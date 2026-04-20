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Estas son tres razones por las que debes comer almendras

Un alimento natural aporta nutrientes clave que favorecen el bienestar integral y previenen diversas afecciones

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El consumo de almendras, respaldado por El Poder del Consumidor, representa una fuente esencial de nutrientes para la salud integral. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de almendras ha ganado relevancia por sus múltiples beneficios en la salud, respaldados por información de El Poder del Consumidor. Este alimento, considerado una semilla, aporta nutrientes esenciales que impactan tanto en el cuerpo como en el funcionamiento cerebral.

Entre sus propiedades destaca su capacidad para mejorar distintos indicadores de salud, desde el control del colesterol hasta el fortalecimiento del sistema inmune. Su perfil nutricional la convierte en una opción accesible y funcional dentro de la dieta diaria.

Además, su versatilidad permite integrarlas fácilmente en distintos platillos o consumirlas de forma natural, lo que favorece su incorporación constante en hábitos alimenticios equilibrados.

Control del colesterol y salud cardiovascular

Las almendras destacan por su capacidad para reducir el colesterol malo y favorecer el funcionamiento del sistema cardiovascular. - (iStock)
Las almendras destacan por su capacidad para reducir el colesterol malo y favorecer el funcionamiento del sistema cardiovascular. - (iStock)

Uno de los beneficios más destacados de las almendras es su impacto en la reducción del colesterol total y del colesterol LDL, conocido como “malo”. Esto contribuye a mejorar la salud del sistema cardiovascular.

Su contenido de grasas saludables, junto con fibra y proteína, las convierte en una alternativa nutricional que favorece el equilibrio lipídico en el organismo.

Además, su consumo regular también se asocia con la prevención de la hipertensión, ya que el magnesio que contienen ayuda a regular la presión arterial de forma natural.

Aliadas del metabolismo y la glucosa

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El magnesio presente en las almendras ayuda a regular la presión arterial y previene la hipertensión de forma natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las almendras también destacan por su papel en el control del azúcar en la sangre, lo que las hace recomendables para personas con diabetes o en riesgo de desarrollarla.

Su bajo contenido en carbohidratos y su riqueza en grasas saludables contribuyen a mantener niveles estables de glucosa, evitando picos que afecten el metabolismo.

A esto se suma su aporte de magnesio: 50 gramos pueden cubrir casi la mitad de la ingesta diaria recomendada, un mineral clave en la regulación de la glucosa.

Protección celular y desarrollo cerebral

Estudios asocian a las almendras con la mejora del sistema inmune y cerebral, así como con una reducción en el riesgo de cáncer de mama. - (iStock)
Estudios asocian a las almendras con la mejora del sistema inmune y cerebral, así como con una reducción en el riesgo de cáncer de mama. - (iStock)

Otro de los beneficios importantes es su contenido de antioxidantes como la vitamina E y los polifenoles, que ayudan a combatir el daño oxidativo relacionado con el envejecimiento y diversas enfermedades.

Estos compuestos se concentran principalmente en la piel de la almendra, por lo que se recomienda consumirlas sin retirar su cubierta.

Finalmente, estudios también relacionan su consumo con la mejora del sistema inmune y de las funciones cerebrales, además de asociarlas con una posible reducción en el riesgo de cáncer de mama, consolidándolas como un alimento integral para la salud.

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