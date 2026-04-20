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Carlos Gatica interpreta a un periodista aliado de los villanos en “Mi Rival”, el nuevo melodrama de Televisa en horario estelar

El actor compartió con Infobae México cómo el personaje de Arnaldo Luna lo obligó a reconectar con su visión del periodismo, en la producción encabezada por Sebastián Rulli y Alejandra Barros

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Primer plano de Carlos Gatica con una imagen incrustada donde se le ve como periodista al aire libre, sosteniendo un micrófono frente a una camioneta
Carlos Gatica, quien da vida a Arnaldo Luna en la telenovela "Mi Rival" de TelevisaUnivision, habla de su personaje como periodista- (Cortesía)

Carlos Gatica da vida a Arnaldo Luna, periodista que inicia como instrumento de los villanos en la telenovela “Mi Rival”, producción de TelevisaUnivision que llega a la pantalla chica el próximo 20 de abril por el canal Las Estrellas en horario estelar.

En entrevista con Infobae México, el actor afirmó que el personaje representó un reto diferente a sus trabajos anteriores, pues su desarrollo dentro de la historia le permitió reconectar con su propia visión del periodismo.

“Mi personaje es un periodista que llega a ser aliado de los villanos, pero que tiene una reconversión muy bonita. Conoce a alguien que le recuerda por qué se dedicó al periodismo y lo que le gustaba hacer. Diría que regresa a las bases”, explicó.

El rodaje del melodrama se realizó en San Luis Potosí y requirió que el actor permaneciera cuatro meses fuera de la Ciudad de México, lo que significó una experiencia diferente en lo personal y profesional.

Carlos Gatica, vestido de traje, sostiene un micrófono frente a una cámara. Detrás, una camioneta blanca con luces policiales encendidas en una carretera rural
Carlos Gatica interpreta a Arnaldo Luna, un periodista con un rol clave en la nueva telenovela 'Mi Rival' de TelevisaUnivision, que se estrena el 20 de abril por Las Estrellas. (Cortesía)

Carlos Gatica y el proceso de creación de Arnaldo Luna

El intérprete de telenovelas relató que en su integración al proyecto se dio cuando que el elenco ya llevaba varias semanas trabajando: “Me incorporé cuando todos ya traían un ritmo. Eso me costó trabajo, pero me encontré con un grupo de personas increíbles que me lo hicieron fácil”, recordó.

De acuerdo con Gatica, el personaje de Arnaldo Luna se inspiró en periodistas de pueblo, aquellos que relatan desde los chismes locales hasta los acontecimientos más relevantes.

“Me divertí mucho, me recordaba a programas como Primer Impacto. Utilicé muchas referencias así para crear a mi personaje”, explicó. Además, también destacó el respeto que siente por los periodistas en México: “Admiro muchísimo a todos los periodistas. Traté de ver muchas referencias. Sé las dificultades que enfrentan, es un trabajo muy peligroso”.

Respecto a la convivencia con el elenco, integrado por Sebastián Rulli, Alejandra Barros, Ela Velden, Arturo Peniche, Martha Julia, Ana Bertha Espín y Marco Treviño, resalató que fue fundamental para la experiencia.

“Me encontré con un elenco súper unido y aprendí mucho. Había grandes actores, como Juan Carlos Remolina, Mercedes Hernández y Arturo Peniche, con quienes no había trabajado antes”, mencionó.

Dos hombres en trajes oscuros conversan y sonríen al aire libre, con el actor Carlos Gatica riendo a la derecha. Detrás, hay arcos rojos y papel picado
Carlos Gatica, quien interpreta al periodista Arnaldo Luna en la nueva telenovela de TelevisaUnivision "Mi Rival", producción que se estrena en Las Estrellas. (Cortesía)

El rodaje en San Luis y el desafío personal

Sobre las grabaciones fuera de la Ciudad de México, el actor subrayó el impacto de trabajar durante cuatro meses en San Luis Potosí.

“Fue padrísimo. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de grabar allá. Me la paso espectacular. Ya tengo mis lugares favoritos para comer y amo los chocolates de ahí. El balance era la comedera y luego al gym, o al revés”.

Pese a reconocer que alejarse de la familia fue uno de los principales retos, aseguró que fue una experiencia que disfrutó bastante, pues considera que estar fuera de la capital le permitió enfocarse completamente en el proyecto y desconectarse de la rutina habitual.

“Siempre que sales de la ciudad, en lo personal me relajo y trabajar fuera te da la posibilidad de centrarte solo en lo que estás haciendo, sin tanta distracción”, resaltó.

Un hombre sonriente con traje azul mira hacia la izquierda. A su derecha, una persona con cabello rojo y chaqueta acolchada crema con cuello de piel está de espaldas
El actor Carlos Gatica, quien da vida al periodista Arnaldo Luna en la telenovela "Mi Rival". (Cortesía)

Estreno y datos clave de la telenovela “Mi Rival”

  • “Mi Rival” estrena el 20 de abril de 2026 a las 21:30 horas por Las Estrellas, pero está en la plataforma ViX desde el 20 de marzo.
  • La historia está protagonizada por Sebastián Rulli, Alejandra Barros y Ela Velden.
  • La trama gira en torno a la rivalidad amorosa entre madre e hija, Paloma y Bárbara, con celos, traiciones y decisiones irreversibles.
  • Dirige Carmen Armendáriz, quien apuesta por la grabación en exteriores y locaciones en San Luis Potosí.
  • El elenco principal lo completan Arturo Peniche, Martha Julia, Ana Bertha Espín y Marco Treviño.

Carlos Gatica invita a ver la telenovela porque cuenta con una premisa que “es muy buena”. Además, gran parte de las grabaciones fue en exteriores, en “lugares de San Luis Potosí hermosos”.

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