México

FGR insiste en deportación de Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte

El fiscal general del estado de Chihuahua afirmó a los medios que la solicitud fue hecha por parte de la institución federal

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Bertha Olga Gómez Fong (Foto: Twitter@RicardoAlemanMx)
Bertha Olga Gómez Fong (Foto: Twitter@RicardoAlemanMx)

Desde el pasado 26 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que presentó una solicitud de deportación ante autoridades de Estados Unidos para que Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte, sea retornada a México. Sin embargo, días después le fue dictada libertad condicional.

Tras los hechos, este 17 de abril el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, confirmó ante medios de comunicación que la FGR presentó el recurso, reafirmando la intención de las autoridades.

Según declaraciones de Jáuregui, al tratarse de un asunto de relaciones internacionales corresponde a ellos gestionar este tipo de trámites ante las autoridades de Estados Unidos y no a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Además, Jáuregui señaló que la FGE Chihuahua ya entregó a las autoridades estadounidenses la información y los recursos judiciales relacionados con las dos órdenes de aprehensión vigentes contra Gómez Fong.

Esto dijo el fiscal general de Chihuahua a medios de comunicación

En respuesta al periodista Manuel Espino, el fiscal de Chihuahua detalló que la acusada se encuentra bajo un proceso migratorio ante un juez de Estados Unidos y que la Fiscalía estatal ya envió al juez toda la información relativa a las dos órdenes de aprehensión pendientes en Chihuahua.

Añadió que el tiempo para una resolución depende del procedimiento que determine el juez migratorio y que, hasta el momento, no se ha fijado fecha para la audiencia.

La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos liberó a Gómez Fong el 13 de abril, luego de mantenerla detenida desde el 25 de marzo por motivos migratorios.

Dos órdenes de aprehensión por robo y cohecho agravado

Las dos mandamientos que pesan sobre Bertha Gómez Fong provienen de investigaciones abiertas en Chihuahua por los delitos de robo y cohecho agravado.

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, explicó el pasado 27 de marzo en declaraciones a medios que uno de los casos está relacionado con el robo de algunos objetos, aunque no precisó detalles sobre el monto o la naturaleza de lo sustraído. La segunda orden corresponde a cohecho agravado vinculado a operaciones financieras bajo investigación.

César Duarte
Bertha Gómez Fong es esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien se encuentra preso. (Cuartoscuro)

Jáuregui Moreno señaló que estas carpetas de investigación se iniciaron durante la administración estatal anterior y que la actual fiscalía ha dado seguimiento puntual a todos los expedientes abiertos.

Por otra parte, autoridades federales la identifican como socia y representante legal de Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponía El Parral, empresas presuntamente utilizadas para desviar recursos públicos durante el sexenio de César Duarte.

El expediente incluye la transferencia de fondos públicos para el pago de una tarjeta de crédito American Express asociada a la esposa del exgobernador, según datos revelados por La Jornada tras la audiencia de vinculación de César Duarte.

César Duarte, Chihuahua
Foto de duarte siendo trasladado por autoridades mexicanas. Foto: CUARTOSCURO

El caso forma parte de la serie de procesos contra el exgobernador Duarte, actualmente recluido en el penal del Altiplano, quien enfrenta acusaciones de corrupción. El presunto desvío de recursos públicos durante su administración superaría los 76 millones de pesos, involucrando a familiares directos y empresas ligadas a la familia.

FGR sostiene la deportación pese a la liberación de Gómez Fong

Aunque un juez estadounidense permitió que Gómez Fong continúe su proceso en libertad, la FGR sostiene la solicitud de deportación y mantiene comunicación con agencias de Estados Unidos para gestionar el retorno de la acusada.

Las autoridades mexicanas aclararon previamente que la detención en Texas no fue consecuencia de una petición directa, sino de acciones propias de las autoridades estadounidenses.

Tras las declaraciones del fiscal general de Chihuahua, se confirma que el proceso migratorio en libertad en Estados Unidos no cancela la petición de la FGR.

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