Integrante de Venga la Alegría rompe el silencio tras sobrevivir a golpiza de un chofer de aplicación

Andrea Muñoz sufrió fracturas en el pómulo y necesita una cirugía reconstructiva; la Fiscalía de la Ciudad de México investiga el caso. (FIA / Referencia ilustrativa IA)

Andrea Muñoz Cruz, editora del programa Venga la Alegría Fin de Semana, ofreció sus primeras declaraciones tras sufrir una brutal golpiza de parte de un presunto conductor de la plataforma Uber.

El incidente ocurrió a las 05:00 horas del 19 de abril en la colonia Héroes de Padierna en la alcaldía Tlapan. De acuerdo con los primeros reportes, Muñoz Cruz fue agredida tras solicitar al conductor detener el auto.

“Este tipo acelera de manera brutal; ella se asusta, pide que la bajen para seguir su camino. La baja, pero unos segundos después, regresa, se baja de su automóvil y la golpea”, informó el presentador Carlos Quirate, quien condenó el ataque contra su compañera.

Andrea Muñoz: “No tenía intención de medir su fuerza"

Federico Anaya, reportero de Fuerza Informativa Azteca, confirmó el domingo que la editora sería sometida a una cirugía debido a que presentó una lesión en el pómulo izquierdo.

La mañana de este lunes, desde una habitación en un centro médico en Ciudad de México, Andrea Muñoz Cruz dio su versión del incidente.

Andrea Muñoz, editora de Venga la Alegría, sufrió una agresión por un conductor de Uber, mostrando las lesiones en su rostro y al presunto agresor en su vehículo. (Venga la Alegría: X)

Sostuvo que, tras descender del automóvil, el chofer regresó y la golpeó.

“Él me sigue y tiene toda la intención de agredirme porque, claramente, se me fue al rostro. No tenía intención de medir su fuerza, no tenía intención de pensar por un segundo si él era hombre y yo era mujer”.

Mientras la Fiscalía General de la Ciudad de México asume el caso, Muñoz Cruz señaló que la falta de filtros rigurosos en el reclutamiento de plataformas de transporte representa un riesgo para los usuarios.

“Que se les haga tan fácil sacar un coraje de cosas que no tienen que ver con uno o con cualquier persona y que haya gente que tenga este tipo de problemas ofreciendo un servicio que se supone que nos debe dar tranquilidad”, expresó la integrante del matutino.

Carlos Quirarte denuncia públicamente la agresión sufrida por una colaboradora del programa, cuya imagen con lesiones faciales se muestra en pantalla. (Captura de pantalla: X)

Postura de Uber

En su emisión del domingo, Carlos Quirarte dio a conocer el nombre del supuesto agresor, quien manejaba un Seat Ibiza plateado.

Mediante una respuesta directa a una publicación de la presentadora Olga Mariana Mafud, Uber México anunció que atendería el caso y respaldó su compromiso con la seguridad de sus usuarios.

Debido a la gravedad de sus lesiones, agentes del Ministerio Público asistieron al hospital donde fue ingresada Andrea Muñoz Cruz para tomar su declaración.

Hasta el momento, la dependencia no ha informado sobre avances en las investigaciones.