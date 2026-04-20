Sandra Echeverría reacciona a detención de Nazaret ‘N’, empresaria de MetaXChange que la engañó con estafa piramidal

Echeverria fue una de las voces que sacó a la luz el fraude de Metaxchange Capital, que afectó a más de mil quinientas personas y sumó una pérdida millonaria por promesas de inversión. (EFE)

La reacción de Sandra Echeverría tras la detención de Nazaret ‘N’, empresaria que presuntamente orquestó una estafa tipo piramidal, ha puesto sobre la mesa el impacto real que estos fraudes generan incluso entre figuras públicas.

Identificada como una de las principales víctimas, la actriz asegura que perdió gran parte de su patrimonio tras invertir en la empresa MetaXchange.

Sandra Echeverría expresó alivio y agradecimiento hacia quienes investigaron el caso y permitieron la captura de la empresaria, a quien señala por encabezar un fraude que dejó a cientos de personas sin su dinero.

Enfatizó que son más de mil afectados y convocó a quienes han sido defraudados a presentar sus denuncias para que la justicia avance contra este tipo de delitos.

El operativo realizado en Polanco culminó con el arresto de la principal responsable del esquema, Nazaret Rodríguez, que afectó a más de mil quinientas personas. (Captura de pantalla)

Detención de Nazaret ‘N’ por fraude piramidal

Nazaret ‘N’, identificada como dirigente de MetaXchange Capital, fue arrestada en la colonia Polanco como parte de un operativo derivado de meses de investigación ministerial y rastreo financiero. La aprehensión, ejecutada por la Policía de Investigación, da paso a la etapa judicial de un caso que ha sacudido al sector financiero capitalino.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la orden de aprehensión fue cumplida tras diversas denuncias ciudadanas. Este hecho marca uno de los golpes más relevantes contra delitos financieros que han afectado a numerosos inversionistas en la capital.

MetaXchange Capital, foco de la investigación, captó recursos de inversionistas con la promesa de rendimientos mucho más altos de lo habitual, respaldando su oferta en contratos y oficinas físicas. Sin embargo, cuando el flujo de dinero no pudo sostenerse, los pagos se interrumpieron, dejando a más de mil 500 personas en situación de pérdida patrimonial.

La actriz dijo conocer más de mil casos similares al suyo

Sandra Echeverría, víctima del empresario detenido

Sandra Echeverría, reconocida actriz mexicana, denunció desde febrero de este 2026 haber sido víctima de este esquema, al invertir prácticamente todo su patrimonio atraída por las supuestas ganancias de Meta Exchange.

La interrupción de pagos durante 18 meses la dejó en situación vulnerable, una realidad que asegura viven cientos de personas más.

La actriz destacó que el número de denuncias sigue creciendo, superando ya las 200 presentadas de manera formal ante diferentes instancias. Echeverría dio las gracias de forma pública a servidores públicos y particulares que siguieron el caso, reconociendo la labor de la fiscalía y los equipos a cargo de la investigación.

“Hoy ha sido un día súper importante para nosotros. Llevamos varios meses trabajando en este caso. Prometía pagar rendimientos más altos que cualquier banco y ha engañado a más de mil clientes, recibiendo más de 2 mil millones de pesos, y evadiendo las regulaciones de las autoridades mexicanas”, dijo la actriz en su cuenta de Instagram.

Sandra Echeverría durante su concierto en el primer día del festival Arre en la Ciudad de México el sábado 9 de septiembre de 2023. (Foto AP/Fernando Llano)

“Hay tanta gente a la que quiero agradecer profundamente. Antes que nada Gracias a la Maestra Bertha Alcalde Luján por liderar y apoyar tanto en el caso de MetaXchange. Quiero agradecer a Jorge Emilio Iruegas coordinador de investigacion estratégica por darnos tanto seguimiento día a día. Gracias al ministerio público que hizo un trabajo de investigación impresionante".

En su mensaje, la artista subrayó la importancia de visibilizar el caso y de que las víctimas no se queden en silencio, pues la detención del empresario representa solo un paso dentro del proceso de reparación y búsqueda de justicia para quienes confiaron en el sistema ofrecido.

Repercusiones del caso y posibles afectados

La Fiscalía estima que el monto defraudado por el esquema de MetaXchange Capital supera los 2 mil millones de pesos, mientras que las indagatorias reconocen un daño estimado mayor a 150 millones de pesos. El número de afectados podría aumentar a medida que avanzan las investigaciones y se presentan más denuncias.

Los procedimientos legales permitieron ubicar y capturar a Nazaret, identificada como el eje del caso que derivó en la afectación patrimonial de cientos de personas. (Fotos: Redes)

Entre los actores clave en la investigación y respuesta institucional, destacan:

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

La Policía de Investigación

El ministerio público a cargo del caso

Otros funcionarios del sistema de justicia capitalino

La exposición del fraude ha llevado a numerosos inversionistas a cuestionar los riesgos en esquemas no regulados y buscar orientación legal, ante la ausencia de respuesta pública por parte de MetaXchange desde la detención de su representante.