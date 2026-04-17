Así se ven los avances del Metro y Cetram Universidad a menos de dos meses del Mundial 2026

Las obras en la estación Universidad transforman la movilidad al sur de la Ciudad de México, enfrentando retrasos, reubicación de comercios y ajustes en rutas importantes. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

A menos de dos meses del arranque del Mundial 2026, la transformación en el entorno del Cetram Universidad es un hecho palpable para los miles de usuarios que transitan diariamente por esta zona al sur de la Ciudad de México.

El punto, que conecta la UNAM con importantes corredores de movilidad y comercio, está siendo marcado por una remodelación integral que busca responder a las exigencias de un evento internacional, pero también ha generado críticas, incomodidad y escepticismo en la comunidad.

Vallas, rutas alternas y modificaciones urbanas han definido el día a día en el sur de la CDMX por la preparación rumbo al Mundial 2026. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Desde entonces, la presencia de obras, vallas, rutas alternas, reubicación de comercios y cambios en el transporte ha sido constante, y el balance, a semanas de la inauguración del torneo, es de aparentes avances escasos según las molestias acumuladas y las expectativas divididas de los usuarios.

Remodelación y cierres: un proceso prolongado

Los trabajos en la obra se han percibido tanto en la superficie como en las áreas subterráneas y de acceso:

Trabajos previos desde mediados de 2025: levantamiento de materiales, ajustes iniciales y preparación para los cierres oficiales.

El cierre formal de pasillos laterales y rutas alternas alrededor del centro ha cambiado la circulación habitual de los usuarios. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Cierres formales a partir de diciembre de 2025: instalación de vallas, muros de madera y delimitación de áreas, con cierre de pasillos laterales y rutas alternas obligadas.

Personal de seguridad y señalización canalizan el flujo de usuarios, pero las rutas son más largas y confusas.

Obras nocturnas y en fines de semana buscadas para minimizar el impacto.

Afectaciones constantes a la rutina diaria de estudiantes y trabajadores de la zona.

Las obras nocturnas y durante los fines de semana buscan reducir el impacto de la remodelación en las actividades diarias. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Al inicio de cada jornada, la presencia de maquinaria, materiales y rutas alternas se ha vuelto parte del nuevo paisaje cotidiano. Al cierre, la percepción generalizada es de incomodidad y avance lento en todas las terminales.

Obras en el exterior: vialidades y transporte

En la parte exterior del Cetram y la estación Universidad, los cambios se han vuelto tanto de día como de noche:

Reubicación de vialidades y adecuación de carriles para transporte público concesionado.

El reencarpetado de vialidades en el exterior del Cetram y la estación Universidad ha llevado a usuarios a replantear los puntos que concurren. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

El reencarpetado de vialidades en el exterior del Cetram y la estación Universidad ha llevado a usuarios a replantear sus puntos de encuentro. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Instalación de paraderos techados , botes de basura y señalética renovada para orientar a los usuarios.

Iluminación nocturna reforzada para seguridad y tránsito peatonal, incluso en horarios de baja afluencia.

Ajustes constantes en rutas de camiones y combis, con cierres parciales y desvíos.

Los ajustes constantes en rutas de camiones y combis han causado cierres parciales y desvíos, afectando los recorridos habituales de los pasajeros. (Foto: Raúl A González/Infobae México)

El flujo de pasajeros se mantiene, pero la movilidad es más lenta y los recorridos menos directos, según los comentarios recabados.

Obras en el interior: pasillos, escaleras y accesibilidad

Dentro de la estación Universidad, la modernización es visible en cada rincón:

Muros temporales y anuncios de “Cerrado temporalmente” delimitan áreas en remodelación y obligan a tomar rutas alternas.

Personal de seguridad y limpieza en áreas críticas para mantener la estación funcional.

Las largas filas y los mayores tiempos de espera en horas pico reflejan el impacto de las obras en los flujos de acceso de la estación. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Filas largas y mayor tiempo de espera en horas pico debido a la reducción de espacios de acceso.

El balance diario es de una operación que nunca se detiene, pero que se vuelve más lenta y caótica en los momentos de mayor demanda.

Impacto en comerciantes y transportistas

La remodelación ha tenido efectos directos en la economía local y el transporte tradicional:

Reubicación de más de 160 comerciantes, con reducción de espacios y costos de hasta 25 mil pesos por nuevos puestos.

Más de 160 comerciantes fueron reubicados tras la remodelación, enfrentando espacios reducidos y mayores costos en sus nuevos puestos. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Caída de ventas de hasta 50% para los comerciantes desde el inicio de las obras.

Comercio tolerado, pero con nuevas reglas y menos espacio disponible.

Desaparición de rutas de combis tradicionales y entrada de concesionarios formales con el Trolebús.

Las ventas de los comerciantes locales habrían caído hasta un 50% desde el inicio de las obras de remodelación. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Así, la jornada para estos sectores inicia con incertidumbre y termina con preocupación por el futuro de sus ingresos y la posibilidad de adaptarse a un nuevo esquema de movilidad.

Integración multimodal y expectativas rumbo al Mundial 2026

Las autoridades han destacado que uno de los objetivos finales es convertir el Cetram Universidad en un nodo de movilidad del sur de la ciudad:

Preparación del espacio para la llegada de la Línea 4 del Cablebús y la Línea 14 del Trolebús.

Murales alusivos al Mundial y elementos culturales refuerzan el ambiente en la terminal durante las obras. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Reordenamiento de rutas, rehabilitación de andenes y mejora de accesos peatonales.

Murales alusivos al futbol y a la Copa Mundial, así como elementos culturales permanecen visibles.

Las autoridades enfrentan el reto de terminar a tiempo todas las remodelaciones anticipadas en el Cetram Universidad para recibir la alta afluencia que conllevará el Mundial 2026. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

De esta manera, el día a día ha dejado claro que la expectativa de una obra terminada antes del Mundial aún genera dudas entre usuarios y comerciantes. Mientras tanto, las autoridades preservan el reto de concluir a tiempo buscando atender la afluencia extraordinaria esperada por la máxima fiesta del futbol y consolidar a la terminal como ejemplo de modernidad.