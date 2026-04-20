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Clima en CDMX hoy domingo 19 de abril: activan alerta amarilla por fuertes lluvias en estas alcaldías

Autoridades de Protección Civil pidieron a la población extremar precauciones ante las condiciones climáticas para la noche

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Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas
Clima en CDMX hoy domingo 19 de abril: activan alerta amarilla por fuertes lluvias en estas alcaldías (Cuartoscuro)

La Ciudad de México experimentará este domingo 19 de abril un ambiente inestable, de acuerdo con el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La capital presentará intervalos de chubascos a lo largo del día, acompañados de cielo medio nublado a nublado.

Las precipitaciones se esperan de forma intermitente, concentrándose principalmente entre la tarde y la noche, lo que generará condiciones favorables para encharcamientos y posibles afectaciones viales.

Previamente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil explicó que se previó un ambiente caluroso, cielo mayormente nublado y condiciones para lluvias con intervalos de chubascos, que podrían estar acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo. Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.

Activan alerta amarilla por lluvias en alcaldías de la CDMX

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este martes 17 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por la prevista intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo durante la tarde y noche del domingo 19 de abril de 2026 en las siguientes demarcaciones:

  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco

La dependencia advirtió: “Se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo para la tarde y noche”. La dependencia recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas u objetos y reducción de visibilidad en vías de tránsito.

Prevén fuertes rachas de viento en CDMX

El pronóstico advierte la presencia de vientos con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora. Este fenómeno contribuirá a incrementar la sensación de frescura en la región. El escenario meteorológico está determinado por la influencia de una masa de aire polar asociada al frente frío número 45, responsable de un ligero descenso de la temperatura en el centro del país.

(X/ @SGIRPC_CDMX)
(X/ @SGIRPC_CDMX)

Las condiciones previstas incidirán en temperaturas más frescas durante las mañanas y noches, aunque sin registrar valores extremos. El SMN señala que este descenso térmico será perceptible en comparación con días anteriores, manteniéndose dentro de parámetros habituales para la temporada.

Recomendaciones y medidas preventivas por pronóstico de lluvias

En su mensaje, la Secretaría recordó la importancia de tomar acciones preventivas para minimizar riesgos: evitar transitar por zonas inundadas, retirar basura de coladeras y permanecer resguardado durante la tormenta.

El aviso forma parte del protocolo habitual de la SGIRPC ante la probabilidad de fenómenos meteorológicos que puedan afectar la seguridad de los habitantes de la capital. La alerta permanecerá vigente hasta nuevo aviso, dependiendo de la evolución de las condiciones meteorológicas.

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