra Raúl Jiménez: Criticó fuertemente al delantero mexicano, señalando irónicamente: “Mete algún gol de vez en cuando”, de cara al Mundial 2026.

Abril 2026 - Presentación de su libro El Protagonista : En su libro de memorias, reafirma su postura superpolémica y repasa sus 54 años de trayectoria, incluyendo indirectas a sus excompañeros, como David Faitelson.

Enero 2026 - Burla al América: Llamó “asqueroso” al americanismo tras un penalti no marcado en el Clausura 2026 y afirmó que el club utiliza el arbitraje como cortina de humo.

Noviembre 2025 - “Se acabó la historia”: Tras la eliminación del Club América, lanzó duras críticas asegurando que la era del equipo había terminado.

Octubre 2025 - Despido de su productor en ESPN: Surgieron rumores sobre su salida de ESPN tras el despido de uno de sus productores más cercanos, lo cual fue calificado como fake news por su hijo, Juan Pablo Fernández, asegurando que ‘Joserra’ terminará su contrato.

Junio 2025 - Discusión con Enrique Acevedo: Protagonizó un altercado en redes sociales con el periodista Enrique Acevedo, luego de que ‘Joserra’ hiciera un comentario ácido sobre la eliminación del América del Mundial de Clubes.

Mayo/Junio 2025 - Guerra total con Faitelson (“Sicario”): La polémica más fuerte ocurrió cuando José Ramón calificó de “sicario” de la prensa deportiva a David Faitelson por sus críticas tras irse a Televisa. Faitelson respondió acusando a Fernández de tener serios problemas de adicción a la cocaína al final de su etapa en TV Azteca.

Diciembre 2025 - “Frankenstein”: Continuó atacando a Faitelson, llamándolo el “más imbécil” de sus pupilos y comparándolo con Frankenstein tras una polémica con Antonio Mohamed.

Junio 2024 - Explicación de su odio al América: En entrevista, explicó que su aversión al América surgió en los años 70, al buscar crear un rival archienemigo para los Pumas de la UNAM.