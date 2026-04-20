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Bruno Espino decide abandonar La Mansión VIP tras la eliminación de Niurka

La polémica en La Mansión VIP crece tras la eliminación de Niurka y la decisión radical de Bruno Espino

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Niurka
La salida de Niurka no se dio en solitario. Bruno, su actual pareja, decidió abandonar la competencia para acompañarla. (Captura de pantalla La Mansión VIP)

La sorpresiva salida de Bruno Espino de La Mansión VIP este domingo marcó un giro inesperado en la dinámica del reality.

El modelo tomó la decisión de abandonar el programa inmediatamente después de que Niurka Marcos, su pareja, fuera eliminada en la primera gala, generando una oleada de comentarios en redes sociales y dentro del propio show.

La renuncia en vivo que sacudió el reality

Durante la transmisión del programa, el público presenció cómo la vedette manifestó su descontento con el formato de eliminación, que no se basa en votos, sino en la cantidad de dinero aportado por los seguidores en el super chat de YouTube.

Esta mecánica provocó que Niurka quedara fuera por registrar la cifra más baja, situación que ella calificó como una estrategia para subestimarla y que motivó reclamos de manipulación y favoritismo hacia la producción y hacia el conductor, HotSpanish.

Al conocerse el resultado, la actriz lanzó una denuncia en vivo: “Hubo una intención muy baja de parte de quien escribió todo esto”, exclamó, abanicándose y mostrando el dedo medio a las cámaras, en señal de inconformidad.

Mientras tanto, HotSpanish intentó calmar los ánimos y aclaró que “no existe mala fe”, reiterando su agradecimiento a los participantes.

Bruno Espino, visiblemente afectado, se mantuvo junto a Niurka durante todo el proceso. Cuando el conductor le preguntó si tenía una decisión propia, Espino admitió sentirse presionado por indirectas de sus compañeros y, tras la advertencia de Niurka —quien le aseguró que si se separaba ya no contaría con ella—, optó finalmente por dejar la competencia con la artista.

La situación generó un intenso debate sobre la libertad de decisión de los concursantes. HotSpanish, al aire, señaló: “Entiendo que Bruno también quiere irse”, mientras que el modelo reafirmó que su prioridad es estar con Niurka, sellando así su salida en la misma gala de eliminación.

La salida conjunta de ambos se debió a que el modelo manifestó que su lealtad estaba con la artista y, ante la tensión vivida en la gala, optó por acompañarla fuera del programa.

La decisión fue tomada en vivo y aceptada por la producción, cumpliendo con la premisa de que ningún participante permanecería en la competencia en contra de su voluntad.

El modelo manifestó que su lealtad estaba con la artista y optó por acompañarla fuera del programa. (IG)
El modelo manifestó que su lealtad estaba con la artista y optó por acompañarla fuera del programa. (IG)

La historia de amor entre Niurka Marcos y Bruno Espino

La relación sentimental entre Niurka Marcos y Bruno Espino comenzó en 2024, cuando ambos fueron presentados por un amigo en común. Oficializaron su vínculo en agosto de ese año y, desde entonces, han mantenido una unión estable, a pesar de una diferencia de edad de 20 años.

En una entrevista, Niurka describió a Bruno como un hombre de 38 años, a quien considera “muy maduro”. La vedette afirmó: “Él me demostró que era en serio, que me demuestra que me ama, que está enamorado, que es celoso y egoísta de mi atención, que no quiere que nadie me haga nada, él me lo hace todo”.

Para la artista, la relación tiene también una dimensión de apoyo cotidiano. Relató que Bruno estudió odontología y posee conocimientos de medicina, lo que le permite atenderla en cuestiones de salud menores, como molestias articulares, resfriados o la administración de vitaminas.

Niurka sostiene que gracias a esta relación ha recuperado la ilusión y la fe en el amor, después de experiencias difíciles. La diferencia de edad, según la actriz, jamás ha sido un obstáculo y siente orgullo de compartir su vida con alguien que la impulsa a una existencia más plena.

Reacciones en redes y acusaciones tras la gala

Después de la polémica eliminación de Niurka y la renuncia de Bruno Espino, la reacción de la audiencia no se hizo esperar.

Muchos usuarios expresaron en redes sociales sus críticas a la actitud de Niurka hacia Bruno, sosteniendo que “no soporta que le vaya bien” y cuestionando la manera en que se dirigió a su pareja en público.

Otros, en cambio, enfocaron sus reclamos en la producción y en el propio conductor, exigiendo disculpas y transparencia.

Por su parte, al salir de la casa, Niurka utilizó sus redes sociales para denunciar supuestas irregularidades y restricciones contractuales dentro del reality.

“Jamás pediría dinero a mis fans”, afirmó en historias de Instagram, y agregó que el formato prioriza los ingresos para el creador, asegurando que “todo va para Roberto”, en referencia a HotSpanish.

También acusó un trato desigual hacia otros participantes, señalando preferencias hacia Eli y Sol León.

La relación sentimental entre Niurka Marcos y Bruno Espino comenzó en 2024. (IG)
La relación sentimental entre Niurka Marcos y Bruno Espino comenzó en 2024. (IG)

El futuro tras la salida de Niurka y Bruno

Apenas confirmada su salida, Niurka prometió revelar “lo que presenció dentro de la casa”, asegurando que “el show apenas comienza”.

La artista anticipó que dará detalles sobre lo que, según su versión, ocurre en el reality, mientras la audiencia debate la legitimidad del formato y la influencia de las relaciones personales dentro del concurso.

HotSpanish, por su parte, emitió un comunicado agradeciendo el apoyo del público y reiterando su respeto por la audiencia y los participantes.

La polémica, sin embargo, sigue creciendo a medida que se difunden las reacciones y acusaciones en torno al programa y a la salida conjunta de Niurka Marcos y Bruno Espino.

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