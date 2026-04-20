México

Buscadores de desaparecidos acusan ante la ONU abandono institucional para localizar a desaparecidos de origen maya

La discriminación y la ausencia de traductores dificultan la búsqueda para el pueblo Maya en Yucatán, denuncia el colectivo

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(Crédito:X@efra_tzuc)
(Crédito:X@efra_tzuc)

El colectivo Familias Buscadoras de Yucatán alzó la voz este lunes 20 de abril de 2026, reclamando que bajo la imagen de un estado seguro se esconde una crisis de más de 300 personas desaparecidas.

El mensaje, dirigido al Alto Comisionado de la ONU, surge desde Mérida y expone la brecha entre la narrativa oficial y la realidad que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos.

Clara María Gutiérrez Centeno, representante del colectivo, denunció que la Comisión Local de Búsqueda carece de recursos y que las autoridades estatales no coordinan esfuerzos, lo que profundiza la desesperanza de las familias. El colectivo se organiza para buscar tanto en vida como en campo, pero lo hace sin respaldo institucional ni apoyo emocional.

El texto presentado ante la ONU subraya que en Yucatán el miedo y la discriminación limitan la visibilidad del problema, en especial para el pueblo Maya. Gutiérrez Centeno señaló que la ausencia de traductores y de sensibilidad cultural por parte de las autoridades convierte a quienes hablan maya y buscan a un familiar en personas invisibles ante los ojos del Estado.

La postura oficial fue cuestionada por expertos y colectivos, quienes señalaron que desconocer el diagnóstico internacional limita la posibilidad de atender recomendaciones y profundiza la crisis de personas desaparecidas en el país (Infobae-Itzallana)
La postura oficial fue cuestionada por expertos y colectivos, quienes señalaron que desconocer el diagnóstico internacional limita la posibilidad de atender recomendaciones y profundiza la crisis de personas desaparecidas en el país (Infobae-Itzallana)

La vocera resumió la situación en una frase contundente: “Nuestra búsqueda es en campo y en vida, pero la estamos haciendo solas”. Las familias enfrentan una disyuntiva diaria entre trabajar para sobrevivir o salir a buscar, una actividad que no cuenta con el respaldo del gobierno.

En su mensaje, Gutiérrez Centeno pidió que la ONU contraste la versión oficial con la realidad que viven cientos de familias en Yucatán, reclamando que la narrativa de seguridad no refleja la impunidad que reina en la entidad. A nivel nacional, el Comité de la ONU ya ha reconocido que México atraviesa una crisis con más de 132 mil personas desaparecidas, una cifra que dimensiona la gravedad del fenómeno.

La demanda central se dirige a la justicia internacional, a la que el colectivo confía como motor de presión para que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y actúe. “No somos cifras que se puedan borrar para ocultar una tragedia; somos familias constructoras de paz”, enfatizó Gutiérrez Centeno, quien insistió en que la burocracia no debe seguir encubriendo la ausencia de los desaparecidos.

Sheinbaum confirma reunión con el alto comisionado de la ONU

El próximo miércoles a las 10:00 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunirá en Palacio Nacional con Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para DDHH, quien viaja tras la presentación del informe del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED).

Un grupo formado por colectivos y familias afectadas entregó una carta al Alto Comisionado Volker Türk, en la que demanda su apoyo a una resolución internacional que considera insuficiente la respuesta mexicana ante este fenómeno (Infobae-Itzallana)
Un grupo formado por colectivos y familias afectadas entregó una carta al Alto Comisionado Volker Türk, en la que demanda su apoyo a una resolución internacional que considera insuficiente la respuesta mexicana ante este fenómeno (Infobae-Itzallana)

Mientras que Türk ya se encuentra en el país y ha sostenido reuniones con personas buscadoras, así como con organizaciones independientes, como Amnistía Internacional, para dialogar sobre la crisis que azota el país.

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