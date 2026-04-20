México

Así funciona la Línea 2 del Mexibús tras incendio en la autopista Siervo de la Nación

Autoridades determinaron que el viaducto elevado presentó afectaciones estructurales, por lo que no estará operando hasta nuevo aviso

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Línea 2A del Mexibús modifica su horario por el incendio en la autopista Siervo de la Nación en Ecatepec (X/ @HalconOnce// @Web_PTU)
Línea 2A del Mexibús modifica su horario por el incendio en la autopista Siervo de la Nación en Ecatepec (X/ @HalconOnce// @Web_PTU)

Luego del incendio que se registró la noche del viernes 17 de abril y madrugada del sábado 18 de abril en la autopista Siervo de la Nación en Ecatepec, Estado de México, elementos de Protección Civil cerraron la vialidad, esto obligó a modificar la operación de la Línea 2 A del Mexibús, la cual va de Las Américas a Río de los Remedios.

Miles de usuarios en el Estado de México tendrán que planificar sus viajes por los cambios en el trayecto del Mexibús, estos ajustes permanecerán hasta nuevo aviso o hasta que las autoridades de la Secretaría de Movilidad del Edomex (Semov Edomex) actualicen la información.

La Línea 2 A del Mexibús funciona en modo provisional luego del incendio que dañó gravemente el viaducto elevado de la autopista Siervo de la Nación, particularmente en la zona de El Salado Xalostoc. Como consecuencia, el servicio habitual será suspendido en ese tramo clave.

Incendio en la Autopista Siervo de la Nación por recicladora clandestina (FB)
Incendio en la Autopista Siervo de la Nación por recicladora clandestina (FB)

Así funciona la Línea 2A del Mexibús tras el incendio en la autopista Siervo de la Nación

Con la autopista urbana Siervo de la Nación cerrada, el Mexibús ha implementado un servicio provisional sobre Circuito Exterior Mexiquense. El tránsito de la ruta exprés eléctrica se conserva entre las estaciones Las Américas y Río de los Remedios.

De acuerdo con las autoridades, se realizarán los transbordos en puntos señalados, se permitirá a los usuarios continuar su recorrido a pesar de la contingencia estructural, así lo informaron en redes sociales:

“La línea 2A del Mexibús operará sobre el Circuito Exterior Mexiquense. Todas las estaciones ofrecerán su servicio habitual”, publicó el Mexibús.

La operadora del sistema recomienda a los pasajeros mantenerse atentos a anuncios en las redes oficiales y recordar que las paradas podrían modificarse dependiendo del avance en las labores de remoción y rehabilitación. Aunque las terminales principales siguen habilitadas, pueden suspenderse algunas paradas para dar prioridad a la seguridad, así que es indispensable planear el viaje con antelación.

Gráfico informativo del estado de servicio de la Línea 2A del Mexibús
La Línea 2A del Mexibús anuncia ajustes en su servicio, incluyendo la operación de León de los Aldama solo en dirección Las Américas, debido a un incendio en la autopista. (X/ @Web_PTU)

Duración del servicio provisional y recomendaciones a usuarios

No existe todavía una fecha determinada para la reapertura de la autopista ni para la normalización de la Línea 2 A del Mexibús. La prestación temporal se mantendrá por tiempo indefinido, condicionada por los trabajos de remoción de escombros y la realización de peritajes técnicos en el viaducto elevado afectado por el fuego.

Durante este periodo de ajuste, el Mexibús sugiere a los usuarios tomar en cuenta:

  • Programar su viaje con anticipación, considerando trayectos más largos o congestiones inesperadas.
  • Consultar frecuentemente los canales oficiales del Mexibús para actualizaciones sobre la evolución del servicio.
  • Explorar rutas alternativas si el cierre de la autopista impacta su destino habitual.

El sistema advierte que los tiempos de traslado podrían aumentar significativamente respecto de la operación habitual; por ello, es importante extremar precauciones mientras permanezca el esquema de transporte provisional.

Gráfico del Mexibús Línea 2A mostrando un tramo afectado entre Las Américas y Río de los Remedios, con desvío por el Circuito Exterior Mexiquense
El Mexibús Línea 2A anuncia modificaciones en su ruta entre Las Américas y Río de los Remedios, desviando el servicio provisionalmente por el Circuito Exterior Mexiquense. (X/ @Web_PTU)

Importancia del Mexibús y la autopista Siervo de la Nación en la movilidad

La autopista Siervo de la Nación es una arteria fundamental que conecta Ecatepec con la capital, y su cierre total representa una afectación directa al flujo vehicular y al transporte público local. El Mexibús, como sistema de transporte masivo urbano, resulta indispensable para miles de habitantes de esta zona del Estado de México, pues enlaza zonas residenciales y corredores laborales.

Mientras no concluyan las tareas de limpieza y arreglo estructural en la autopista Siervo de la Nación, el Mexibús mantendrá el servicio en modalidad provisional, garantizando la movilidad con medidas de seguridad reforzadas hasta nuevo aviso.

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