Revelan imágenes de las armas usadas por el hombre que realizó balacera en Teotihuacán

(X/@Diario_D21)

Luego de la balacera realizada en Teotihuacán, Estado de México, que dejó dos personas muertas, fueron reveladas imágenes de las armas usadas por el atacante, esté último quien también también murió en el sitio.

Si bien hasta el momento el agresor no ha sido identificado, en redes sociales fueron compartidas imágenes de las armas usadas en la agresión.

Asimismo, la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez, aseguró que ya se atiende a las personas lesionadas.

“Se brinda la atención a las personas que resultaron afectadas y se mantendrá la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad estatal”, es parte del mensaje de la mandataria.

(X/@Gposiadeoficial)

En el material compartido a través de redes sociales puede verse un revólver, así como un cuchillo del color negro y una bolsa con lo que parecen ser diversas balas.

Sujeto logró herir a cuatro personas con su arma

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja delegación Teotihuacán para atender a las personas lesionadas.

Por su parte el IMSS-Bienestar informó que todas las personas afectadas son atendidas en el Hospital General de Axapusco.

De ellas, cuatro tienen lesiones por arma de fuego, una presentó una fractura, otra más es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...