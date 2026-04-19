México

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios cobrarán el doble pago del lunes 20 al viernes 24 de abril

Los estudiantes recibirán el apoyo económico de 3 mil 800 pesos en su tarjeta del Banco del Bienestar según la inicial de su primer apellido

Guardar
El doble depósito corresponde a los bimestres enero-febrero y marzo-abril y se otorga a más de 4.1 millones de alumnos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El doble depósito corresponde a los bimestres enero-febrero y marzo-abril y se otorga a más de 4.1 millones de alumnos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la semana del 20 al 24 de abril, la Beca Benito Juárez continuará con el doble pago a estudiantes de educación media superior en México, beneficiando a miles de jóvenes que cursan bachillerato y preparatoria en escuelas públicas.

El apoyo entregado corresponde a los bimestres enero-febrero y marzo-abril, sumando un total de 3 mil 800 pesos por estudiante.

La Beca Benito Juárez abrirá un registro en octubre (Foto: Gobierno de México)
El programa busca evitar la deserción escolar por medio del apoyo a las familias en sus gastos diarios. (Foto: Gobierno de México)

El programa busca fortalecer la permanencia escolar y apoyar a las familias en la cobertura de gastos educativos y necesidades básicas durante el ciclo escolar, especialmente en un contexto económico desafiante.

Monto, cobertura y requisitos del pago doble

El depósito acumulado de este mes se entrega de manera única y directa en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada estudiante. Este apoyo representa una ayuda significativa para millones de familias mexicanas.

  • Monto: 3 mil 800 pesos (dos bimestres acumulados en un solo pago)
  • Nivel educativo: media superior (bachillerato y preparatoria públicas)
  • Cobertura: más de 4.1 millones de estudiantes en todo el país
La entrega de tarjetas para la Beca Benito Juárez continúa (X@OctavioAlmada1)
Más de 4.1 millones de jóvenes mexicanos reciben el apoyo bimestral de la Beca Benito Juárez. (X@OctavioAlmada1)

Requisitos para acceder al pago:

  • Inscripción vigente en una escuela pública de nivel medio superior
  • CURP actualizada del estudiante (y tutor, si aplica)
  • Datos de contacto válidos (correo electrónico y número telefónico)
  • Tarjeta activa del Banco del Bienestar para recibir el depósito

De esta manera, el apoyo puede ser utilizado para útiles escolares, libros, alimentación o transporte. Además, el dinero permanece seguro en la tarjeta hasta que el beneficiario decida retirarlo, lo que brinda flexibilidad y seguridad en su manejo.

Calendario por apellido: ¿quiénes cobran entre el 20 y el 24 de abril?

La dispersión del pago se realiza de manera escalonada para evitar aglomeraciones en sucursales. El calendario de entrega está organizado según la letra inicial del primer apellido del beneficiario:

  • Lunes 20 de abril: M
  • Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 22 de abril: R
  • Jueves 23 de abril: S
  • Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z
Beca
La Beca Benito Juárez otorgará un pago doble directo de en la tarjeta delBienestar de 3 mil 800 pesos a estudiantes de bachillerato y preparatoria en la última semana de abril. (Foto: Jovani Pérez)

Así, gracias a este sistema, cada estudiante conoce con precisión el día en que podrá disponer de los recursos, ayudando a reducir filas y esperas innecesarias.

Consulta de estatus y recomendaciones para el cobro

En caso de dudas al realizar el cobro o para confirmar la llegada del pago, lo recomendable es que los beneficiarios se acerquen a los canales oficiales de atención y consulta del programa:

  • Buscador de Estatus: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ usando la CURP
  • App Banco del Bienestar: para consultar saldo y movimientos
  • Línea telefónica: 800 900 2000 o 55 1162 0300
  • Cajeros automáticos del Banco del Bienesta
La entrega escalonada del pago por inicial del apellido previene aglomeraciones y mejora la experiencia de cobro en sucursales del Banco del Bienestar. (Banco del Bienestar)
La entrega escalonada del pago por inicial del apellido previene aglomeraciones y mejora la experiencia de cobro en sucursales del Banco del Bienestar. (Banco del Bienestar)

Estas alternativas brindan seguridad y transparencia, permitiendo a estudiantes y familias verificar la llegada del apoyo en tiempo real y evitar fraudes debido a la difusión de información no oficial.

Temas Relacionados

Beca Benito JuárezBeca Benito Juárez 2026BecaPagoAbrilBecas del BienestarProgramas del BienestarProgramas Socialesmexico-serviciosmexico-noticias

Más Noticias

MetaXchange: ¿Qué otras estafas piramidales han sido descubiertas en México?

La empresa operaba bajo un patrón de esquema Ponzi, captando recursos con la promesa de altos pagos respaldados por contratos y oficinas físicas

MetaXchange: ¿Qué otras estafas piramidales han sido descubiertas en México?

Bebé muere en hospital del IMSS por omisiones médicas y violencia obstétrica; CNDH exige reparación del daño

Se emitió la Recomendación 14/2026 contra el IMSS por violencia obstétrica y omisiones que causaron la muerte de un recién nacido en la CDMX

Bebé muere en hospital del IMSS por omisiones médicas y violencia obstétrica; CNDH exige reparación del daño

Revelan una “guerra interna” en Cruz Azul tras los últimos malos resultados en el Clausura 2026

La nueva ola de presión podría transformar por completo la estructura del club rumbo al próximo torneo

Revelan una “guerra interna” en Cruz Azul tras los últimos malos resultados en el Clausura 2026

Inauguran ciclovía en CDMX, entre protestas, Clara Brugada sostiene: “La calzada de Tlalpan es de todas y todos”

Comerciantes, vecinos y trabajadoras sexuales expresaron inconformidad por la falta de consulta en la planeación de la obra

Inauguran ciclovía en CDMX, entre protestas, Clara Brugada sostiene: “La calzada de Tlalpan es de todas y todos”

Suprema Corte avala cobro por acceso a Revillagigedo, pero solo una mínima parte se reinvierte en su conservación

La mayor parte de los fondos recaudados para Áreas Naturales Protegidas (ANP) termina en oficinas administrativas, dejando recursos limitados para vigilancia y restauración de ecosistemas vulnerables

Suprema Corte avala cobro por acceso a Revillagigedo, pero solo una mínima parte se reinvierte en su conservación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

El Menchito: cuál era el papel del hijo de El Mencho dentro del CJNG antes de ser condenado a cadena perpetua en EEUU

Sentencian a 110 años de prisión a cinco sujetos por secuestro exprés en la México-Querétaro

Quién es Héctor “El Güero” Palma, el narco marcado por la tragedia y la venganza que hoy pide ayuda médica en prisión

Detienen a familiar de “El Abuelo Farías”, líder del Cártel de Tepalcatepec

ENTRETENIMIENTO

Coachella 2026: en qué horarios de México ver a Karol G, Iggy Pop, Foster The People y más este 19 de abril

Coachella 2026: en qué horarios de México ver a Karol G, Iggy Pop, Foster The People y más este 19 de abril

Beatriz Gutiérrez Müller no se perdió a Bocelli: llegó al Zócalo con ganas de cumbia

Mario Bautista responde a Aarón Mercury previo al Supernova Génesis 2026: “Sí, me avergüenzo de mis inicios”

Ana Bárbara habría corrido a sus hijos por Ángel Muñoz; su hermano Pancho destapa la polémica: “Prefirió que regresara el hombre”

De niño estrella a “El Sol de México”: Luis Miguel cumple 56 años y así conquistó el mundo

DEPORTES

Revelan una “guerra interna” en Cruz Azul tras los últimos malos resultados en el Clausura 2026

Revelan una “guerra interna” en Cruz Azul tras los últimos malos resultados en el Clausura 2026

Álbum Mundial 2026: estos han sido los jugadores mexicanos que han estado presentes en la colección PANINI desde Sudáfrica 2010

Esta podría ser la alineación titular de Chivas en liguilla sin seleccionados

Cuándo fue la última vez que México avanzó a la Copa Mundial Femenina

Jaime Munguía y Toro Reséndiz reciben advertencia previo a su combate: “Ese es mi cinturón”