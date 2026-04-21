México

EEUU lanza alerta por balacera en Teotihuacán y pide extremar precauciones

El tiroteo en uno de los destinos más visitados del país dejó víctimas extranjeras y movilizó a embajadas

Guardar
El reciente contacto oficial impulsó avances conjuntos en temas como la frontera, la seguridad y el tráfico de drogas sintéticas
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán. Crédito: EFE/ José Méndez

Un ataque armado registrado este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los destinos turísticos más visitados del país, provocó una fuerte reacción internacional luego de que se confirmara la muerte de una ciudadana canadiense y al menos seis personas heridas.

El incidente ocurrió en este complejo ubicado en las afueras de la Ciudad de México, lo que generó preocupación entre autoridades y representaciones diplomáticas debido al flujo constante de visitantes nacionales y extranjeros.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, un hombre abrió fuego contra turistas y posteriormente se quitó la vida.

Tras lo ocurrido, cuerpos de seguridad y emergencia desplegaron un operativo para resguardar la zona y brindar atención a los lesionados.

Embajada de Estados Unidos en México emite alerta de seguridad

Ante la gravedad de los hechos, la Embajada de Estados Unidos en México, encabezada por el embajador Ronald Johnson, emitió una alerta dirigida a sus ciudadanos.

La alerta emitida por la embajada busca informar y orientar a sus ciudadanos tras el ataque en Teotihuacán.
La alerta emitida por la embajada busca informar y orientar a sus ciudadanos tras el ataque en Teotihuacán.

En su posicionamiento oficial, la representación diplomática señaló que se mantiene al tanto del incidente y en contacto con las autoridades mexicanas para dar seguimiento a la situación.

Asimismo, confirmó que la zona fue asegurada por las fuerzas de seguridad.

“Las autoridades locales han confirmado que el sitio está bajo control y que las personas heridas reciben atención médica en hospitales de la región”, indicó la embajada.

Víctimas y respuesta de emergencia tras la balacera

El ataque dejó un saldo preliminar de una persona fallecida —una turista canadiense— y al menos seis heridos, entre ellos visitantes de distintas nacionalidades.

Las víctimas del ataque incluyen a turistas nacionales y extranjeros que se encontraban en el sitio arqueológico.
Las víctimas del ataque incluyen a turistas nacionales y extranjeros que se encontraban en el sitio arqueológico.

Tras el reporte, equipos de emergencia actuaron de inmediato para evacuar a turistas y brindar atención médica a los lesionados, quienes fueron trasladados a clínicas cercanas.

El hecho encendió alertas no solo por la violencia del acto, sino por ocurrir en un sitio considerado patrimonio cultural y símbolo del turismo en México.

Recomendaciones para turistas tras el ataque en Teotihuacán

Tanto autoridades locales como la embajada estadounidense difundieron una serie de recomendaciones dirigidas a quienes se encontraban en la zona o planeaban visitarla:

  • Mantener comunicación inmediata con familiares y amigos para informar su estado
  • Seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades
  • Evitar difundir información no confirmada
  • En caso de emergencia, comunicarse al 911
  • Ciudadanos estadounidenses pueden contactar a su embajada para recibir asistencia
Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para quienes se encontraban en la zona o planeaban visitarla. REUTERS/Luis Cortes
Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para quienes se encontraban en la zona o planeaban visitarla. REUTERS/Luis Cortes

Además, la representación diplomática sugirió registrarse en sus sistemas de alerta para facilitar la localización y apoyo en situaciones de riesgo.

Teotihuacán, bajo vigilancia tras impacto internacional

El ataque ha colocado nuevamente a Teotihuacán en el foco internacional, no solo por la tragedia, sino por el impacto que podría tener en la percepción de seguridad en destinos turísticos mexicanos.

Autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los motivos del agresor y determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad del sitio.

Mientras tanto, se mantiene presencia de elementos de seguridad en la zona para garantizar la protección de visitantes.

El caso también ha generado reacciones de otros gobiernos, especialmente por la presencia de víctimas extranjeras, lo que refuerza la atención internacional sobre lo ocurrido en este emblemático lugar.

Temas Relacionados

TeotihuacánEEUUEmbajadaBalaceraRonald JohnsonPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 20 de abril

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información es de tu interés

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 20 de abril

La Corte invalida ley de Tamaulipas que criminalizaba el aborto y protegía la vida “desde la fecundación”

El máximo tribunal resuelve que las disposiciones estatales que protegen la vida desde la fecundación contravienen diversos derechos fundamentales

La Corte invalida ley de Tamaulipas que criminalizaba el aborto y protegía la vida “desde la fecundación”

Qué comer para rejuvenecer la piel: alimentos que favorecen una apariencia más fresca

La alimentación diaria puede marcar la diferencia en la apariencia y salud de la piel

Qué comer para rejuvenecer la piel: alimentos que favorecen una apariencia más fresca

IPN busca lograr la regeneración de huesos y cartílago con el uso de células madre

Una colaboración entre científicos mexicanos está acercando terapias innovadoras a quienes requieren reparar tejidos dañados mediante células obtenidas de la médula ósea

IPN busca lograr la regeneración de huesos y cartílago con el uso de células madre

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de abril?: estación El Caballito del MB afectado por manifestaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de abril?: estación El Caballito del MB afectado por manifestaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

Sujetos armados amenazan a madres buscadoras durante labores en presunta casa de seguridad en Jalisco

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Patricia Reyes Spíndola acepta papel en cine ‘gore’ para retarse como actriz a sus 72 años: “Muy fuerte, mucha sangre”

Patricia Reyes Spíndola acepta papel en cine ‘gore’ para retarse como actriz a sus 72 años: “Muy fuerte, mucha sangre”

Ozuna, Paulo Londra, Manuel Turizo y más en Dale Mixx 2026: sede y fechas de venta de boletos

Zoraida Gómez narra por primera vez cómo encontró a su hermano al quitarse la vida a los 18 años: “Decidió irse”

Bruno Espino decide abandonar La Mansión VIP tras la eliminación de Niurka

Lupita Villalobos se pierde el Supernova Génesis por razones médicas

DEPORTES

Lupita Villalobos se pierde el Supernova Génesis por razones médicas

Lupita Villalobos se pierde el Supernova Génesis por razones médicas

Selección Mexicana de Waterpolo hace historia al conseguir el oro y clasificar invicta a los Juegos Centroamericanos 2026

Querétaro vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver el partido entre la Máquina y los Gallos Blancos de la jornada 16 en vivo

Ronaldinho se rinde ante México tras el Juego de Leyendas: “Vive en mi corazón”

José Ramón Fernández se disculpa por llamar dictadura al país: “Usé mal el término”