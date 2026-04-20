México

Tiroteo en Teotihuacán: violencia y accidentes que han marcado la zona arqueológica

El tiroteo no es un hecho aislado, en los últimos años, el municipio y sus alrededores han acumulado episodios que evidencian riesgos tanto en materia de seguridad como en actividades turísticas

Guardar
Imagen oscura de la Pirámide del Sol en Teotihuacán, con conos rojos y cinta amarilla de "PELIGRO" en el suelo. Se aprecian figuras borrosas superpuestas en el cielo
La Pirámide del Sol en Teotihuacán aparece con conos de seguridad y cinta de "PELIGRO", simbolizando la urgencia de mayor vigilancia tras un reciente ataque armado en la zona. (Jesús Avilés / Infobae México)

La violencia volvió a sacudir la Zona Arqueológica de Teotihuacán. La mañana del 20 de abril, un tiroteo en pleno complejo turístico dejó dos personas muertas y al menos cuatro heridas, entre ellas una turista canadiense.

El ataque, que generó pánico entre visitantes nacionales y extranjeros, reavivó la preocupación por la seguridad en uno de los destinos más emblemáticos del país.

Así ocurrió el tiroteo en Teotihuacán

De acuerdo con reportes oficiales, el agresor disparó desde la Pirámide de la Luna. Testigos aseguraron haber escuchado cerca de 20 detonaciones alrededor del mediodía. Elementos de la Guardia Nacional y autoridades estatales desplegaron un operativo para evacuar a los turistas y atender a los lesionados.

El video muestra la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán. Se observan personas en la base y escalinatas de la pirámide. Las imágenes corresponden a momentos posteriores a una balacera que dejó dos muertos y cinco heridos en el sitio.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que las víctimas heridas son mujeres extranjeras: dos colombianas, una rusa y una canadiense. También se reportó que dos personas resultaron lesionadas tras caer al intentar huir. El agresor, cuya identidad no se ha confirmado, se quitó la vida tras el ataque.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó lo ocurrido y expresó en redes sociales: “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”. Además, aseguró: “He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos”.

Balacera en zona Arqueológica de Teotihuacán deja dos muertos y cinco heridos: una víctima es canadiense. (Redes sociales)

Una agresión registrada en la zona arqueológica generó pánico entre los visitantes al mediodía. Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo especial, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del incidente. (Infobae-Itzallana)
Una agresión registrada en la zona arqueológica generó pánico entre los visitantes al mediodía. Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo especial, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del incidente. (Infobae-Itzallana)

Un historial reciente de incidentes

El tiroteo no es un hecho aislado. En los últimos años, el municipio y sus alrededores han acumulado episodios que evidencian riesgos tanto en materia de seguridad como en actividades turísticas.

Entre febrero y abril de 2026, prestadores de servicios denunciaron la presencia de grupos armados que extorsionan y ofrecen tours falsos para asaltar a visitantes en los accesos. En marzo, un globo aerostático rozó cables eléctricos y dejó a dos turistas británicos con quemaduras.

Los accidentes con globos han sido constantes. El 31 de enero de 2026, tres aeronaves sufrieron percances por mal clima; una cayó en una vivienda y otras dos realizaron aterrizajes forzosos. Meses antes, en mayo de 2025, un globo se desgarró cerca de la Pirámide de la Luna y dejó 12 lesionados. En abril de 2023, un incendio en una canastilla provocó la muerte de dos personas.

Screenshot
Caída de aerostático en Teotihuacán

A estos hechos se suman episodios de violencia en comunidades cercanas. En agosto de 2025, dos hombres fueron asesinados en un autolavado en Santiago Atlatongo. En enero de 2026, sujetos armados atacaron una vivienda en San Juan. Incluso eventos festivos han terminado en tragedia, como la explosión de pirotecnia en septiembre de 2025 que dejó 28 heridos.

Seguridad bajo la lupa

El ataque armado en Teotihuacán ocurre en un contexto de creciente presión para reforzar la vigilancia en la zona. Aunque autoridades federales y estatales mantienen presencia, los incidentes recientes han puesto en entredicho las condiciones de seguridad para visitantes y trabajadores.

Mientras avanzan las investigaciones sobre el tiroteo, el caso abre un nuevo capítulo en la lista de eventos que han impactado la imagen de este sitio histórico, considerado patrimonio cultural y uno de los principales motores turísticos del país.

Temas Relacionados

TeotihuacánEdomexZona arqueológica de TeotihuacánViolenciaClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

Precio del dólar hoy en México: Peso mexicano cotiza ligeramente al alza tras cierre de cotización de este 20 de abril

Luego de la reactivación de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, se registró una baja en los valores del billete verde con respecto a la jornada matutina de tipo de cambio de este lunes

Precio del dólar hoy en México: Peso mexicano cotiza ligeramente al alza tras cierre de cotización de este 20 de abril

Embajada Británica en CDMX manda mensaje a ciudadanos tras balacera en Teotihuacán

“Estamos al tanto del tiroteo”, compartieron en sus canales oficiales

Embajada Británica en CDMX manda mensaje a ciudadanos tras balacera en Teotihuacán

Secretaría de Cultura colabora en investigación tras balacera en Teotihuacán

La dependencia, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, facilitó el trabajo de autoridades y mantiene coordinación para esclarecer los hechos

Secretaría de Cultura colabora en investigación tras balacera en Teotihuacán

Balacera en Teotihuacán: SRE establece contacto con embajadas de Canadá y Colombia

El gobierno federal brinda seguimiento a personas afectadas, entre ellas dos mujeres colombianas, tras el incidente

Balacera en Teotihuacán: SRE establece contacto con embajadas de Canadá y Colombia

Hoy No Circula: qué autos no pueden transitar en CDMX y Edomex este martes 21 de abril

Cuáles son los autos que no circulan este martes en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula: qué autos no pueden transitar en CDMX y Edomex este martes 21 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

Sujetos armados amenazan a madres buscadoras durante labores en presunta casa de seguridad en Jalisco

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Lucero en el Auditorio Nacional 2026: fecha, preventa y todo lo que tienes que saber

Lucero en el Auditorio Nacional 2026: fecha, preventa y todo lo que tienes que saber

¿Nodal y Ángela Aguilar se divorcian? Pepe Aguilar es cuestionado y su respuesta aumenta sospechas

Integrante de Venga la Alegría rompe el silencio tras sobrevivir a golpiza de un chofer de aplicación

José Ramón Fernández se disculpa por llamar dictadura al país: “Usé mal el término”

Alejandro Sanz en México 2026: ¿Cuándo y dónde inicia la preventa de boletos?

DEPORTES

Querétaro vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver el partido entre la Máquina y los Gallos Blancos de la jornada 16 en vivo

Querétaro vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver el partido entre la Máquina y los Gallos Blancos de la jornada 16 en vivo

Ronaldinho se rinde ante México tras el Juego de Leyendas: “Vive en mi corazón”

José Ramón Fernández se disculpa por llamar dictadura al país: “Usé mal el término”

¿Me pueden sancionar si mi mascota no tiene ventilación adecuada? Esto dice la Ley Federal de Sanidad Animal

Real Madrid vs Alavés, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga