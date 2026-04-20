Jóvenes Escribiendo el Futuro: qué beneficiarios cobran el pago doble de más de 11 mil pesos este 20 de abril

Durante el ciclo escolar actual, los beneficiarios reciben un apoyo de 5,800 pesos de manera bimestral(X@apoyosbienestar)

Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa social impulsado por el gobierno de México y dirigido a estudiantes de nivel licenciatura que estén inscritos en instituciones públicas clasificadas como “prioritarias” dentro del país.

Durante el ciclo escolar actual, los beneficiarios reciben un apoyo de 5,800 pesos de manera bimestral, cubriendo así los 10 meses que conforman el periodo lectivo, mientras que julio y agosto no están contemplados por corresponder al receso vacacional.

El propósito principal de esta beca es prevenir el abandono escolar y ofrecer un respaldo económico que permita a los jóvenes continuar sus estudios y alcanzar la titulación.

Jóvenes Escribiendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros el 1 de octubre (Gobierno de México)

¿Qué beneficiarios cobran la beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro este lunes 20 de abril?

Los pagos del programa comenzaron a distribuirse desde el pasado 13 de abril de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Así que tomando en cuenta el calendario oficial, los beneficiarios que recibirán el pago de la beca este lunes 20 de abril son aquellos cuyo primer apellido inicie con M.

Lunes 13 de abril: A, B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan de forma escalonada y dependen de la inicial del apellido del beneficiario. (X/ @avisosbienestar)

Formas de saber si ya me llegó el depósito

Existen diferentes opciones para saber si se ha recibido el pago de abril del programa, como el uso del Buscador de Estatus, la aplicación del Banco Bienestar o la consulta directa en los cajeros automáticos de la misma institución.

En el caso del Buscador de Estatus, basta con ingresar a la página buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ y tener a mano la CURP. Por vía telefónica, se puede marcar al 800 900 2000 e introducir los 16 dígitos de la tarjeta. Otra alternativa es descargar la app del Banco Bienestar y revisar el saldo.

Para cualquier inquietud o trámite, se recomienda informarse únicamente a través de los medios oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) o comunicarse con Julio León, quien encabeza la coordinación. Además, está disponible el teléfono 55 1162 0300, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00, y sábados de 9:00 a 14:00.

Lanzan aviso para beneficiarios de la Beca Benito Juárez y de Jóvenes Escribiendo el Futuro (Foto: Cuartoscuro)

Impacto social y pagos dobles

Las alumnas y alumnos están recibiendo dos pagos juntos, pues no lograron retirar el depósito anterior realizado en febrero. Este monto cubre tanto el bimestre de enero-febrero como el de marzo-abril.

Por otro lado, más de 40,000 jóvenes participaron en Jóvenes Escribiendo el Futuro entre los beneficiarios de las Becas para el Bienestar hasta finales de 2025. Además, la Beca Rita Cetina benefició a más de ocho millones y la Beca Benito Juárez a cuatro millones de estudiantes. En total, las tres becas principales alcanzaron a 13 millones de jóvenes, con una inversión superior a 128.000 millones de pesos. Estas becas representan un instrumento central para asegurar el acceso a la educación en México en los próximos años.