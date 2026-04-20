¿Hay clases el lunes 20 de abril? esto señala el calendario de la SEP

(X/SEPmx)

Este lunes 20 de abril sí hay clases en las escuelas de educación básica, según el calendario de laSecretaría de Educación Pública.

La dependencia federal no contempla suspensión de actividades.

El calendario de la SEP establece que la próxima suspensión oficial ocurre el viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo.

Las autoridades educativas confirman que las labores escolares continúan con normalidad este 20 de abril.

En el ciclo escolar vigente, la SEP mantiene vigentes los Consejos Técnicos Escolares el último viernes de cada mes.

El próximo corresponde al viernes 24 de abril, cuando sí se suspenden las clases para los estudiantes.

La SEP precisa que las vacaciones de Semana Santa concluyeron el viernes 10 de abril.

El siguiente periodo vacacional inicia hasta el mes de julio, con el cierre del ciclo escolar.

Aguascalientes no tendrá clases

A partir del lunes 20 de abril, Aguascalientes se convierte en la única entidad de México donde más de 11 días continuos sin clases afectarán a los estudiantes de nivel básico, tanto de escuelas públicas como privadas.

Esta medida no se replica en ninguna otra parte del país.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que se trata de una suspensión extraordinaria, vigente exclusivamente para preescolar, primaria y secundaria en ese estado.

El periodo de descanso se extiende hasta el 4 de mayo, y las actividades escolares se reanudarán el martes 5.

En el resto del país, el calendario escolar sigue su curso habitual, sin interrupciones adicionales previstas para abril.

La razón detrás de esta pausa se encuentra en una decisión de las autoridades estatales, quienes reprogramaron las vacaciones de Semana Santa para hacerlas coincidir con la Feria Nacional de San Marcos 2026.

Esta festividad es uno de los eventos centrales de la región y, por ello, el calendario educativo se ajustó de manera local.

En el caso de Aguascalientes, los estudiantes terminaron clases el viernes 17 de abril. El nuevo periodo vacacional, que supera la duración habitual de Semana Santa, representa el descanso más largo del ciclo escolar 2025-2026 para la entidad.

En síntesis, la suspensión de clases a partir del 20 de abril solo afecta a los estudiantes de nivel básico en Aguascalientes, debido a una modificación del calendario escolar estatal para ajustarse a la Feria Nacional de San Marcos. Las clases se reanudarán el 5 de mayo y, en el resto de México, el ciclo escolar no presenta cambios para este mes.

La SEP reiteró que la suspensión no es de carácter nacional. El calendario regular sigue vigente en la mayoría de los estados y solo en Aguascalientes se autorizó este ajuste. El organismo aclaró que los cambios regionales son válidos siempre que se respeten los días efectivos de clase estipulados para el ciclo.