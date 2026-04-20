Real Madrid vs Alavés, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga

(REUTERS/Michaela Stache)

El Real Madrid recibe al Deportivo Alavés en la Jornada 33 de LaLiga, en un duelo que llega en un momento decisivo del campeonato.

Con la temporada en su tramo final, el conjunto blanco busca hacerse fuerte en casa, mientras que el equipo visitante intenta sumar en una de las canchas más exigentes del torneo.

Así llegan Real Madrid y Alavés

El Real Madrid afronta el compromiso tras una semana de alta exigencia, luego de su participación en la UEFA Champions League frente al Bayern Múnich. En liga, viene de empatar 1-1 ante el Girona FC, en un partido donde Federico Valverde tuvo protagonismo.

Por su parte, el Alavés llega tras empatar 3-3 frente a la Real Sociedad, en un duelo que se resolvió en los minutos finales con un gol de Lucas Boyé. En el antecedente más reciente entre ambos equipos, el conjunto merengue se impuso 2-1 como visitante, con anotaciones de Kylian Mbappé y Rodrygo.

Horario y dónde ver el Real Madrid vs Alavés en México

(REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El encuentro se disputará este martes 21 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Para México, el partido está programado a las 14:30 horas, tiempo del centro del país, y podrá seguirse a través de la señal de Sky Sports.