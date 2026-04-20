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Alejandro Sanz en México 2026: ¿Cuándo y dónde inicia la preventa de boletos?

La respuesta masiva durante la primera fase motiva al cantante a presentarse ahora en estadios, generando expectativa y emoción entre miles de fanáticos que buscan asegurar su lugar

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Alejandro Sanz elige a México para presentar su nueva gira
Alejandro Sanz elige a México para presentar su nueva gira. (Ocesa)

El cantante español Alejandro Sanz anuncia cuatro conciertos en México para octubre de 2026 como parte de la segunda vuelta de su gira ¿Y ahora qué?. El recorrido inicia el 3 de octubre en Guadalajara y concluye el 17 en Monterrey, con boletos disponibles en plataformas digitales oficiales y detalles en el sitio de Sanz.

La gira incluye presentaciones el 3 de octubre en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara, el 6 en el Estadio Alberto Romo Chávez de Aguascalientes, el 10 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México y el 17 en el Estadio Borregos de Monterrey. El tour es presentado por GNP Seguros y producido por OCESA y Seitrack.

La organización responde a la alta demanda de la primera fase de la gira. Las nuevas fechas contemplan estadios y recintos de gran capacidad en cuatro ciudades, consolidando la presencia de Sanz en el país.

El tour abarca Guadalajara, Aguascalientes, Ciudad de México y Monterrey

Alejandro Sanz anuncia cuatro conciertos en México en octubre de 2026 como parte de la segunda vuelta de su gira ¿Y ahora qué?. - (Instagram/@ocesa)
Alejandro Sanz anuncia cuatro conciertos en México en octubre de 2026 como parte de la segunda vuelta de su gira ¿Y ahora qué?. - (Instagram/@ocesa)

Los boletos para todas las sedes estarán a la venta en ticketmaster.com.mx y eticket.mx, según datos oficiales. Más información sobre horarios y precios aparece en www.alejandrosanz.com.

El tour cuenta con la producción de OCESA y el respaldo de GNP Seguros. Seitrack participa en la gestión artística, lo que garantiza la logística y promoción de los conciertos.

La preventa dará inicio el miércoles 29 de abril a partir de las 14:00 horas.

Alejandro Sanz llenó recintos en México durante la primera vuelta de la gira en 2025

El concierto del cantante español se realizará este viernes 31 de octubre.
La gira ¿Y ahora qué? de Alejandro Sanz abarca Guadalajara, Aguascalientes, Ciudad de México y Monterrey en recintos de gran capacidad. (Cuartoscuro)

En 2025, Sanz visitó varias ciudades mexicanas con la misma gira. El artista se presentó en Guadalajara, Monterrey, Mérida y la Ciudad de México, donde ofreció varias funciones en el Auditorio Nacional. Las entradas para estas fechas se agotaron en repetidas ocasiones.

El Auditorio Nacional fue una de las sedes más solicitadas, con varias noches consecutivas de lleno total. El recorrido incluyó otros recintos importantes, lo que generó una alta expectativa para una nueva serie de conciertos.

Ahora Sanz apuesta por estadios de mayor capacidad para atender la demanda y acercar su música a más seguidores.

La gira ¿Y ahora qué? se consolida como uno de los principales eventos musicales de 2026

Así se despidió Alejandro Sanz y agradeció a México por 25 conciertos en el país. Foto: X/@alejandrosanz.
La gira ¿Y ahora qué? consolida a Alejandro Sanz como uno de los principales artistas internacionales en México para el año 2026, reuniendo a miles de seguidores en cada presentación. - Foto: X/@alejandrosanz.

La segunda vuelta de ¿Y ahora qué? posiciona a Sanz como uno de los artistas internacionales con mayor presencia en México para 2026. Los conciertos reúnen a miles de asistentes en cada ciudad y amplían la proyección del tour.

El respaldo de GNP Seguros, OCESA y Seitrack facilita la organización y logística de los eventos.

El calendario concentra las fechas en octubre, lo que permite una cobertura nacional en cuatro estados.

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