Lucero en el Auditorio Nacional 2026: fecha, preventa y todo lo que tienes que saber

Lucero anuncia una segunda fecha en el Auditorio Nacional tras agotar boletos en su primer show celebrando 46 años de carrera. - (Lucero / Facebook)

El 27 de marzo, el Auditorio Nacional fue testigo de un lleno total cuando Lucero subió al escenario para festejar sus 46 años de carrera. El éxito abrumador de esa noche impulsó la apertura de una nueva función, programada para el 24 de septiembre en el mismo recinto de la Ciudad de México.

Los boletos estarán disponibles en Ticketmaster con preventa para tarjetas HSBC el 27 y 28 de abril, ambas con planes de pago a meses sin intereses.

Durante el primer concierto, la artista ofreció un repaso por las distintas etapas de su trayectoria, reuniendo a seguidores de todas las edades que corearon cada tema y ovacionaron sus interpretaciones. La respuesta del público confirmó la vigencia de su propuesta y motivó la decisión de sumar una fecha más a la celebración.

El anuncio de “Siempre Contigo, 46 años de carrera” consolida el vínculo de Lucero con su audiencia, que ha acompañado su evolución desde la infancia hasta su madurez artística. En cada presentación, la cantante demuestra una capacidad única para reinventarse y conectar con nuevas generaciones, sin perder la esencia que la distingue.

Dos conciertos, un mismo festejo

La función del 24 de septiembre permitirá que más admiradores vivan el espectáculo “Siempre Contigo, 46 años de carrera” en la Ciudad de México. - (Ocesa)

La nueva cita en septiembre permitirá que más admiradores vivan la experiencia de un espectáculo diseñado para recorrer los momentos más significativos de la vida artística de Lucero. El Auditorio Nacional, símbolo de la música en México, será nuevamente el escenario donde la emoción y la nostalgia se den cita.

La preventa exclusiva y los planes de pago reflejan la expectativa generada en torno a este evento, que promete reunir a miles de personas bajo un mismo techo para rendir homenaje a una de las voces más queridas del país.

Sobre el escenario, Lucero conjuga talento, presencia y una entrega total, elementos que la han mantenido vigente en la industria durante más de cuatro décadas.

Trayectoria sin pausa

El éxito del primer concierto de Lucero, con lleno total, motivó la apertura de una nueva fecha para su celebración artística. - (Ocesa: José Jorge Carreón)

Desde sus primeros pasos, la intérprete ha cruzado con éxito las fronteras de la música y la actuación, consolidando una carrera que destaca por la disciplina y la pasión.

La conexión con el público ha sido la constante que acompaña cada etapa de su historia, renovando la admiración y el cariño de quienes la siguen.

El anuncio de esta nueva fecha confirma que la celebración está lejos de terminar. La artista continúa sumando páginas a su legado, mientras prepara un reencuentro inolvidable con quienes han hecho posible su permanencia en el escenario.