Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios cobrarán el doble pago del lunes 20 al viernes 24 de abril

El doble depósito corresponde a los bimestres enero-febrero y marzo-abril y se otorga a más de 4.1 millones de alumnos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la semana del 20 al 24 de abril, la Beca Benito Juárez continuará con el doble pago a estudiantes de educación media superior en México, beneficiando a miles de jóvenes que cursan bachillerato y preparatoria en escuelas públicas.

El apoyo entregado corresponde a los bimestres enero-febrero y marzo-abril, sumando un total de 3 mil 800 pesos por estudiante.

El programa busca evitar la deserción escolar por medio del apoyo a las familias en sus gastos diarios. (Foto: Gobierno de México)

El programa busca fortalecer la permanencia escolar y apoyar a las familias en la cobertura de gastos educativos y necesidades básicas durante el ciclo escolar, especialmente en un contexto económico desafiante.

Monto, cobertura y requisitos del pago doble

El depósito acumulado de este mes se entrega de manera única y directa en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada estudiante. Este apoyo representa una ayuda significativa para millones de familias mexicanas.

Monto: 3 mil 800 pesos (dos bimestres acumulados en un solo pago)

Nivel educativo: media superior ( bachillerato y preparatoria públicas)

Cobertura: más de 4.1 millones de estudiantes en todo el país

Más de 4.1 millones de jóvenes mexicanos reciben el apoyo bimestral de la Beca Benito Juárez. (X@OctavioAlmada1)

Requisitos para acceder al pago:

Inscripción vigente en una escuela pública de nivel medio superior

CURP actualizada del estudiante (y tutor, si aplica)

Datos de contacto válidos (correo electrónico y número telefónico)

Tarjeta activa del Banco del Bienestar para recibir el depósito

De esta manera, el apoyo puede ser utilizado para útiles escolares, libros, alimentación o transporte. Además, el dinero permanece seguro en la tarjeta hasta que el beneficiario decida retirarlo, lo que brinda flexibilidad y seguridad en su manejo.

Calendario por apellido: ¿quiénes cobran entre el 20 y el 24 de abril?

La dispersión del pago se realiza de manera escalonada para evitar aglomeraciones en sucursales. El calendario de entrega está organizado según la letra inicial del primer apellido del beneficiario:

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

La Beca Benito Juárez otorgará un pago doble directo de en la tarjeta delBienestar de 3 mil 800 pesos a estudiantes de bachillerato y preparatoria en la última semana de abril. (Foto: Jovani Pérez)

Así, gracias a este sistema, cada estudiante conoce con precisión el día en que podrá disponer de los recursos, ayudando a reducir filas y esperas innecesarias.

Consulta de estatus y recomendaciones para el cobro

En caso de dudas al realizar el cobro o para confirmar la llegada del pago, lo recomendable es que los beneficiarios se acerquen a los canales oficiales de atención y consulta del programa:

Buscador de Estatus: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ usando la CURP

App Banco del Bienestar: para consultar saldo y movimientos

Línea telefónica: 800 900 2000 o 55 1162 0300

Cajeros automáticos del Banco del Bienesta

La entrega escalonada del pago por inicial del apellido previene aglomeraciones y mejora la experiencia de cobro en sucursales del Banco del Bienestar. (Banco del Bienestar)

Estas alternativas brindan seguridad y transparencia, permitiendo a estudiantes y familias verificar la llegada del apoyo en tiempo real y evitar fraudes debido a la difusión de información no oficial.