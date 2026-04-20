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¿Nodal y Ángela Aguilar se divorcian? Pepe Aguilar es cuestionado y su respuesta aumenta sospechas

En medio del revuelo mediático, Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, también fue cuestionado por la prensa

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¿Nodal y Ángela Aguilar se divorcian? Pepe Aguilar es cuestionado y su respuesta aumenta sospechas (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)
¿Nodal y Ángela Aguilar se divorcian? Pepe Aguilar es cuestionado y su respuesta aumenta sospechas (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

La versión de una separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal circula desde este lunes 20 de abril, luego de que el conductor Gustavo Adolfo Infante asegurara en Sale el Sol que el cantante ya abandonó el hogar que compartía con la hija de Pepe Aguilar.

Frente a los rumores, el intérprete fue cuestionado en entrevista para el programa Ventaneando, donde evitó confirmar o desmentir la ruptura.

Pepe Aguilar evita responder sobre la vida privada de su hija

En entrevista exclusiva para Ventaneando, reporteros abordaron a Pepe Aguilar sobre la supuesta cancelación de la boda entre su hija y el intérprete de regional mexicano. Aguilar respondió: 

“Mira, yo no soy el vocero de Ángela. Pregúntale a Ángela”, y soltó una risa, dejando clara su postura de no entrar en detalles sobre la vida personal de Ángela Aguilar.

Minutos después, ante la insistencia de los medios, el cantante reiteró: “Te acabo de preguntar, acabo de contestar”. Aprovechó el espacio para enviar un saludo a Pati Chapoy, titular del programa de espectáculos.

Pepe Aguilar evita responder sobre la vida privada de su hija (Redes sociales/CUARTOSCURO)
Pepe Aguilar evita responder sobre la vida privada de su hija (Redes sociales/CUARTOSCURO)

Leonardo Aguilar habla tras cantar el himno nacional

En medio del revuelo mediático, Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, también fue cuestionado por la prensa. Recién había interpretado el himno nacional en un evento y aseguró:

 “Muy bien, padrísimo. Canté muy bien. No me escuchaba, pero saqué con el callo que traigo. Ya, muchas gracias”. El joven cantante evitó pronunciarse sobre la situación de su hermana y Nodal.

Nodal habría dejado la casa que compartía con Ángela

Durante la emisión matutina, Gustavo Adolfo Infante afirmó que, según una fuente cercana, “ya están separados, por lo menos en estos días”.

El periodista sostuvo: “Que se salió, se salió de la casa Christian Nodal”, lo que encendió alertas entre seguidores de ambos músicos y en la industria del espectáculo.

El detonante de la crisis sería el video “Un Vals”, donde una modelo aparece con un estilo similar al de Cazzu, expareja de Nodal. Para Infante, ese episodio fue decisivo: “Yo creo que fue exactamente la gota que derrama el vaso”, dijo al aire en Sale el Sol. Tanto Ana María Alvarado como Joanna Vega-Biestro, colaboradoras del programa, coincidieron en que la relación enfrenta problemas constantes desde su inicio.

Ángela Aguilar y Christian Nodal atraviesan una fuerte crisis matrimonial. (Infobae)
Ángela Aguilar y Christian Nodal atraviesan una fuerte crisis matrimonial. (Infobae)

La familia y el entorno, en el centro de la polémica

Durante la conversación en Sale el SolInfante criticó el papel que juega la familia en la relación: “Ya pareciese que Pepe Aguilar duerme en medio de ellos”, comentó sobre la constante cercanía del padre de Ángela. También cuestionó la dinámica profesional de Nodal y sugirió que ambos deberían tomar decisiones independientes: “Por salud de él y de su matrimonio debería de apartarse de los papás”, puntualizó el conductor.

Joanna Vega-Biestro añadió que la pareja ha enfrentado “demasiados golpes” y que la estabilidad emocional de Nodal es un tema pendiente, según su perspectiva. Las tensiones familiares y profesionales se perfilan como otro de los factores en la crisis.

Los representantes guardan silencio ante los rumores

Hasta el momento, ni Nodal ni Ángela Aguilar han confirmado la ruptura. Flor Rubio, conductora de Venga la Alegría, dijo que se comunicó con los representantes de ambos músicos para conocer su versión, pero encontró una postura hermética. La periodista señaló que el silencio solo abona a la especulación y mantiene viva la conversación en redes sociales y medios.

Mientras tanto, la presunta salida de Christian Nodal del hogar que compartía con Ángela Aguilar se perfila como la señal más clara de una posible ruptura, aunque la versión no ha sido confirmada por sus protagonistas.

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