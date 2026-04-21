EEUU lanza alerta por balacera en Teotihuacán y pide extremar precauciones

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán. Crédito: EFE/ José Méndez

Un ataque armado registrado este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los destinos turísticos más visitados del país, provocó una fuerte reacción internacional luego de que se confirmara la muerte de una ciudadana canadiense y al menos seis personas heridas.

El incidente ocurrió en este complejo ubicado en las afueras de la Ciudad de México, lo que generó preocupación entre autoridades y representaciones diplomáticas debido al flujo constante de visitantes nacionales y extranjeros.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, un hombre abrió fuego contra turistas y posteriormente se quitó la vida.

Tras lo ocurrido, cuerpos de seguridad y emergencia desplegaron un operativo para resguardar la zona y brindar atención a los lesionados.

Embajada de Estados Unidos en México emite alerta de seguridad

Ante la gravedad de los hechos, la Embajada de Estados Unidos en México, encabezada por el embajador Ronald Johnson, emitió una alerta dirigida a sus ciudadanos.

La alerta emitida por la embajada busca informar y orientar a sus ciudadanos tras el ataque en Teotihuacán.

En su posicionamiento oficial, la representación diplomática señaló que se mantiene al tanto del incidente y en contacto con las autoridades mexicanas para dar seguimiento a la situación.

Asimismo, confirmó que la zona fue asegurada por las fuerzas de seguridad.

“Las autoridades locales han confirmado que el sitio está bajo control y que las personas heridas reciben atención médica en hospitales de la región”, indicó la embajada.

Víctimas y respuesta de emergencia tras la balacera

El ataque dejó un saldo preliminar de una persona fallecida —una turista canadiense— y al menos seis heridos, entre ellos visitantes de distintas nacionalidades.

Las víctimas del ataque incluyen a turistas nacionales y extranjeros que se encontraban en el sitio arqueológico.

Tras el reporte, equipos de emergencia actuaron de inmediato para evacuar a turistas y brindar atención médica a los lesionados, quienes fueron trasladados a clínicas cercanas.

El hecho encendió alertas no solo por la violencia del acto, sino por ocurrir en un sitio considerado patrimonio cultural y símbolo del turismo en México.

Recomendaciones para turistas tras el ataque en Teotihuacán

Tanto autoridades locales como la embajada estadounidense difundieron una serie de recomendaciones dirigidas a quienes se encontraban en la zona o planeaban visitarla:

Mantener comunicación inmediata con familiares y amigos para informar su estado

Seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades

Evitar difundir información no confirmada

En caso de emergencia , comunicarse al 911

Ciudadanos estadounidenses pueden contactar a su embajada para recibir asistencia

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para quienes se encontraban en la zona o planeaban visitarla. REUTERS/Luis Cortes

Además, la representación diplomática sugirió registrarse en sus sistemas de alerta para facilitar la localización y apoyo en situaciones de riesgo.

Teotihuacán, bajo vigilancia tras impacto internacional

El ataque ha colocado nuevamente a Teotihuacán en el foco internacional, no solo por la tragedia, sino por el impacto que podría tener en la percepción de seguridad en destinos turísticos mexicanos.

Autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los motivos del agresor y determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad del sitio.

Mientras tanto, se mantiene presencia de elementos de seguridad en la zona para garantizar la protección de visitantes.

El caso también ha generado reacciones de otros gobiernos, especialmente por la presencia de víctimas extranjeras, lo que refuerza la atención internacional sobre lo ocurrido en este emblemático lugar.