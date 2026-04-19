Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios cobrarán el doble pago del lunes 20 al viernes 24 de abril

Durante la semana del 20 al 24 de abril, la Beca Benito Juárez continuará con el doble pago a estudiantes de educación media superior en México, beneficiando a miles de jóvenes que cursan bachillerato y preparatoria en escuelas públicas.
El apoyo entregado corresponde a los bimestres enero-febrero y marzo-abril, sumando un total de 3 mil 800 pesos por estudiante.
El programa busca fortalecer la permanencia escolar y apoyar a las familias en la cobertura de gastos educativos y necesidades básicas durante el ciclo escolar, especialmente en un contexto económico desafiante.
Monto, cobertura y requisitos del pago doble
El depósito acumulado de este mes se entrega de manera única y directa en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada estudiante. Este apoyo representa una ayuda significativa para millones de familias mexicanas.
- Monto: 3 mil 800 pesos (dos bimestres acumulados en un solo pago)
- Nivel educativo: media superior (bachillerato y preparatoria públicas)
- Cobertura: más de 4.1 millones de estudiantes en todo el país
Requisitos para acceder al pago:
- Inscripción vigente en una escuela pública de nivel medio superior
- CURP actualizada del estudiante (y tutor, si aplica)
- Datos de contacto válidos (correo electrónico y número telefónico)
- Tarjeta activa del Banco del Bienestar para recibir el depósito
De esta manera, el apoyo puede ser utilizado para útiles escolares, libros, alimentación o transporte. Además, el dinero permanece seguro en la tarjeta hasta que el beneficiario decida retirarlo, lo que brinda flexibilidad y seguridad en su manejo.
Calendario por apellido: ¿quiénes cobran entre el 20 y el 24 de abril?
La dispersión del pago se realiza de manera escalonada para evitar aglomeraciones en sucursales. El calendario de entrega está organizado según la letra inicial del primer apellido del beneficiario:
- Lunes 20 de abril: M
- Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q
- Miércoles 22 de abril: R
- Jueves 23 de abril: S
- Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z
Así, gracias a este sistema, cada estudiante conoce con precisión el día en que podrá disponer de los recursos, ayudando a reducir filas y esperas innecesarias.
Consulta de estatus y recomendaciones para el cobro
En caso de dudas al realizar el cobro o para confirmar la llegada del pago, lo recomendable es que los beneficiarios se acerquen a los canales oficiales de atención y consulta del programa:
- Buscador de Estatus: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ usando la CURP
- App Banco del Bienestar: para consultar saldo y movimientos
- Línea telefónica: 800 900 2000 o 55 1162 0300
- Cajeros automáticos del Banco del Bienesta
Estas alternativas brindan seguridad y transparencia, permitiendo a estudiantes y familias verificar la llegada del apoyo en tiempo real y evitar fraudes debido a la difusión de información no oficial.