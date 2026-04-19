¡OFICIAL! Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli por el título del CMB, confirma Mauricio Sulaimán

Canelo Álvarez volverá a pelar el 12 de septiembre y lo hará por un campeonato mundial (X@Canelo)

¡Es oficial! Saúl Canelo Álvarez peleará el próximo 12 de septiembre contra Christian Mbilli por el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Riad, Arabia Saudita.

Después de meses de incertidumbre, este será el regreso de la figura del boxeo mexicano tras haber perdido sus cuatro títulos (AMB, AMB, OMB y FIB) de los supermedianos el año pasado ante Terence Crawford y ser operado del codo, situación que postergó su actividad boxística.

Canelo Álvarez regresará al ring el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

Sulaimán confirma que Canelo peleará contra Christian Mbilli por el título mundial del CMB

En entrevista con el el Diario de Nueva York, Mauricio Sulaimán reveló que Canelo peleará contra Christian Mbilli en septiembre por el campeonato mundial de Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El dueño del organismo también señaló que luego de ese combate, Álvarez tiene varias opciones como Charlo, Benavidez o el propio Crawford, quien se retiró del boxeo.

“Peleará en septiembre por el título mundial. Después un par de peleas y tiene muchas opciones: Benavidez, Charlo o la revancha con Crawford que se retiró cobardemente, Bivol o Beterbiev” sentenció el dueño del organismo.

Cabe indicar que Mbilli, campeón del CMB en la categoría de las 168 libras, mantiene un récord invicto de 26 victorias, 22 de ellas por nocaut. A sus 30 años, destaca por su potencia y por un planteamiento ofensivo constante, lo que representa un desafío importante para el retorno de Saúl Álvarez al ring.

Christian Mbilli es uno de los posibles rivales de Canelo Álvarez (Instagram: Christian Mbilli)

Canelo entrenando para su pelea de septiembre

Actualmente, el peleador jalisciense se encuentra enfocado en su siguiente combate, tal como lo evidencian los videos y fotografías difundidos en plataformas digitales. En ese contenido, se observa a Álvarez trabajando en el cuadrilátero, acompañado por diferentes compañeros de entrenamiento, con quienes busca perfeccionar su técnica y estrategia para los retos que se avecinan.

En los días recientes, Álvarez intensificó sus entrenamientos y sumó nuevas figuras a su equipo. El púgil Diego “Zorrito” Luna publicó en sus redes sociales imágenes de sesiones de sparring junto al tapatío, reflejando la renovación en el entorno de trabajo del campeón mexicano.

Canelo Álvarez peleará por un campeonato mundial en septiembre (Instagram | zorritolunaa)

Cabe recordar que el año pasado, Saúl “Canelo” Álvarez formalizó un acuerdo con Turki Al-Sheikh para disputar cuatro combates, de los cuales uno ya se realizó en Estados Unidos y los otros tres están previstos en territorio árabe. Con este calendario, la preparación del boxeador de Guadalajara adquiere una nueva dimensión respecto a sus compromisos previos.