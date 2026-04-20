Balacera en Teotihuacán: SRE establece contacto con embajadas de Canadá y Colombia

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) activó de inmediato mecanismos de atención consular y coordinación diplomática tras la balacera ocurrida este lunes en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, que dejó un saldo de dos personas fallecidas —entre ellas una mujer canadiense— y al menos siete lesionados de distintas nacionalidades.

SRE coordina atención con embajadas tras balacera en Teotihuacán

La Cancillería informó que estableció contacto directo con las representaciones diplomáticas de los países de las personas afectadas, particularmente con la embajada de Canadá en México, tras confirmarse el fallecimiento de una ciudadana de ese país, así como con autoridades de Colombia, debido a que dos mujeres de esa nacionalidad resultaron heridas.

La dependencia detalló que mantiene comunicación permanente con estas embajadas con el objetivo de brindar asistencia consular, acompañamiento a las víctimas y seguimiento puntual a las investigaciones.

Esta intervención forma parte de los protocolos internacionales que se activan cuando ciudadanos extranjeros se ven involucrados en hechos de violencia fuera de su país.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la SRE trabaja de manera coordinada con autoridades federales, estatales y cuerpos de seguridad para atender la emergencia y garantizar la protección de las personas afectadas.

Qué ocurrió en la Zona Arqueológica de Teotihuacán hoy

Los hechos se registraron alrededor de las 11:30 horas al interior de la zona arqueológica, uno de los sitios turísticos más visitados del país.

De acuerdo con reportes preliminares, un hombre abrió fuego contra un grupo de visitantes tras una presunta riña.

El ataque habría iniciado en la parte alta de la Pirámide de la Luna, desde donde el agresor realizó múltiples detonaciones. Testigos difundieron en redes sociales videos en los que se observa a turistas intentando resguardarse mientras se escuchan los disparos.

Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer de nacionalidad canadiense. El atacante, después de disparar contra varias personas, se quitó la vida en el mismo lugar.

Operativo de seguridad y atención a heridos en Teotihuacán

Tras el tiroteo, autoridades del Estado de México, en coordinación con la Guardia Nacional, desplegaron un operativo inmediato para controlar la situación, acordonar la zona y desalojar a los visitantes.

El saldo preliminar incluye siete personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos. Entre ellas se encuentran dos mujeres colombianas, un ciudadano ruso, una persona canadiense y un menor de edad.

En el lugar fueron asegurados un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que llevaron al ataque.

Qué pasa cuando matan a extranjeros en México: implicaciones legales y diplomáticas

Cuando una persona extranjera es víctima de homicidio en México, se activan diversos mecanismos legales y diplomáticos que van más allá de una investigación penal ordinaria.

En primer lugar, la fiscalía correspondiente —local o federal— abre una carpeta de investigación por homicidio doloso, delito que puede ser castigado con penas que superan los 50 años de prisión, dependiendo de las agravantes.

Paralelamente, la embajada o consulado del país de origen interviene para brindar asistencia a la familia de la víctima, dar seguimiento al caso y gestionar la repatriación del cuerpo. Este acompañamiento es clave en procesos legales y administrativos.

Presión internacional y atención a víctimas extranjeras

Los casos que involucran a extranjeros suelen generar mayor visibilidad mediática y presión diplomática sobre el gobierno mexicano.

Esto puede traducirse en una respuesta más rápida de las autoridades y en un seguimiento más estrecho de las investigaciones.

En algunos casos de alto impacto, el Estado mexicano ha otorgado compensaciones económicas a familiares de víctimas extranjeras, aunque estos procesos pueden prolongarse durante años.

Además, datos oficiales han mostrado un aumento en los homicidios de personas extranjeras en el país en los últimos años, especialmente en entidades con alta incidencia delictiva o con fuerte presencia de turismo y migración.

Saldo del ataque en Teotihuacán

Dos personas fallecidas (incluida una mujer canadiense y el atacante)

Dayana Paola Castro Calderón (37, Colombia): impactos en rótula y glúteo con perforación

Gerónimo González Castro (6, Colombia): heridas en tibia y peroné

Maikol Michelle Mictrocil (32, Rusia): impacto en fémur

Telicia Lith (29, Canadá): herida supraescapular derecha

El caso ocurrido en Teotihuacán no solo reaviva preocupaciones sobre la seguridad en destinos turísticos, sino que también coloca bajo atención internacional la capacidad de respuesta de las autoridades mexicanas ante hechos que involucran a ciudadanos extranjeros.

Mientras continúan las investigaciones, la SRE mantiene su papel central como enlace entre México y los países afectados.