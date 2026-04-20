Precio del dólar hoy en México: Peso mexicano cotiza ligeramente al alza tras cierre de cotización de este 20 de abril

Este es el precio del dólar estadounidense en México, al cierre de la cotización de tipo de cambio del lunes 20 de abril de 2026. (Cuartoscuro)

Este lunes, el tipo de cambio USD/MXN muestra una tendencia al alza, impulsado por la mayor demanda de dólares como refugio ante la reactivación de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Al cierre de la cotización del 20 de abril, el dólar estadounidense se negoció a 17,30 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,17% frente a los 17,33 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,21%; pero desde hace un año acumula aún una bajada del 10,67%.

Con respecto a días pasados, puso fin a tres sesiones consecutivas con tendencia positiva. En los pasados siete días la volatilidad fue manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, de modo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estos días.

De acuerdo con el reporte de divisas publicado por Grupo Financiero Monex, el índice DXY del dólar subió a un máximo semanal de 98,39 puntos después de que una embarcación estadounidense disparó contra un buque de carga proveniente de Irán en el estrecho de Ormuz, cuando este intentó cruzar el bloqueo que Donald Trump había impuesto la semana previa.

Tras la reactivación de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, la reacción de Teherán consistió en cerrar nuevamente el tráfico marítimo, lo que provocó un aumento en los precios de los productos energéticos y restauró la prima de riesgo en los mercados globales.

En consecuencia, la curva de rendimientos del Tesoro experimentó un aumento general, con variaciones más pronunciadas en los tramos cortos; el bono a 10 años rondó el 4,25%.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional. Este video explica cómo sus variaciones de precio afectan las importaciones, el poder adquisitivo de las familias y la economía en general.

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

El peso mexicano, una de las monedas más cotizadas del mercado cambiario

El peso fue la primer moneda oficial en utilizar el signo $ en el mercado. (REUTERS/Edgard Garrido)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.