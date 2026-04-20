¿Me pueden sancionar si mi mascota no tiene ventilación adecuada? Esto dice la Ley Federal de Sanidad Animal

Evita que las criaturas se expongan a condiciones extremas de temperatura para proteger su salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bienestar animal durante la movilización es fundamental, y la ventilación adecuada se posiciona como un eje rector para evitar sufrimiento, estrés y daños a la salud de las criaturas.

La Norma Oficial Mexicana NOM-051-ZOO-1995 establece detalladamente los requisitos para garantizar un trato humanitario en la movilización de animales, haciendo especial énfasis en las condiciones de ventilación y espacio dentro de los vehículos, jaulas y contenedores utilizados para el transporte nacional.

De acuerdo con esta normativa, los vehículos y contenedores deben estar diseñados para facilitar la ventilación según el clima y los requerimientos de cada especie, evitando exposiciones a condiciones extremas de calor o frío, y permitiendo que el aire circule libremente para disipar los gases nocivos producto de la respiración y las excretas.

Los orificios de ventilación deben ser suficientemente abundantes y de tamaño adecuado para impedir fugas o lesiones, pero nunca deben estar obstruidos por objetos que puedan reducir el flujo de aire y, en consecuencia, aumentar el riesgo de asfixia o sobrecalentamiento.

Especies más sensibles a la temperatura

La ventilación no es un aspecto secundario, sino un requisito indispensable para el transporte responsable y humanitario de animales en el territorio mexicano.(David Sizer via Riverside County Department of Animal Services)

La movilización de especies sensibles a la temperatura o que requieran condiciones específicas, como aves, mamíferos, reptiles y fauna silvestre. En estos casos, la ventilación se complementa con el uso de materiales absorbentes en el piso, la utilización de lonas o toldos para proteger del clima y la organización de jaulas en columnas separadas para favorecer el paso del aire.

El incumplimiento de estas disposiciones no solo compromete la salud y el bienestar de los animales, sino que expone a los responsables a sanciones conforme a la Ley Federal de Sanidad Animal.

Criterios a seguir para la correcta ventilación

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Norma Oficial Mexicana NOM-051-ZOO-1995 establece criterios rigurosos para garantizar el trato humanitario en la movilización de animales en el territorio nacional.

Uno de los aspectos centrales es la ventilación adecuada durante el transporte, ya que este factor es crucial para el bienestar animal y la prevención de situaciones de estrés, enfermedades o incluso la muerte de los ejemplares trasladados.

La regulación establece que todo recipiente utilizado para transportar animales, ya sea domésticos o fauna silvestre, debe posibilitar el flujo de aire abundantemente.

}Por ejemplo, en el caso de aves, se exige que las jaulas apiladas queden separadas y permitan la circulación de aire tanto entre ellas como hacia su interior, con espacios de ventilación de al menos 4 centímetros alrededor y 15 centímetros entre columnas de jaulas.

Además, para los pollitos recién nacidos, es imperativo el uso de cajas con ventiladores especiales o aire acondicionado, sobre todo en grandes volúmenes de transporte, para contrarrestar el calor generado.

En la movilización de fauna silvestre, la norma detalla que “cualquier caja, jaula o contenedor donde se movilicen animales silvestres debe permitir una abundante ventilación de los ocupantes en su interior; deben contar con orificios en la tapa y paredes, de un diámetro tal que impida la fuga de la cabeza o extremidades”.

Las medidas tienen como objetivo principal evitar el hacinamiento, la acumulación de calor y la falta de oxígeno, principales factores asociados a la mortalidad durante el transporte.

Sanciones en caso de no seguir la normativa

El incumplimiento de la NOM-051-ZOO-1995 conlleva sanciones conforme a la Ley Federal de Sanidad Animal y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

La Ley Federal de Sanidad Animal, en sus artículos 60 al 70 y 80 al 82, establece medidas administrativas para quienes incumplan las disposiciones en materia de sanidad, bienestar y trato humanitario hacia los animales, entre las cuales se encuentran:

Multas económicas

De 2,000 a 50,000 veces el salario mínimo general vigente (Artículos 81 y 82).

La multa dependerá de la gravedad de la infracción, reincidencia y el daño causado a los animales.

Aseguramiento precautorio

Los animales pueden ser asegurados y puestos bajo resguardo de la autoridad en caso de incumplimiento grave que implique sufrimiento, maltrato o riesgo zoosanitario (Artículo 80).

Suspensión temporal o definitiva de actividades

En casos graves o reincidentes, la autoridad puede suspender las actividades del infractor, incluyendo transportistas, comercializadores o cualquier responsable de la movilización de animales (Artículo 62).

Revocación de autorizaciones o permisos

Si el incumplimiento es reiterado o causa daño significativo, pueden cancelarse los registros, autorizaciones o permisos para operar en la movilización de animales.

Responsabilidad penal

Si se determina la existencia de un delito, la autoridad podrá dar vista al Ministerio Público para la investigación y sanción penal correspondiente.

Antes de imponer una sanción mayor, la autoridad debe comunicar el presunto incumplimiento al responsable y otorgar el derecho de declarar y defenderse.

Se considera agravante la reincidencia, el número de animales afectados, el tipo de daño ocasionado, y la resistencia a las medidas dictadas por la autoridad.

En caso de que el responsable colabore y corrija las irregularidades en menor tiempo, la autoridad puede reducir la sanción.