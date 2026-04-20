México

Real Madrid vs Alavés, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga

Alavés llega motivado tras un empate de alto ritmo ante la Real Sociedad

Guardar
(REUTERS/Michaela Stache)
(REUTERS/Michaela Stache)

El Real Madrid recibe al Deportivo Alavés en la Jornada 33 de LaLiga, en un duelo que llega en un momento decisivo del campeonato.

Con la temporada en su tramo final, el conjunto blanco busca hacerse fuerte en casa, mientras que el equipo visitante intenta sumar en una de las canchas más exigentes del torneo.

Así llegan Real Madrid y Alavés

Imagen IMKXFNRKGFCQ3JYSMLB4KY7BDU

El Real Madrid afronta el compromiso tras una semana de alta exigencia, luego de su participación en la UEFA Champions League frente al Bayern Múnich. En liga, viene de empatar 1-1 ante el Girona FC, en un partido donde Federico Valverde tuvo protagonismo.

Por su parte, el Alavés llega tras empatar 3-3 frente a la Real Sociedad, en un duelo que se resolvió en los minutos finales con un gol de Lucas Boyé. En el antecedente más reciente entre ambos equipos, el conjunto merengue se impuso 2-1 como visitante, con anotaciones de Kylian Mbappé y Rodrygo.

Horario y dónde ver el Real Madrid vs Alavés en México

(REUTERS/Kai Pfaffenbach)
(REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El encuentro se disputará este martes 21 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Para México, el partido está programado a las 14:30 horas, tiempo del centro del país, y podrá seguirse a través de la señal de Sky Sports.

Temas Relacionados

Real MadridAlavésLaLigamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Lunes lluvioso en México: SMN pronostica precipitaciones muy fuertes en distintas zonas hoy 20 de abril

La combinación de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad provocará precipitaciones significativas, especialmente en el centro y occidente del país

Lunes lluvioso en México: SMN pronostica precipitaciones muy fuertes en distintas zonas hoy 20 de abril

Alejandro Sanz en México 2026: ¿Cuándo y dónde inicia la preventa de boletos?

La respuesta masiva durante la primera fase motiva al cantante a presentarse ahora en estadios, generando expectativa y emoción entre miles de fanáticos que buscan asegurar su lugar

Alejandro Sanz en México 2026: ¿Cuándo y dónde inicia la preventa de boletos?

Senado discutirá reforma sobre vivienda adecuada, para mayor accesibilidad a trabajadores: esta es la agenda

Laura Itzel Castillo informó que esta iniciativa busca ampliar las opciones de acceso a vivienda mediante esquemas más flexibles

Senado discutirá reforma sobre vivienda adecuada, para mayor accesibilidad a trabajadores: esta es la agenda

Beca Rita Cetina 2026: cuándo es el próximo pago de 1,900 pesos a todos los beneficiarios del programa

La iniciativa entrega los recursos bimestralmente de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario o beneficiaria

Beca Rita Cetina 2026: cuándo es el próximo pago de 1,900 pesos a todos los beneficiarios del programa

Mal uso de la IA llevará a prisión: así es la nueva ley que impulsa el Senado en México

Se alista la primera Ley de IA del país con sanciones que van de multas hasta prisión por deepfakes, manipulación electoral y vigilancia masiva

Mal uso de la IA llevará a prisión: así es la nueva ley que impulsa el Senado en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

Sujetos armados amenazan a madres buscadoras durante labores en presunta casa de seguridad en Jalisco

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

Aseguran más de media tonelada de aparente marihuana en operativo en la zona rural de Acapulco

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz en México 2026: ¿Cuándo y dónde inicia la preventa de boletos?

Alejandro Sanz en México 2026: ¿Cuándo y dónde inicia la preventa de boletos?

Muere Gabriel Abaroa, padre de exintegrante de Pandora y figura clave en la música mexicana

¿JOP le canta a Kimberly Loaiza? El video que desató teorías, romance y polémica en redes

Susana Zabaleta explota contra Natalia Jiménez y desata escándalo: “Está funadísima la vieja”

Fans de Luis Miguel y Aracely Arámbula piden que dejen de “acosar” a Miguel Gallego Arámbula tras nuevas fotos

DEPORTES

La historia de Tom Flores, de ser hijo de inmigrantes mexicanos a ser campeón de la NFL con Raiders

La historia de Tom Flores, de ser hijo de inmigrantes mexicanos a ser campeón de la NFL con Raiders

Pumas vs FC Juárez: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 16 de la Liga Mx

Rayados vs Puebla, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

NFL Draft 2026: qué es, cómo funciona y dónde ver desde México

Quién será el rival de México para buscar el boleto al Mundial Femenil 2027